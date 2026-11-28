עולם ההיאבקות המקצוענית התעורר הבוקר (שבת) לבשורה קשה: המתאבק האוסטרלי וכוכב ה-WWE, ברונסון ריד, ששמו האמיתי ג'רמיין היילי, הלך לעולמו בגיל 38. הארגון הודיע הלילה על מותו, וציין כי הוא נגרם בעקבות "סיבוכים רפואיים".
בהודעה שפרסם ה-WWE ברשתות החברתיות נכתב: "אנחנו שבורי לב להודיע כי ג'רמיין היילי, המוכר גם כברונסון ריד, הלך לעולמו מוקדם יותר היום בגיל 38 בעקבות סיבוכים רפואיים. ג'רמיין היה דמות גדולה מהחיים בזירת ה-WWE, אך חשוב מכך, הוא היה אדם נפלא, איש משפחה מסור ועמית אהוב".
בארגון הוסיפו כי מחשבותיהם ותנחומיהם נתונים למשפחתו של המתאבק, ובהם אשתו פייג', שנמצאת בהיריון, ובתם המשותפת, לצד חבריו, עמיתיו והמעריצים הרבים שלו.
ריד הופיע לאחרונה באירוע Crown Jewel שנערך בערב הסעודית ב-7 בנובמבר. במהלך האירוע ניסה לסייע לברון ברייקר ולאוסטין ת'יאורי להגן על תואר הזוגות מול פנטה וג'בון אוונס, אך נקלע לעימות עם אובה פמי. במהלך הקטע הוטח ריד מהבמה דרך שולחן, ולפי דיווחים נפצע באורח משמעותי. על פי אותם דיווחים, הוא סבל משברים בצלעות ומקרע בכליה, ונשאר בסעודיה לפרק זמן קצר לפני ששב לארה"ב. בשלב זה לא פורסמו פרטים נוספים על נסיבות מותו או על הקשר האפשרי בין הפציעה לבין הסיבוכים הרפואיים שעליהם הודיע הארגון.
המתאבק האוסטרלי הצטרף ל-WWE ב-2019 והיה חלק מהארגון עד 2021. ב-2022 חזר לחברה והפך במהרה לאחד המתאבקים הבולטים בה. לאורך הקריירה שלו הופיע גם בזירות ההיאבקות העצמאיות באוסטרליה, ב-New Japan Pro-Wrestling וב-TNA. בין הישגיו ב-WWE היו זכייה באליפות צפון אמריקה של NXT ובקרב ההנצחה לזכר אנדרה הענק בשנת 2024.
במאי 2025 הצטרף ריד לברייקר ולסת' רולינס במסגרת קבוצת The Vision. בהמשך תקפו השניים את רולינס והדיחו אותו מהקבוצה, שאליה הצטרפו לאחר מכן ת'יאורי ולוגאן פול. אולם פציעה נוספת קטעה את ההתקדמות של ריד: באירוע Elimination Chamber הוא קרע את שריר הדו-ראשי ונאלץ להיעדר במשך חודשים. בספטמבר חזר לזירה וסייע לברייקר בעימות מול פמי, אך בהמשך הפסיד לו.
במהלך תקופת ההחלמה עבר ריד גם שינוי גופני משמעותי, ולפי הדיווחים השיל כ-41 עד 45 קילוגרמים. מותו מצטרף לשורת מקרי מוות בשנים האחרונות שטלטלו את עולם ההיאבקות, בין השאר של האלק הוגאן - ככל הנראה המתאבק המפורסם בכל הזמנים.