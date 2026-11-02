"אני עדיין מתקשה למצוא את המילים שיתארו את סערת הרגשות, ההתרגשות העצומה והאושר האדיר שמציפים אותי ברגע ההיסטורי הזה. לראשונה בקריירה שלי, אני אלופת אירופה בחגורות שחורות. זהו רגע שחלמתי עליו פעמים רבות, רגע שמנקז לתוכו שנים של עבודה קשה, הקרבה, נחישות, אמונה והתמודדות עם אתגרים בדרך לפסגה. אני מרגישה שאני בתוך עננה, בסוג של בועה. שעות רבות לאחר סיום התחרות לא האמנתי שבאמת זה קרה לי ועשיתי זאת".

"אני עדיין מתקשה למצוא את המילים שיתארו את סערת הרגשות, ההתרגשות העצומה והאושר האדיר שמציפים אותי ברגע ההיסטורי הזה. לראשונה בקריירה שלי, אני אלופת אירופה בחגורות שחורות. זהו רגע שחלמתי עליו פעמים רבות, רגע שמנקז לתוכו שנים של עבודה קשה, הקרבה, נחישות, אמונה והתמודדות עם אתגרים בדרך לפסגה. אני מרגישה שאני בתוך עננה, בסוג של בועה. שעות רבות לאחר סיום התחרות לא האמנתי שבאמת זה קרה לי ועשיתי זאת".

"אני עדיין מתקשה למצוא את המילים שיתארו את סערת הרגשות, ההתרגשות העצומה והאושר האדיר שמציפים אותי ברגע ההיסטורי הזה. לראשונה בקריירה שלי, אני אלופת אירופה בחגורות שחורות. זהו רגע שחלמתי עליו פעמים רבות, רגע שמנקז לתוכו שנים של עבודה קשה, הקרבה, נחישות, אמונה והתמודדות עם אתגרים בדרך לפסגה. אני מרגישה שאני בתוך עננה, בסוג של בועה. שעות רבות לאחר סיום התחרות לא האמנתי שבאמת זה קרה לי ועשיתי זאת".

באלי, אלופת אירופה הטרייה לשנת 2026, המכונה "Baby Goat", הוסיפה: "אני מאושרת ומרוצה מאוד מהדרך שעשיתי עד לרגע הגדול הזה, שבו עמדתי בהצלחה בתחרות המטרה הראשונה שלי בקריירה בחגורות שחורות ושוב שברתי תקרת זכוכית. לפני הקרב התרגשתי מאוד והרגשתי לחץ גדול. הרגשתי שאני נלחמת לא רק למען עצמי, אלא למען עם ישראל כולו, במיוחד בימים שבהם מדינת ישראל מתמודדת עם מציאות מורכבת ועם לא מעט עוינות בעולם".

באלי, אלופת אירופה הטרייה לשנת 2026, המכונה "Baby Goat", הוסיפה: "אני מאושרת ומרוצה מאוד מהדרך שעשיתי עד לרגע הגדול הזה, שבו עמדתי בהצלחה בתחרות המטרה הראשונה שלי בקריירה בחגורות שחורות ושוב שברתי תקרת זכוכית. לפני הקרב התרגשתי מאוד והרגשתי לחץ גדול. הרגשתי שאני נלחמת לא רק למען עצמי, אלא למען עם ישראל כולו, במיוחד בימים שבהם מדינת ישראל מתמודדת עם מציאות מורכבת ועם לא מעט עוינות בעולם".

באלי, אלופת אירופה הטרייה לשנת 2026, המכונה "Baby Goat", הוסיפה: "אני מאושרת ומרוצה מאוד מהדרך שעשיתי עד לרגע הגדול הזה, שבו עמדתי בהצלחה בתחרות המטרה הראשונה שלי בקריירה בחגורות שחורות ושוב שברתי תקרת זכוכית. לפני הקרב התרגשתי מאוד והרגשתי לחץ גדול. הרגשתי שאני נלחמת לא רק למען עצמי, אלא למען עם ישראל כולו, במיוחד בימים שבהם מדינת ישראל מתמודדת עם מציאות מורכבת ועם לא מעט עוינות בעולם".