מדליית הזהב שבה זכתה גפן פרימו בתחרות גראנד סלאם הג'ודו בלוזאן תפסה כותרות רבות, אולם הייתה שם עוד ספורטאית ישראלית שעשתה חיל. במקביל לתחרות הרגילה בשווייץ נערכה שם גם תחרות לספורטאים פראלימפיים, אירוע תקדימי בענף. בין המתמודדים הייתה אור ישי בת ה־14 ממושב גילת, שנחשבת לאחת ההבטחות הגדולות של הג'ודו הישראלי. אור, שנמצאת על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה, מתחרה בארץ גם בתחרויות פראלימפיות וגם בקטגוריה הרגילה.

בתחרות הפראלימפית בלוזאן הייתה חלוקה למשקלים, כמקובל בענף, אך לא לגילאים. וכך, אור התחרתה בקטגוריה של דרגת תפקוד 1, במשקל של עד 57 קילו, מול ספורטאיות שגילן יותר מכפול משלה. ככלל, היא הייתה צעירת המשתתפות בתחרות. למרות הפערים התהומיים היא הגיעה לגמר, שם הפסידה ביוקו למתחרה בת 20 מבריטניה וזכתה במדליית הכסף.

גלריה נחשבת לאחת ההבטחות הגדולות של הג'ודו הישראלי. אור ישי ( צילום: פרטי )

ישי השתתפה לא מזמן בפרויקט "הספורטאיות והספורטאים המבטיחים של ישראל" של ynet ותלמה. הפרויקט הציג נערות ונערים מענפים אולימפיים שונים - כולם בתחילת הדרך, אבל כאלה שכבר יש להם שגרה שמזכירה ספורטאים בוגרים.

בריאיון לפרויקט סיפרה אור: "אחותי הקטנה הייתה בחוג ג'ודו. באתי לראות אותה באימון ולא הסכמתי ללכת. משהו בעולם הזה תפס אותי מיד. זמן קצר אחר כך התחלתי להתאמן בעצמי, והג'ודו הפך לבית השני שלי".

היום היא מתאמנת במועדון "עוצמת יפרח" אצל המאמנים רועי ויואב יפרח, ושגרת האימונים שלה כללה עד היום שישה אימונים בשבוע, שכל אחד מהם נמשך בין 45 דקות לשעה וחצי. אחרי ההישג הגדול היא תעלה ל־11 אימונים בשבוע כהכנה לאליפות אירופה. ומה היא הכי אוהבת? "בקרב לא משנה מי את", היא אומרת, "משנה איך את נלחמת. אני אוהבת גם את התחושה של הקרב, את הלחץ, את הריכוז, את הרגע שאת עולה למזרן".

"אני אוהבת גם את התחושה של הקרב, את הלחץ, את הריכוז, את הרגע שאת עולה למזרן" ( צילום: איגוד הג'ודו העולמי )

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ישי ציינה כי "הג'ודו לימד אותי להתמודד, גם כשאני לא מצליחה בפעם הראשונה. את כל הקרבות שלי מצלמים, אני יושבת אחר כך ורואה איפה טעיתי ואיפה אני יכולה להשתפר. זאת הדרך הכי טובה ללמוד ולהתקדם. עם הזמן הבנתי שהפסד בקרב זה לא סוף, זה חלק מהדרך. וגם אחרי ניצחונות אני מיד מחפשת מה אפשר לעשות טוב יותר בפעם הבאה".