אחד העצבים החשופים ביותר בנבחרות ישראל הוא נושא שילוב השחקנים הערבים, כשהכדורגל הוא ענף מצטיין בנושא עם אחוז שחקנים ערבים שגדול משמעותית מחלקם היחסי באוכלוסייה הכללית, וזהו אחד המסרים החשובים ביותר מבחינת ההתאחדות לכדורגל.

אלא שעד לזימון ביום שני בלילה של זאהי אחמד מהפועל באר־שבע, לראשונה אחרי יותר משלושה עשורים אף שחקן ערבי לא נכלל בסגל נבחרת ישראל בדרכה לחלון המשחקים בליגת האומות שייפתח מחר בפרישטינה נגד קוסובו.

גלריה אחד העצבים החשופים ביותר בנבחרות ישראל הוא נושא שילוב השחקנים הערבים ( צילום: עוז מועלם )

בהתאחדות ידעו לשלב בכירים מהחברה הערבית בתפקידי מפתח - ובהם ממלא מקום היו"ר, באסם סולימאן, וחבר ההנהלה האמון על שילוב החברה הערבית, אחמד אבו־אלעם. כעת, בשל המצב החריג, הוחלט לקיים בשבועות הקרובים ישיבת חירום בוועדה המקצועית כדי לבחון כיצד הגיעה נבחרת ישראל, שרק לפני כמה שנים שיחקו שישה ערבים בהרכבה הפותח, למצב שבו יש לה נציג אחד בלבד בסגל.

"יכול להיות שהשחקנים הערבים רואים את מצב הנבחרת ופחות רוצים להגיע", אמר אבו־אלעם, הנמצא בקשר רציף איתם, בעוד גורמים אחרים העלו את שאלת המחויבות שלהם לנבחרת. שלושה שחקנים ערבים שהיו חלק מהסגל בחלון הקודם לא טסו הפעם עם הנבחרת, כל אחד מסיבותיו, אך נראה כי ישנה השפעה גם למצב הפוליטי וללחצים העצומים שמופעלים עליהם מהעולם הערבי שלא לייצג את ישראל. דיא סבע, למשל, הוא אחד השחקנים הטובים ביותר בליגה הטורקית העונה, אך למרות פלירטוטים מצידו של רן בן־שמעון, מאחורי הקלעים נסגר בין הצדדים כי הוא לא יזומן על מנת לא לפגוע במעמדו בטורקיה. סולימאן, לעומת זאת, טען כי "סבע הבהיר לבן־שמעון כי יגיע לנבחרת רק אם הוא פותח בהרכב".

נמצאים בין הפטיש לסדן

כפי שפירסמנו בשבוע שעבר ב"ידיעות אחרונות" וב-ynet , ענאן חלאילי נתון ללחצים עצומים מהעולם הערבי לפרוש מייצוג הנבחרת, שמלווים בקללות ונאצות ברשתות החברתיות. הצוות המקצועי ניהל איתו שיחות ארוכות אחרי שבהתכנסות האחרונה הוא התקשה להרים את עצמו. בתחילת השבוע הודיעו בהתאחדות שחלאילי שוחרר מהחלון הנוכחי בגלל פציעה, אבל זה לא כל הסיפור. חלאילי שותף בשלושת משחקיה האחרונים של קריסטל פאלאס: מול טוטנהאם כחצי שעה, נגד הופנהיים בליגה האירופית הוא פתח והוחלף בדקה ה־55, ועלה מהספסל בדקה ה־88 מול ליברפול. מיד לאחר המשחק האחרון הודיע השחקן לראשי הנבחרת כי הוא מבקש לא להגיע בגלל עומס שהוא חש. בנבחרת לא עשו ניסיונות לשנות את דעתו, וגורם בכיר הודה: "אם אלה היו משחקים חשובים מאוד, היינו לוחצים עליו עד הסוף והוא היה מגיע".

סבל גם הוא מאיומים ונאצות מהעולם הערבי ( צילום: GEORG HOCHMUTH / APA / AFP )

סייד אבו־פרחי, ש"העז" להעלות לרשתות החברתיות לקראת החלון הקודם תמונה עם דגל ישראל, סבל גם הוא מאיומים ונאצות מהעולם הערבי, ולאחר שהורחק מול אוסטריה ספג נאצות גם מישראלים. בן־שמעון החליט לא לזמנו הפעם בטענה כי הוא מעדיף שיישאר בארה"ב להתאקלמות בליגה החדשה, אך מתברר כי בין הצדדים הייתה מתיחות גדולה שכללה צעקות מצד המאמן ודרישה של שינו זוארץ מבן־שמעון להתנצל בפני החלוץ, ומאז הוא נמחק. לכך מצטרפת התנהלותו של מוחמד אבו־פאני בחלון הקודם, שכללה בדיקת MRI עם אבחון לקרע קטן שלדעת הצוות המקצועי לא מנע ממנו לשחק, לצד ניסיונות שכנוע של חברי ההנהלה שיישאר, מה שהסתיים בחזרתו לסרביה ובאי־זימונו הפעם.

