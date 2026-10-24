ארטיום דולגופיאט שוב הוכיח היום (שבת) שהוא אחד הספורטאים הגדולים אי פעם בישראל, אם לא הגדול מכולם, לאחר שזכה במדליית הארד באליפות העולם בהתעמלות הנערכת ברוטרדם, הולנד - המדליה הרביעית של בן ה-29 במסגרת אליפות העולם, אחרי שתי מדליות כסף ומדליית זהב אחת. בגמר נטל חלק גם נועם ברקוביץ', שסיים במקום השביעי. דולגופיאט קיבל ציון של 14.466 בעוד ברקוביץ' קיבל 13.500, בהופעת הבכורה שלו בגמר אליפות העולם. פרדריק ריצ'רד זכה בזהב (14.633) וג'ייק ג'רמן הבריטי בכסף (14.600).
"אני נרגש ושמח להוכיח שאנחנו עדיין בטופ", אמר המתעמל לאחר הזכייה. "אני חושב שיכולתי לעשות קצת יותר טוב אבל זה כבר מאחורינו. נתמקד עכשיו בהכנות לשנה הבאה כאשר החלום שלנו הוא קודם כל להגיע לכאן כקבוצה וכמובן גם במכשיר שלי".
אבי שגיא, יו"ר איגוד ההתעמלות בישראל, אמר: ״ארטיום שוב מוכיח את מקומו בצמרת העולמית עם מדליית ארד באליפות העולם, שמצטרפת לשורה ארוכה של הישגים לאורך הקריירה המרשימה שלו. אני מברך את ארטיום ואת כל הצוות המקצועי על ההישג, וגאה גם בנועם ברקוביץ׳ שסיים במקום השביעי בעולם בגמר הראשון שלו באליפות עולם לבוגרים. שתי הופעות היסטוריות בגמר הקרקע הן מקור לגאווה עבור ההתעמלות הישראלית".
סרגיי וייסבורג, מאמן לאומי בהתעמלות מכשירים בנים: "אני גאה מאוד בארטיום ובנועם על ההופעות שלהם בגמר אליפות העולם. ארטיום הוכיח שוב את היכולת שלו להתחרות ברמות הגבוהות ביותר ולהתעלות ברגע האמת, ונועם רשם הופעה טובה מאוד באליפות העולם הראשונה שלו כבוגר. שתי התוצאות משקפות את העבודה הקשה והמחויבות של המתעמלים לאורך הדרך, לצד העבודה המשותפת של כל הצוות המקצועי".