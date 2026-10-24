- המדליה הרביעית של בן ה-29 במסגרת אליפות העולם, אחרי שתי מדליות כסף ומדליית זהב אחת. בגמר נטל חלק גם נועם ברקוביץ', שסיים במקום השביעי. דולגופיאט קיבל ציון של 14.466 בעוד ברקוביץ' קיבל 13.500, בהופעת הבכורה שלו בגמר אליפות העולם. פרדריק ריצ'רד זכה בזהב (14.633) וג'ייק ג'רמן הבריטי בכסף (14.600).

- המדליה הרביעית של בן ה-29 במסגרת אליפות העולם, אחרי שתי מדליות כסף ומדליית זהב אחת. בגמר נטל חלק גם נועם ברקוביץ', שסיים במקום השביעי. דולגופיאט קיבל ציון של 14.466 בעוד ברקוביץ' קיבל 13.500, בהופעת הבכורה שלו בגמר אליפות העולם. פרדריק ריצ'רד זכה בזהב (14.633) וג'ייק ג'רמן הבריטי בכסף (14.600).

ארטיום דולגופיאט שוב הוכיח היום (שבת) שהוא אחד הספורטאים הגדולים אי פעם בישראל, אם לא הגדול מכולם, לאחר ש

ארטיום דולגופיאט שוב הוכיח היום (שבת) שהוא אחד הספורטאים הגדולים אי פעם בישראל, אם לא הגדול מכולם, לאחר ש

"אני נרגש ושמח להוכיח שאנחנו עדיין בטופ", אמר המתעמל לאחר הזכייה. "אני חושב שיכולתי לעשות קצת יותר טוב אבל זה כבר מאחורינו. נתמקד עכשיו בהכנות לשנה הבאה כאשר החלום שלנו הוא קודם כל להגיע לכאן כקבוצה וכמובן גם במכשיר שלי".

"אני נרגש ושמח להוכיח שאנחנו עדיין בטופ", אמר המתעמל לאחר הזכייה. "אני חושב שיכולתי לעשות קצת יותר טוב אבל זה כבר מאחורינו. נתמקד עכשיו בהכנות לשנה הבאה כאשר החלום שלנו הוא קודם כל להגיע לכאן כקבוצה וכמובן גם במכשיר שלי".

"אני נרגש ושמח להוכיח שאנחנו עדיין בטופ", אמר המתעמל לאחר הזכייה. "אני חושב שיכולתי לעשות קצת יותר טוב אבל זה כבר מאחורינו. נתמקד עכשיו בהכנות לשנה הבאה כאשר החלום שלנו הוא קודם כל להגיע לכאן כקבוצה וכמובן גם במכשיר שלי".