"אתם צריכים להבין שהשחקנים הערבים נמצאים היום בין הפטיש לסדן", מסביר אבו־אלעם. ״איומים, קללות ונאצות מצד העולם הערבי הופכים את ההגעה לנבחרת ישראל לאתגר גדול מאוד, ועדיין יש חשיבות גדולה לכדורגל ככלי המאחד ביותר בחברה הישראלית השסועה כיום, בעיקר עם כל העליהום שהחברה הערבית סובלת ממנו בעקבות הבחירות האחרונות. נסיים את החלון ונקיים ישיבה חשובה; לא ייתכן שלא יהיו שחקנים ערבים בנבחרת ישראל מכל הטעמים, וצריך למצוא את הנוסחה שתאפשר להם להרגיש נוח להגיע בימים כאלו".

"רפאלוב לא נתן לבכר סיכוי להצליח אפילו לא לרגע"

לאחר שהודיע בשבת האחרונה על התפטרותו מאימון מכבי חיפה, אמר ברק בכר בפומבי כי קיבל את מבוקשו וכי דבר לא נכפה עליו. אלא שמאחורי הקלעים מתבררת תמונה שונה. על פי גורמים המקורבים למאמן המתפטר, שצפוי לקבל פיצוי של שתיים עד שלוש משכורות על אף שיזם את העזיבה, המתיחות המקצועית במועדון ליוותה אותו לאורך כל הדרך.

"ליאור רפאלוב הביא שיטת משחק של וינסנט קומפאני מבלגיה וחשב שאפשר ליישם אותה בישראל" ( צילום: אלעד גרשגורן )

"ליאור רפאלוב הביא שיטת משחק של וינסנט קומפאני מבלגיה וחשב שאפשר ליישם אותה בישראל", סיפר אחד מחבריו של בכר. "הבעיה הגדולה ביותר היא שבכר עצמו לא האמין בשיטה הזו. זה לא הכדורגל שלו, אבל הוא הוכרח לשחק כך - ולכן רפאלוב לא נתן לו סיכוי להצליח אפילו לרגע". גורם אחר הוסיף: "זה היה מועד מראש לכישלון. בכר היה שותף חלקי בלבד בבחירת השחקנים הזרים, ולא נבנתה לו קבוצה שאפשר להצליח איתה. בכר רצה לראות קבוצה אחרת לגמרי, אבל כבר בפגישה בקיץ, לאחר שמעמדו שונה ורפאלוב הפך לפוסק הבלעדי, הכתובת הייתה על הקיר".

בכר, שמיהר לצאת לחופשה מיד לאחר התפטרותו, מתכוון לקחת פסק זמן ולא לאמן קבוצה אחרת עד לסיום העונה הנוכחית.

מילר דורש חיזוק, שני זרים צפויים להגיע בינואר

מיד לאחר התיקו השלישי ברציפות של מכבי ת"א, הפעם מול מכבי פ"ת בבלומפילד, העביר המאמן קני מילר מסר ברור למנהל המקצועי סטיבן ואנהרן: כדי להיאבק על האליפות, הקבוצה חייבת חיזוק בחלון ההעברות של ינואר. זאת, לאחר שהמנהל המקצועי הבלגי, שהגיע לקריית־שלום בקיץ, טרם הצליח להנחית רכש משמעותי, למעט החלוץ אסטר סוקלר והמגן ג’יימס טברניר שמתקשים להרשים.

במכבי ת"א רוצים לצרף לפחות שני זרים בחלון ההעברות הקרוב. מילר ( צילום: עוז מועלם )

מאז מינויו של מילר איבדה הקבוצה שחקנים מרכזיים כמו רוי רביבו שעבר לספרד וסייד אבו־פרחי שיצא לארה"ב, מבלי שהובאו להם מחליפים. לכך מצטרפות הפציעות של טייריס אסאנטה, כריסטיאן בליץ' ויון ניקולאסקו - והיכולת החלשה של הבלם עלי קמארה.

לפיכך, במכבי ת"א רוצים לצרף לפחות שני זרים בחלון ההעברות הקרוב. אחד מהם צפוי להגיע על חשבונו של ניקולאסקו, כשייתכן כי אסאנטה הפצוע יוקפא.

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הכיוון אמריקה

רן בן־שמעון יעמוד מחר על הקווים בפרישטינה כמאמן נבחרת ישראל, אבל נציגיו כבר מחפשים עבורו קבוצה בארה"ב. המאמן, שיצא בחודשים האחרונים לצפות בשחקני הנבחרת מה־MLS, ניצל את ההזדמנות כדי להיפגש עם גורמים בכירים בליגה האמריקאית.

שחר חדש

עידו שחר, שמסיים בקיץ הקרוב את חוזהו במכבי ת"א, אינו מתכוון להאריך את חוזהו בינואר, אלא למצוא לעצמו קבוצה אחרת, עם עדיפות לחו"ל - ובעיקר בארה"ב. בינתיים שחר ממעט לשחק העונה תחת קני מילר.

הזימון שפוספס