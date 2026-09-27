, אבל רגע לפני שריקת הפתיחה נקטו בפעולה בלתי ספורטיבית כשלא לחצו את ידי שחקני היריבה, במחאה על המלחמה בעזה ואף הרכינו ראש במהלך נגינת "התקווה". שחקני הספסל הגדילו לעשות ועמדו עם הגב למגרש.

, אבל רגע לפני שריקת הפתיחה נקטו בפעולה בלתי ספורטיבית כשלא לחצו את ידי שחקני היריבה, במחאה על המלחמה בעזה ואף הרכינו ראש במהלך נגינת "התקווה". שחקני הספסל הגדילו לעשות ועמדו עם הגב למגרש.

כידוע, האירים הצהירו אתמול על מספר פרובוקציות שהם יבצעו לקראת המשחק מול ישראל, כאשר בנוסף לאי לחיצת הידיים לכחולים-לבנים הם עונדים סרט שחור (זכר לקורבנות המלחמה), לצד הבטחה כי את המענקים בהתמודדות (כל שחקן מקבל 2,000 אירו) הם יתרמו ל"עמותות צדקה הומניטריות". בנוסף, לא התקיים טקס החלפת דגלונים, והשחקנים האירים אף נמנעו מצילום תמונה קבוצתית משותפת.

כידוע, האירים הצהירו אתמול על מספר פרובוקציות שהם יבצעו לקראת המשחק מול ישראל, כאשר בנוסף לאי לחיצת הידיים לכחולים-לבנים הם עונדים סרט שחור (זכר לקורבנות המלחמה), לצד הבטחה כי את המענקים בהתמודדות (כל שחקן מקבל 2,000 אירו) הם יתרמו ל"עמותות צדקה הומניטריות". בנוסף, לא התקיים טקס החלפת דגלונים, והשחקנים האירים אף נמנעו מצילום תמונה קבוצתית משותפת.

כידוע, האירים הצהירו אתמול על מספר פרובוקציות שהם יבצעו לקראת המשחק מול ישראל, כאשר בנוסף לאי לחיצת הידיים לכחולים-לבנים הם עונדים סרט שחור (זכר לקורבנות המלחמה), לצד הבטחה כי את המענקים בהתמודדות (כל שחקן מקבל 2,000 אירו) הם יתרמו ל"עמותות צדקה הומניטריות". בנוסף, לא התקיים טקס החלפת דגלונים, והשחקנים האירים אף נמנעו מצילום תמונה קבוצתית משותפת.

המשחק הטעון יצא לדרך לאחר שבוע שבמהלכו הופעל לחץ אדיר על נבחרת אירלנד שלא לעלות אליו. לפי דיווחים, כ-80 אחוז מהאירים מאמינים שמתקיים רצח עם בעזה ו-75 אחוז חושבים שיש להחרים את המשחקים נגד ישראל (המשחק השני אותו תארח אירלנד יתקיים בעוד שבוע בדיוק בסרביה, ללא קהל). במקביל, חברי מחאת "Stop the Game" קיימו הפגנות במהלך אימוני הנבחרת בדאבלין וקראו להחרים את המשחקים.

המשחק הטעון יצא לדרך לאחר שבוע שבמהלכו הופעל לחץ אדיר על נבחרת אירלנד שלא לעלות אליו. לפי דיווחים, כ-80 אחוז מהאירים מאמינים שמתקיים רצח עם בעזה ו-75 אחוז חושבים שיש להחרים את המשחקים נגד ישראל (המשחק השני אותו תארח אירלנד יתקיים בעוד שבוע בדיוק בסרביה, ללא קהל). במקביל, חברי מחאת "Stop the Game" קיימו הפגנות במהלך אימוני הנבחרת בדאבלין וקראו להחרים את המשחקים.

המשחק הטעון יצא לדרך לאחר שבוע שבמהלכו הופעל לחץ אדיר על נבחרת אירלנד שלא לעלות אליו. לפי דיווחים, כ-80 אחוז מהאירים מאמינים שמתקיים רצח עם בעזה ו-75 אחוז חושבים שיש להחרים את המשחקים נגד ישראל (המשחק השני אותו תארח אירלנד יתקיים בעוד שבוע בדיוק בסרביה, ללא קהל). במקביל, חברי מחאת "Stop the Game" קיימו הפגנות במהלך אימוני הנבחרת בדאבלין וקראו להחרים את המשחקים.