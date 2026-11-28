בהודעה שפרסם ה-WWE ברשתות החברתיות נכתב: "אנחנו שבורי לב להודיע כי ג'רמיין היילי, המוכר גם כברונסון ריד, הלך לעולמו מוקדם יותר היום בגיל 38 בעקבות סיבוכים רפואיים. ג'רמיין היה דמות גדולה מהחיים בזירת ה-WWE, אך חשוב מכך, הוא היה אדם נפלא, איש משפחה מסור ועמית אהוב".

בהודעה שפרסם ה-WWE ברשתות החברתיות נכתב: "אנחנו שבורי לב להודיע כי ג'רמיין היילי, המוכר גם כברונסון ריד, הלך לעולמו מוקדם יותר היום בגיל 38 בעקבות סיבוכים רפואיים. ג'רמיין היה דמות גדולה מהחיים בזירת ה-WWE, אך חשוב מכך, הוא היה אדם נפלא, איש משפחה מסור ועמית אהוב".

בהודעה שפרסם ה-WWE ברשתות החברתיות נכתב: "אנחנו שבורי לב להודיע כי ג'רמיין היילי, המוכר גם כברונסון ריד, הלך לעולמו מוקדם יותר היום בגיל 38 בעקבות סיבוכים רפואיים. ג'רמיין היה דמות גדולה מהחיים בזירת ה-WWE, אך חשוב מכך, הוא היה אדם נפלא, איש משפחה מסור ועמית אהוב".