"אני עדיין מתקשה למצוא את המילים שיתארו את סערת הרגשות, ההתרגשות העצומה והאושר האדיר שמציפים אותי ברגע ההיסטורי הזה. לראשונה בקריירה שלי, אני אלופת אירופה בחגורות שחורות. זהו רגע שחלמתי עליו פעמים רבות, רגע שמנקז לתוכו שנים של עבודה קשה, הקרבה, נחישות, אמונה והתמודדות עם אתגרים בדרך לפסגה. אני מרגישה שאני בתוך עננה, בסוג של בועה. שעות רבות לאחר סיום התחרות לא האמנתי שבאמת זה קרה לי ועשיתי זאת".
כך סיפרה לוחמת הג'יוג'יטסו מיכל באלי (22) ממושב שילת, שחזרה היום (שני) מרומא לאחר שהוכתרה אמש לאלופת אירופה הראשונה בתולדות ישראל בחגורות שחורות ב-No-Gi (ללא חליפות), במסגרת תחרות של ארגון ה-IBJJF, הנחשב לאחד הארגונים הבינלאומיים היוקרתיים בענף.
באלי, אלופת אירופה הטרייה לשנת 2026, המכונה "Baby Goat", הוסיפה: "אני מאושרת ומרוצה מאוד מהדרך שעשיתי עד לרגע הגדול הזה, שבו עמדתי בהצלחה בתחרות המטרה הראשונה שלי בקריירה בחגורות שחורות ושוב שברתי תקרת זכוכית. לפני הקרב התרגשתי מאוד והרגשתי לחץ גדול. הרגשתי שאני נלחמת לא רק למען עצמי, אלא למען עם ישראל כולו, במיוחד בימים שבהם מדינת ישראל מתמודדת עם מציאות מורכבת ועם לא מעט עוינות בעולם".
על ההכנות לקרב הגמר סיפרה: "דקות ספורות לפני הקרב אמרתי לעצמי: 'לא חשוב מי טובה יותר, חשוב מי רוצה יותר לנצח', ועם זה נכנסתי לקרב. אמרתי לעצמי שאני עולה למשטח כדי לנצח. אני חייבת להודות למאמן שלי, ויקי דבוש, שבעזרתו הצלחתי לנתב את הלחץ הגדול שהרגשתי לפני הגמר ואת האנרגיות שלי ליישום תוכנית הקרב שאיתה עליתי לגמר. התואר הזה הוא עבורי לא רק פסגה מקצועית והגשמת חלום, אלא גם הוכחה שעם אמונה, התמדה, נחישות ולב גדול אפשר לפרוץ גבולות, לנצח ולהמשיך לחלום על הפסגות הבאות".
באלי היא הספורטאית היחידה בעולם המחזיקה בתוארי אלופת העולם ואלופת אירופה בשלוש קטגוריות משקל שונות. היא זכתה באליפות אירופה במשקל עד 51.5 ק"ג, באליפות העולם ב-2025 במשקל עד 56.5 ק"ג ב-No-Gi ובאליפות העולם ב-2026 ב-Gi (עם חליפות) במשקל עד 48.5 ק"ג. כעת הוסיפה לרזומה גם את תואר אלופת אירופה לשנת 2026 בחגורות שחורות ב-No-Gi.
בעוד שבועיים תשתתף באלי בתחרות בינלאומית יוקרתית באבו דאבי ב-Gi (עם חליפות), שבה תזכה המנצחת בפרס כספי של 6,000 דולר.