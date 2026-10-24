ארטיום דולגופיאט ממשיך להוכיח שהוא אחד הספורטאים הגדולים אי פעם בישראל, אם לא הגדול מכולם, לאחר שזכה היום (שבת) במדליית הארד באליפות העולם בהתעמלות הנערכת ברוטרדם, הולנד.

זאת המדליה הרביעית של דולגופיאט בן ה-29 במסגרת אליפות העולם, אחרי שתי מדליות כסף ומדליית זהב אחת. בגמר נטל חלק גם נועם ברקוביץ', שסיים במקום השביעי. דולגופיאט קיבל ציון של 14.466 בעוד ברקוביץ' קיבל 13.500, בהופעת הבכורה שלו בגמר אליפות העולם. ג'ייק ג'רמן הבריטי סיים עם ציון 14.600 וסיים עם מדליית הכסף, פרדריק ריצ'רד זכה בזהב עם ציון של 14.633.

גלריה ארטיום דולגופיאט בגמר אליפות העולם ( צילום: איגוד ההתעמלות בישראל )

כזכור, אשתקד דולגופיאט לא יכול היה להתחרות באליפות העולם משום שזו נערכה באינדונזיה, שלא אישרה ויזות לספורטאים הישראלים ומנעה מהם להיכנס לתחומי המדינה.

הזכייה ההיסטורית של דולגופיאט במדליית הזהב באליפות העולם באנטוורפן 2023 נחרתה בזיכרון הלאומי לא רק בגלל ההישג הספורטיבי, אלא בעיקר בגלל העיתוי שלה. ב-7 באוקטובר 2023 עלה דולגופיאט על המשטח בבלגיה והוכתר כאלוף העולם. על הפודיום הוא בחר לענוד על דגל המדינה סרטים שחורים.

נועם ברקבויץ' בגמר אליפות העולם ( צילום: איגוד ההתעמלות בישראל )

ההיעדרות הכפויה מהאליפות בשנה שעברה רק הגבירה את הרעב של המתעמל לקראת אליפות העולם הנוכחית. עם ההעפלה לגמר מהמקום השלישי במוקדמות, דולגופיאט כיוון בצורה ישירה אל עבר הפודיום, ולא הסתפק רק בתואר אלוף אירופה שבו זכה מוקדם יותר השנה. באליפות אירופה, אגב, הוא מחזיק במאזן מדהים של לא פחות משמונה מדליות: שלוש מזהב, ארבע מכסף ואחת מארד.

דולגופיאט כידוע הוא האלוף האולימפי מטוקיו 2020, שם עשה היסטוריה וסיפק את תרגיל חייו תחת הלחץ הכבד ביותר. בפריז 2024, כשהוא מגיע פצוע ולאחר מוקדמות מורטות עצבים שבהן השתחל לגמר מהמקום האחרון, הוא הוכיח שוב אופי של אלוף אמיתי וטיפס עד למדליית הכסף. כעת, הוא כבר סולל את דרכו אל עבר המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028. עוד לפני שיעלה על המשטח בעיר המלאכים, דולגופיאט כבר ביסס את מעמדו כאחד הספורטאים המעוטרים והגדולים ביותר בתולדות מדינת ישראל.

דולגופיאט ומאמניו עם דגל ישראל והסרטים השחורים אחרי הזכייה ההיא ב-7 באוקטובר 2023 ( צילום: Lionel BONAVENTURE / AFP )

דולגופיאט כאמור לא היה בגמר לבד, ובמשלחת הישראלית חוגגים הישג היסטורי חסר תקדים בנבחרת הגברים תחת המאמן סרגיי וייסבורג: לראשונה אי פעם, שני מתעמלים כחול-לבן התחרו יחד בגמר הקרקע. ברקוביץ', שרק השנה עלה לקטגוריית הבוגרים וכבר הבטיח את מקומו בשמינייה הראשונה בעולם לאחר שסיים שביעי במוקדמות עם ציון מרשים של 14.033.