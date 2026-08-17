אחרי ההישג האדיר אתמול (ראשון) ביום האחרון של אליפות אירופה באתלטיקה שנערכה בברמינגהאם, נבחרת המרתון של ישראל שבה ארצה, וזכתה לקבלת פנים מרגשת. הנבחרת הישראלית זכתה בפעם השנייה ברציפות והשלישית בתולדותיה במדליית הזהב, כשבנוסף, גשאו איילה, שזכה בשנה שעברה במדליית הכסף, השיג גם הפעם את המקום בפודיום וזכה במדליית הארד לאחר שקבע 2:09:21 שעות.
"גאים בכם, כמה טוב ששבתם הביתה", נכתב בהודעה רשמית מטעם איגוד האתלטיקה. בנוסף, דורון שיטרוק, יו"ר אגודת מכבי ת"א שלה היה ייצוג של שמונה ספורטאים באליפות אירופה באתלטיקה, בירך את איילה: "זכייתך במדליה מסמלת דרך ארוכה של עבודה קשה, התמדה, משמעת, נחישות ואמונה בלתי מתפשרת להגיע רחוק. מכבי ת"א גאה בו, לא רק על ההישג המצוין אלא בעיקר על הדרך שהובילה אותך להישג: אינספור של שעות אימונים, רגעים קשים בהם בחרת להמשיך קדימה ועל המחויבות שלך למצוינות".
עוד אמר שיטרוק לאיילה: "אתה עבורנו מודל לחיקוי ולהשראה עבור הדור הצעיר של האתלטים שלנו. צעירים שמסתכלים עליך היום, לומדים שלא מספיק לחלום, צריך לעבוד, להתמיד, להתמודד עם קשיים ולא לוותר גם כשהדרך ארוכה. מועדון מכבי תל אביב גאה להיות חלק מהדרך שלך ומבטיחים להמשיך לעמוד מאחוריך, לפרגן, לתמוך ולהאמין בך באתגרים הבאים. המדליה היא הישג שלך אבל הגאווה כולה שלנו".
ששת הרצים שמרכיבים את הנבחרת הם מארו טפרי הוותיק, שעדיין נחשב לאחד הבכירים ביבשת, איילה ואיימרו עלמאיה, שהדהים בשנה שעברה עם ריצה מעולה באליפות העולם, שאותה סיים במקום הרביעי. לצידם רצו טדסה גטהון, יטאיאו אבוהיי ובוקאיו מלדה. בסופו של דבר היו אלה איילה, גטהון ועלמאיה שסיימו במקומות 3, 5 ו-8 וסידרו לישראל את הזמן המצטבר הטוב ביותר - שהציב אותם במקום הראשון על הפודיום, כשגרמניה סיימה שנייה וצרפת במקום השלישי.