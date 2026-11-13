יש ניצחונות שנמדדים בנקודות, ויש כאלה שמעניקים לקהל הרבה יותר מזה. עבור אוהדי מכבי ת"א, הדרבי בקפריסין היה בדיוק מהסוג השני: ערב שבו אפשר היה שוב להרגיש את הדופק של הקבוצה, לשיר ביציעים ולדמיין שאולי משהו מתחיל להתחבר מחדש. אחרי תקופה ארוכה של אכזבות, הצהובים גברו אתמול (חמישי) 73:80 על הפועל ת"א ביורוליג , השלימו ניצחון שני על היריבה העירונית בתוך ארבעה ימים ועצרו רצף של ארבעה הפסדים באירופה. בצד האדום, לעומת זאת, התחושות היו אחרות לגמרי: עוד הפסד, שלישי ברציפות במפעל, ועוד ערב שבו נותרו לאוהדים לא מעט שאלות.

הניצחון הגיע אחרי הזכייה בגביע ווינר על חשבון אותה יריבה ביום שני, והעניק למכבי מעט אוויר לנשימה בעונה האירופית הקשה שלה. זהו ניצחונה השלישי של הקבוצה ביורוליג, לעומת שמונה הפסדים. הפועל, מנגד, ירדה למאזן 5:6. אבל מעבר למספרים ולתוצאה, הדרבי סיפק גם הצצה למה שעובר על האוהדים של שתי הקבוצות.

גלריה אוהדי מכבי ת"א ( צילום: עוז מועלם )

עבור אוהדי מכבי, הערב הזה היה הזדמנות להרגיש שוב את מה שהיה חסר להם במשך תקופה ארוכה. גל, אוהד הקבוצה כבר 15 שנה, סיפר שהחליט להגיע למשחק עוד לפני הזכייה בגביע ווינר, דווקא כשהצהובים היו בתקופה פחות טובה. "אני כל כך שמח שהחלטתי להגיע למשחק הזה. הזמנתי את הכרטיסים עוד לפני הניצחון בגמר גביע ווינר, כשהקבוצה הייתה בתקופה לא טובה, כי מבחינתי זה בדיוק הזמן שבו צריך להיות שם בשבילה ולתמוך בה. הניצחון הזה הוא בונוס ענק".

המעבר לקפריסין, מבחינתו, הפך את האפשרות להיות לצד הקבוצה לנגישה יותר. "אני גם מאוד שמח שמכבי עברה לקפריסין, כי זה מאפשר לנו להגיע להרבה יותר משחקים. מאז 7 באוקטובר מכבי חסרה לי מאוד, התחושה הזאת של להגיע לאולם, לעודד ולראות את הקבוצה מקרוב. זה משהו שהתגעגעתי אליו במשך הרבה מאוד זמן".

גם צור רואה בשני הניצחונות האחרונים סימן לשינוי אפשרי. "אני באמת מאמין שמכבי יוצאת עכשיו לדרך חדשה. ברור שהתחלנו את העונה בצורה רעה מאוד ושיהיה קשה לתקן את כל מה שקרה עד עכשיו, אבל אני מאמין בשחקנים האלה. מרגישים שהם עברו משהו בשבועות האחרונים. אולי גם כל הביקורות והלחץ השפיעו עליהם, אבל בשבוע האחרון הם הגיבו בצורה הכי טובה שאפשר, על הפרקט. שני ניצחונות בדרבי בתוך ארבעה ימים זה לא דבר של מה בכך. אני מקווה שהם ייקחו את הביטחון הזה קדימה ויוכיחו שמה שראינו השבוע זה לא משהו חד-פעמי".

משפחת מנשה ברחובות קפריסין ( צילום: אפרת עמורבן )

יונתן הדגיש שהניצחון ביורוליג מקבל משמעות מיוחדת דווקא בגלל זהות היריבה והסגל שעמד לרשותה. "זה ניצחון יוקרתי מאוד, הרבה מעבר לעוד ניצחון ביורוליג. צריך לזכור שהפועל נחשבת על הנייר לאחת הקבוצות הטובות במפעל, עם סגל מאוד איכותי ועמוק. זאת גם לא הייתה אותה הפועל שפגשנו בגמר גביע ווינר. הסגל היה שונה, ואסיליה מיציץ' שיחק, וזה כבר משנה את כל הסיפור. לכן מבחינתי הניצחון הזה אפילו יותר משמעותי. מכבי הראתה שהיא מסוגלת להתמודד גם מול קבוצות עם הרבה יותר עומק ואיכות, וזה בדיוק סוג הניצחונות שיכול להחזיר לשחקנים את הביטחון אחרי פתיחת עונה כל כך קשה".

אין מבחנים, יש טיסה

בצד האדום, לעומת זאת, הנסיעה לקפריסין הסתיימה בעוד ערב מאכזב. שגיא שגב, אוהד הפועל ת"א, סיפר שכבר סגר את כרטיס הטיסה לפני ההפסד בגמר גביע ווינר, ולא שקל לבטל. "לא חשבתי לרגע לבטל. בזכות זה שאחרים ביטלו התפנה עבורנו עוד מקום ויכולתי לצרף גם את הילדים. הייתי במשחק בגביע ווינר, אני עדיין לא מבין איך זה קרה. במקרה שלי הלכתי פשוט. שתי דקות לסוף הלכתי".

משפחת שגב לפני הדרבי, אתמול ( צילום: אפרת עמורבן )

שגב גם מתקשה להשלים עם הדרך שבה נבנתה הקבוצה, ועם ההשקעה הכספית העצומה ביחס לתוצאות. "אני לא מצליח להבין את זה, לא מבין את ההיגיון. חמישים מיליון אירו להפסיד כל שנה בשביל לנצח ביורוליג? כל הכבוד. יש פה גם אירוע. עכשיו אנחנו לא רק בצל של מכבי ת"א, אנחנו אפילו ביתרון עליהם, בהנחה שנקבל רישיון. אני מקווה שהלחץ ירד ברגע שנקבל רישיון, ויוכלו להתחיל לבנות קבוצה שגם מתחברת לזהות. אבל קודם כול אתה צריך להגיע לשם".

על מקומם של הישראלים בקבוצה הוסיף: "האם מפריע לי שישראלים לא משחקים ביורוליג? מאמין שאם הם היו טובים הם גם היו משחקים. אני לא חושב שתומר גינת יותר טוב מזאק לידיי. הביאו פה שחקנים בחמישה-שישה מיליון דולר לשנה".

אצל אריק מנשה, שהגיע לקפריסין עם בנו רועי והנכד עומר, ההחלטה לטוס התקבלה כמעט ברגע האחרון. "לא בטוח שהיינו מגיעים אם הדרבי היה בבלגרד. קנינו את הכרטיסים שלשום בבוקר. היינו באים גם אם היינו מפסידים בגביע ווינר. ראינו את המחיר הזול והחלטנו להגיע, גם אין כרגע מבחנים בבית ספר אז זה הסתדר".

למרות האכזבה מההפסד, מנשה עדיין מציב את המטרות המקומיות מעל הכול. "מבחינת הליגה, כל עוד נגיע לטופ שתיים בפלייאוף, אז אפשר לקחת את האליפות בקלות. הפועל לוזרים בקטע הזה, אין מה לעשות. לפיינל פור של היורוליג אנחנו לא נגיע וגם פלייאוף זה לא משהו שיצליח לקרות. זה מבאס, אבל זה שהמשחקים לא בארץ טיפה מקל על זה".