סיפורה של פריבה האשימי הוא בלתי נתפס, ואתמול (שלישי) הוא זכה לפרק נוסף. רוכבת האופניים האפגנית בת ה-23 זכתה במדליית כסף במרוץ הכביש לנשים במשחקי אסיה שנערכים באייצ'י-נגויה שביפן, שלוש שנים בלבד לאחר שנמלטה ממולדתה בעקבות חזרת הטליבאן לשלטון.

המדליה הגיעה לאחר שהאשימי סיימה במקום השביעי במרוץ נגד השעון האישי ביום ראשון, והיא מהווה את ההישג הגדול ביותר שלה במשחקים הנוכחיים. אך מאחורי ההישג הספורטיבי עומד סיפור חיים יוצא דופן.

גלריה סיפור בלתי נתפס. פריבה האשימי ( צילום: REUTERS/Bryan Foo )

האשימי החלה לעסוק ברכיבה תחרותית בגיל 15, בעקבות אחותה יולדוז, שגם היא רוכבת אופניים בינלאומית. אלא שבמחוז הולדתן פאריאב, העיסוק של נשים ברכיבה על אופניים היה כרוך בסכנה ממשית. כדי להצליח להתאמן מבלי שיזהו אותה, האשימי נהגה להתחפש לגבר.

"תמיד התלבשתי כמו גבר כדי ללכת לאימונים, ולבשתי שתיים או שלוש מסכות שונות כדי שאנשים לא יזהו אותי או יתקפו אותי", סיפרה בעבר לרויטרס. לדבריה, בזמן הרכיבה היא אף נאלצה להתמודד עם אנשים שהשליכו לעברה אבנים.

ב-2021, לאחר שהטליבאן חזר לשלטון, האשימי נמלטה מאפגניסטן. לפני ארבע שנים היא אף חתמה בקבוצה הישראלית, ישראל פרמייר-טק , שבשנה החולפת סגרה את פעילותה. כיום היא מתגוררת ומתאמנת באיטליה, בסיועה של אלסנדרה קאפולוטו, אלופת העולם לשעבר ברכיבה על אופניים.

האשימי התייחסה בהתרגשות למדליה שבה זכתה ביפן והדגישה את המשמעות שלה עבור נשים אפגניות. "נולדתי בתוך מדינה שבה הנשים שחולמות מותקפות, ואני ממש שמחה שנלחמתי נגד זה", אמרה. "אני מקווה שהדור הבא יוכל להגיע לכאן ולייצג את המדינה שלו בלי שום פחד".

"אני מקווה שהדור הבא יוכל להגיע לכאן ולייצג את המדינה שלו בלי שום פחד". האשימי (במרכז) ( צילום: REUTERS/Bryan Foo )

היא הוסיפה כי הטליבאן "לקח מאיתנו את החופש", אך מבחינתה המדליה היא הרבה מעבר להישג אישי. "מדליית הכסף הזו יכולה להראות הרבה מהחוסן של הנשים האפגניות, ואני ממש שמחה", אמרה. "אני לא לבד. אני יודעת שמאחוריי עומדות מיליוני נשים, ממדינות רבות, שיש להן את אותו חלום והן עומדות לצדי".