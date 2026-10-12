המחאה נגד ישראל באירלנד צפויה להגיע גם לפרקט: שחקניות נבחרת הנשים בכדורסל בכיסאות גלגלים של אירלנד מתכננות להרכין ראש במהלך ההמנון הישראלי ולענוד סרטים שחורים לזכר ההרוגים בעזה, במהלך המפגש בין הנבחרות מחרתיים, במסגרת מוקדמות אליפות אירופה בדרג ב'.

הצעד המתוכנן מזכיר את המחאה שבה נקטו שחקני נבחרת הכדורגל של אירלנד בשני משחקיהם מול ישראל בליגת האומות. ההחלטה לקיים את המשחק בכדורסל בכיסאות גלגלים עוררה ביקורת מצד ארגונים איריים, בהם "ספורט אירי למען פלסטין" ו"עובדי מערכת הבריאות באירלנד למען פלסטין", שקראו לנבחרת לבטל את המשחק ולהחרים אותו.

גלריה המחאה האירית תימשך גם בכדורסל בכיסאות גלגלים ( צילום: Charles McQuillan/Getty Images )

גם הסנאטור כריס אנדרוז ממפלגת שין פיין העלה את הנושא בבית העליון של הפרלמנט האירי בחודש שעבר. אנדרוז ציין כי איגוד כיסאות הגלגלים האירי צריך להידרש לסוגיה באותה מידה כמו כל גוף ספורט אחר. "לא צריך לבחון את הנושא בפחות קפדנות רק משום שמדובר בנבחרת כדורסל בכיסאות גלגלים ולא בנבחרת כדורגל", אמר אנדרוז. "אין להתייחס לספורט הנכים בפטרונות או להחיל עליו סטנדרטים שונים".

בתגובה לביקורת, הבהיר האיגוד כי האחריות להחלטה הסופית להשתתף בתחרות נמצאת בידי ראשי הנבחרת, אך הדגיש כי עמדת השחקניות נלקחה בחשבון. "התייעצות עם השחקניות הייתה ועודנה חלק חשוב ומהותי בבחינת ההחלטה", נמסר בהודעה.

שחקני נבחרת הכדורגל של אירלנד מרכינים את הראש בזמן "התקווה" ( צילום: Srdjan Stevanovic/Getty Images )

עוד הוסיף האיגוד: "ההחלטה לא התקבלה בקלות ראש. אנחנו מסכימים שספורט הנכים צריך לעמוד באותם סטנדרטים של אחריות וביקורת כמו כל ענף ספורט אחר. מעולם לא ביקשנו יחס שונה בנושא הזה. אנחנו מאמינים שספורטאים עם מוגבלות ראויים לאותן הזדמנויות, לאותו כבוד ולאותה הכרה כמו כל הספורטאים האחרים".