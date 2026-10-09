מכבי ת"א הצליחה להשיג אתמול (חמישי) ניצחון בכורה ביורוליג, אחרי שלושה הפסדים בשלושת המחזורים הראשונים, כשגברה 79:97 על מילאנו במשחק "ביתי" בבלגרד. הצהובים הציגו הפעם שפת גוף שונה, יותר מעורבות, פחות בלבול ואפילו ניצוצות של הגנה. הניצחון על הפועל ירושלים בחצי גמר גביע ווינר העניק לשחקניו של עודד קטש לא מעט ביטחון, ומול האיטלקים כבר נראו סימנים ראשונים לשיפור במשחק הקבוצתי.
אחרי שני משחקי יורוליג שבהם עלה מהספסל והתקשה להיכנס לקצב, ים מדר חזר לחמישייה ונראה מעורב ובטוח יותר. עבור הצהובים, שמחפשים סדר ויציבות בקו האחורי, היכולת של הרכז שהגיע בקיץ כדי להפוך לאחד השחקנים המובילים בקבוצה היא סימן מעודד במיוחד. זו תהיה עונת מבחן עבור מדר, שעדיין לא הוכיח כי הוא מסוגל להוביל קבוצת יורוליג לאורך זמן. אמש הוא הראה שהוא בהחלט יכול לעשות זאת, כשסיים עם 17 נקודות, אך כעת יצטרך לתרגם את היכולת ליציבות לאורך העונה. "לא התחלנו את העונה כמו שתכננו, אבל הדבר הכי חשוב הוא לקחת את המשחק הזה, לצבור ממנו ביטחון ולהמשיך קדימה. יש לנו לוח משחקים עמוס, וזה היה צעד אחד לכיוון הנכון", אמר מדר בסיום.
עודד קטש סיכם את הניצחון ואמר: "היינו באנרגיות הנכונות. אנחנו לאט-לאט מנסים, אחרי התחלה נוראית ביורוליג, לבנות איזשהו ביטחון. אני שמח על תחושת הדחיפות ששיחקנו איתה. אני גם מאוד שמח שהצלחנו לקבל מהרבה שחקנים דקות טובות. היינו עקביים ברמת האנרגיות, וכשהביטחון מגיע, דברים משתחררים".
מי שעמד במוקד תשומת הלב היה דניאל תייס, שנעדר מהמשחק מול פנאתינייקוס ומחצי גמר גביע ווינר בגלל פציעה בקרסול. הסנטר הגרמני עלה מהספסל במהלך הרבע הראשון והציג ניצוצות מהיכולת שמכבי מצפה לקבל ממנו, כשסיים עם שמונה נקודות, שלושה ריבאונדים ושני אסיסטים ב-14 דקות. ההופעה שלו סיפקה מעט אופטימיות סביב אחת ההחתמות המרכזיות של הצהובים בקיץ, אך הקבוצה עדיין זקוקה ממנו להשתלבות טובה יותר ולדומיננטיות בשני צדי המגרש. התרומה שלו עד כה רחוקה מהציפיות משחקן שמחזיק בחוזה של 2.2 מיליון דולר.
גם ג'יילן הורד, שסיים עם 13 נקודות, נשמע מעודד: "התחושה נהדרת. אנחנו יודעים שלא התחלנו את העונה כמו שרצינו, אבל אני חושב שהשבוע צפינו בהרבה וידאו ותיקנו את הטעויות שלנו. עשינו צעד קדימה מול ירושלים, וגם במשחק הזה היו דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהם. אני מרגיש שהיום שיחקנו אפילו יותר טוב מאשר מול ירושלים, ואני מקווה שנוכל להמשיך בדרך הזאת לאורך כל העונה".
לצהובים אין הרבה זמן לחגוג או לנוח: כבר מחר (שבת, 20:15) הם יפתחו רשמית את העונה בליגת העל במשחק ביתי בהיכל מנורה מבטחים מול הפועל גליל עליון. במקביל, במכבי ממשיכים במאמצים להחזיר את משחקי היורוליג לישראל. למשחק הוזמנו מנכ"ל היורוליג, צ'וס בואנו, ומנהל התחרויות, דייגו גיאן, שאמורים להתרשם מהמצב הביטחוני ומהאפשרות לקיים משחקים בישראל כסדרם. במועדון מקווים כי הביקור יסייע לקדם הצבעה ביורוליג על החזרת המשחקים לארץ. אם המהלך לא יצלח, מכבי צפויה להעביר את משחקי הבית שלה לקפריסין, במקום בלגרד ששימשה לה בית בשלוש השנים האחרונות. המועד המשוער למעבר הוא 22 באוקטובר, לקראת המשחק מול ריאל מדריד.