"כאוס מוחלט בכל החזיתות", כך תיאר גורם במכבי ת"א את התחושות במועדון אחרי התבוסה 105:87 להפועל ת"א בדרבי הראשון של העונה בליגת העל בהיכל מנורה מבטחים. יומיים אחרי ההפסד החמישי ברציפות בכל המסגרות, קשה להפריד בין מה שקורה על הפרקט לבין מה שמתרחש מסביבו.

מכבי ת"א במשבר עמוק: הבעלים נאבקים ביניהם על השליטה, עתידו של המאמן עודד קטש בערפל והרכש מתקשה לספק את התשובות שהקבוצה זקוקה להן. גם הבנייה עצמה עומדת במוקד הביקורת כשכל מחלקת הסקאוטינג שהייתה בעבר תחת ניקולה וויצ׳יץ׳ ואבי אבן התנקזה לאיש אחד, קלאודיו קולדבלה, שבעצמו לא מצליח לעצור את המפולת. ואם זה לא מספיק אז הבלגן מגיע גם ליציעים: מחלוקות בין אוהדי מכבי הגיעו עד לעימותים פיזיים במהלך הדרבי המשפיל. חמש חזיתות פתוחות, שכל אחת מהן דורשות טיפול דחוף, רק נראה שכרגע אין מי שיכול לטפל.

גלריה במכבי ת"א מתמודדים עם חוסר יציבות. סורקין ( צילום: עוז מועלם )

קרבות שליטה

במכבי ת"א מתמודדים עם חוסר יציבות שמתחיל הכי למעלה. בזמן שהשחקנים והמאמן מחפשים דרך לעצור את רצף ההפסדים, בעלי המניות מנהלים מאבק מכוער על השליטה במועדון. היחסים בין ריצ׳רד דיץ לבין שמעון מזרחי ואודי רקנאטי הידרדרו עד כדי כך שגם הכרח מקצועי כמו החתמת גארד בעקבות פציעת איפה לונדברג, הפך לזירה של האשמות פומביות.

בסוף השבוע האחרון קיבל הקרע ביטוי חריג במיוחד, כשדיץ פירסם התכתבויות פנימיות עם המנהל המקצועי בנוגע לחיזוק הסגל ואף הוציא הצהרה בה הוא מאשים את משפחת רקנאטי ושמעון מזרחי ברצון להחתים שחקן זול: "בעבר, כשלא היה בעל מניות דומיננטי, כל בעלי המניות היו מתחילים לדון מיד בנושא שחקן חדש. כיום הדברים מתנהלים אחרת. רק לאחר חמישה ימים קיבלתי עדכון, כאשר ככל הנראה קלאודיו קיבל הנחיה למצוא שחקן צעיר וזול יחסית, בעל פוטנציאל להתפתחות, הנחיות שיכולות להגיע רק משמעון ורקנאטי".

בסוף השבוע האחרון קיבל הקרע ביטוי חריג. דיץ ( צילום: ליאור שרון )

אם מישהו חשב שהסכסוך הזה לא יחלחל פנימה – הוא טעה. ההנהלה שדורשת מהקבוצה לתפקד תחת לחץ, מתקשה בעצמה להציג ניהול משותף וכיוון ברור. האחריות של ההנהלה אינה מסתיימת בהעמדת תקציב בקיץ, אלא כוללת גם יצירת תנאים שיאפשרו למערכת לעבוד תוך כדי העונה. כרגע היא מייצרת בעיקר רעש.

מלכוד קטש

אי־אפשר להתעלם גם מהאחריות של האיש על הקווים: עודד קטש. בשלב הזה של העונה אפשר לצפות לעקרונות משחק ברורים, תיאום הגנתי והיררכיה בהתקפה. בפועל, יותר מדי התקפות מסתיימות בניסיון של שחקן להציל את המולדת ובצד השני היריבות מוצאות שוב ושוב דרך פנויה לסל. גם עם סגל שאינו מושלם, האחריות לייצר מסגרת קבוצתית מתפקדת מוטלת על קטש שנראה לעיתים אבוד.

