אתמול (ראשון) ביום האחרון של אליפות אירופה באתלטיקה שנערכה בברמינגהאם, נבחרת המרתון של ישראל שבה ארצה, וזכתה לקבלת פנים מרגשת. הנבחרת הישראלית זכתה בפעם השנייה ברציפות והשלישית בתולדותיה במדליית הזהב, כשבנוסף, גשאו איילה, שזכה בשנה שעברה במדליית הכסף, השיג גם הפעם את המקום בפודיום וזכה במדליית הארד לאחר שקבע 2:09:21 שעות.

אתמול (ראשון) ביום האחרון של אליפות אירופה באתלטיקה שנערכה בברמינגהאם, נבחרת המרתון של ישראל שבה ארצה, וזכתה לקבלת פנים מרגשת. הנבחרת הישראלית זכתה בפעם השנייה ברציפות והשלישית בתולדותיה במדליית הזהב, כשבנוסף, גשאו איילה, שזכה בשנה שעברה במדליית הכסף, השיג גם הפעם את המקום בפודיום וזכה במדליית הארד לאחר שקבע 2:09:21 שעות.