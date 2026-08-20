אם זו תתברר בשבוע הבא כפעם השביעית בה קבוצה מישראל מעפילה למפעל הגדול בעולם, היא תהיה הבלתי צפויה מכולן. אין לה את ערן זהבי בשיאו כפי שהיה למכבי ת"א ב-2015, את כוח האש ההתקפי של מכבי חיפה ב-2022 או את השלמות של הפועל ת"א ב-2010. לא את טוני וואקמה ומאור מליקסון מהניסיונות ב-2016 ו-2017. גם ביתיות אין לה.

אם זו תתברר בשבוע הבא כפעם השביעית בה קבוצה מישראל מעפילה למפעל הגדול בעולם, היא תהיה הבלתי צפויה מכולן. אין לה את ערן זהבי בשיאו כפי שהיה למכבי ת"א ב-2015, את כוח האש ההתקפי של מכבי חיפה ב-2022 או את השלמות של הפועל ת"א ב-2010. לא את טוני וואקמה ומאור מליקסון מהניסיונות ב-2016 ו-2017. גם ביתיות אין לה.

אם זו תתברר בשבוע הבא כפעם השביעית בה קבוצה מישראל מעפילה למפעל הגדול בעולם, היא תהיה הבלתי צפויה מכולן. אין לה את ערן זהבי בשיאו כפי שהיה למכבי ת"א ב-2015, את כוח האש ההתקפי של מכבי חיפה ב-2022 או את השלמות של הפועל ת"א ב-2010. לא את טוני וואקמה ומאור מליקסון מהניסיונות ב-2016 ו-2017. גם ביתיות אין לה.

אף קבוצה ישראלית מאז מכבי חיפה ב-2002 לא העפילה לליגת האלופות בלי ביתיות. אף קבוצה ישראלית מאז מכבי ת"א ב-2004 לא עשתה זאת בלי כוכב או שניים בחלק הקדמי. ומה יש לבאר-שבע? לא בשביל לזלזל – להפך, בשביל להאדיר. יש לוקאס ונטורה ואליאל פרץ הנהדרים, אבל יש לה גם בלם אחד שבעונה שעברה היה לפרקים הרביעי ברוטציה (מיגל ויטור), ונוסף שהעונה שעברה היתה הראשונה שלו בליגת העל (איתי רוטמן). יש לה בשער שוער שאת שתי העונות האחרונות פתח כמחליף והרנסנס שלו הוא מהסיפורים הכי מפתיעים בכדורגל הישראלי (אופיר מרציאנו). המחליף הראשון שלה היה שחקן כנף עם אלרגיה למספרים (אמיר גאנח). לעלות עם הקבוצה הזאת לליגת האלופות יהיה בו-זמנית ההישג הגדול בקריירה של רן קוז'וך, אבל גם כזה שיחלק אותה ל"לפני" ו"אחרי" ולא בקטע טוב. מה כבר אפשר יהיה לעשות מעבר לזה?

אף קבוצה ישראלית מאז מכבי חיפה ב-2002 לא העפילה לליגת האלופות בלי ביתיות. אף קבוצה ישראלית מאז מכבי ת"א ב-2004 לא עשתה זאת בלי כוכב או שניים בחלק הקדמי. ומה יש לבאר-שבע? לא בשביל לזלזל – להפך, בשביל להאדיר. יש לוקאס ונטורה ואליאל פרץ הנהדרים, אבל יש לה גם בלם אחד שבעונה שעברה היה לפרקים הרביעי ברוטציה (מיגל ויטור), ונוסף שהעונה שעברה היתה הראשונה שלו בליגת העל (איתי רוטמן). יש לה בשער שוער שאת שתי העונות האחרונות פתח כמחליף והרנסנס שלו הוא מהסיפורים הכי מפתיעים בכדורגל הישראלי (אופיר מרציאנו). המחליף הראשון שלה היה שחקן כנף עם אלרגיה למספרים (אמיר גאנח). לעלות עם הקבוצה הזאת לליגת האלופות יהיה בו-זמנית ההישג הגדול בקריירה של רן קוז'וך, אבל גם כזה שיחלק אותה ל"לפני" ו"אחרי" ולא בקטע טוב. מה כבר אפשר יהיה לעשות מעבר לזה?

אף קבוצה ישראלית מאז מכבי חיפה ב-2002 לא העפילה לליגת האלופות בלי ביתיות. אף קבוצה ישראלית מאז מכבי ת"א ב-2004 לא עשתה זאת בלי כוכב או שניים בחלק הקדמי. ומה יש לבאר-שבע? לא בשביל לזלזל – להפך, בשביל להאדיר. יש לוקאס ונטורה ואליאל פרץ הנהדרים, אבל יש לה גם בלם אחד שבעונה שעברה היה לפרקים הרביעי ברוטציה (מיגל ויטור), ונוסף שהעונה שעברה היתה הראשונה שלו בליגת העל (איתי רוטמן). יש לה בשער שוער שאת שתי העונות האחרונות פתח כמחליף והרנסנס שלו הוא מהסיפורים הכי מפתיעים בכדורגל הישראלי (אופיר מרציאנו). המחליף הראשון שלה היה שחקן כנף עם אלרגיה למספרים (אמיר גאנח). לעלות עם הקבוצה הזאת לליגת האלופות יהיה בו-זמנית ההישג הגדול בקריירה של רן קוז'וך, אבל גם כזה שיחלק אותה ל"לפני" ו"אחרי" ולא בקטע טוב. מה כבר אפשר יהיה לעשות מעבר לזה?