קולדבלה היה זה שהגיע במקום קטש למסיבת העיתונאים אחרי הדרבי, זאת בניסיון להראות שהוא לא בורח מאחריות, והבהיר כי מעמדו של המאמן אינו עומד על הפרק: "פיטורים שלו הם לא משהו מציאותי". קטש חתם רק בקיץ האחרון על חוזה לשלוש שנים בשכר של יותר ממיליון דולר לעונה, כך שפיטורים יהיו כנראה המוצא האחרון, בעיקר מהבחינה הכלכלית. החלופות הקיימות בשוק יעלו לא מעט והשכר הנוסף שיצטרכו לשלם בהחלט מהווה שיקול בהחלטות שיתקבלו.

קולדבלה: "התפקיד שלי זה לעזור לעודד" ( באדיבות ONE )

ומה עם הדמות המקצועית שמעליו? קולדבלה עצמו סופג לא מעט ביקורת. המנהל המקצועי בנה בקיץ את הסגל יחד עם קטש, בתקציב שכר שחקנים הגבוה בתולדות המועדון, והתוצאה רחוקה מלהצדיק את ההשקעה. בהתכתבויות שחשף דיץ עולה גם שאלה על אופן העבודה בחיפוש אחר חיזוק. לדבריו קולדבלה הציג ארבעה מועמדים מרכזיים, הזכיר חמישה נוספים וצירף דוח על לא פחות מ־25 שחקנים. כשהקבוצה זקוקה לפתרון דחוף, מצופה ממנו להגיש המלצה ממוקדת, לייצר סדר מקצועי ולחתור להחלטה מהירה.

ליקויי בנייה

גם אם בניית הקבוצה לקתה בחסר ויש התמהמהות בהבאת מחליף ללונדברג, השחקנים עצמם לא מספקים את הסחורה. קיטון וואלאס לא ניצל את ההזדמנות שנוצרה עבורו וגם ג׳ימי קלארק מציג יכולת מאכזבת במיוחד. ואם זה לא מספיק גם הקו הקדמי לא מתפקד. ג׳יילן הורד נראה לא מרוכז, ארמנדו בייקוט מצטייר כמו בחירה לא מוצלחת לרמה של היורוליג וכל נושא הטיפול בדניאל תייס מעורר לא מעט שאלות.

לא בעניינים. תייס ( צילום: Miguel Ángel Polo )

הסנטר הגרמני, שהגיע בקיץ בשכר של 2.2 מיליון דולר לעונה והיה אמור להיות עוגן בקו הקדמי, לא שותף בהפסד לפריז ולא נרשם לדרבי. במכבי הבהירו שמדובר בשיקול מקצועי, אלא שגם בתוך המועדון הופתעו מהוויתור עליו בשני המשחקים האחרונים. תייס בהחלט אינו מספק עד כה את המצופה ממנו - בשבע הופעות ביורוליג הוא רשם 7.4 נקודות ו־3.4 ריבאונדים ב־18 דקות בממוצע - אבל הפער בין הציפיות לתפוקה מחייב גם בחינה של הדרך שבה משתמשים בו. ״אנחנו מצפים מדניאל ליכולת טובה יותר מזו שהציג עד עכשיו״, נאמר במועדון. ״השאלה היא מה אפשר לעשות כדי לעזור לו בזה, ומה הוא יכול לעשות בעצמו, ברור ששני הצדדים צריכים לעשות יותר".

מלחמות אוהדים

המשבר במכבי מחלחל גם ליציעים והדרבי חשף עד כמה עמוק הקרע בתוך הקהל הצהוב. בזמן שהקבוצה הובסה על הפרקט, ביציעים התפתחו עימותים פיזיים בין האוהדים. המחלוקת סביב הבעלים והאחריות למצב המועדון הפכה למוקד האשמות הדדיות בקרב מי שאמורים לעמוד יחד מאחורי הקבוצה. אוהדים שהשמיעו קריאות נגד אודי רקנאטי טענו כי במהלך המשחק הגיעו ליציע 12 חמישה רעולי פנים שלדבריהם משתייכים לארגון ״הגייט״ ותקפו משתתפים במחאה. אחד מהם סיפר שאוהדים הוכו ואחר תהה כיצד מחאה נגד הבעלים מובילה לכך.

המשבר במכבי מחלחל גם ליציעים ( צילום: ליאור שרון )