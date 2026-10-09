מכבי ת"א הצליחה להשיג אתמול (חמישי) ניצחון בכורה ביורוליג, אחרי שלושה הפסדים בשלושת המחזורים הראשונים, כשגברה 79:97 על מילאנו במשחק "ביתי" בבלגרד. הצהובים הציגו הפעם שפת גוף שונה, יותר מעורבות, פחות בלבול ואפילו ניצוצות של הגנה. הניצחון על הפועל ירושלים בחצי גמר גביע ווינר העניק לשחקניו של עודד קטש לא מעט ביטחון, ומול האיטלקים כבר נראו סימנים ראשונים לשיפור במשחק הקבוצתי.

מכבי ת"א הצליחה להשיג אתמול (חמישי) ניצחון בכורה ביורוליג, אחרי שלושה הפסדים בשלושת המחזורים הראשונים, כשגברה 79:97 על מילאנו במשחק "ביתי" בבלגרד. הצהובים הציגו הפעם שפת גוף שונה, יותר מעורבות, פחות בלבול ואפילו ניצוצות של הגנה. הניצחון על הפועל ירושלים בחצי גמר גביע ווינר העניק לשחקניו של עודד קטש לא מעט ביטחון, ומול האיטלקים כבר נראו סימנים ראשונים לשיפור במשחק הקבוצתי.

מכבי ת"א הצליחה להשיג אתמול (חמישי) ניצחון בכורה ביורוליג, אחרי שלושה הפסדים בשלושת המחזורים הראשונים, כשגברה 79:97 על מילאנו במשחק "ביתי" בבלגרד. הצהובים הציגו הפעם שפת גוף שונה, יותר מעורבות, פחות בלבול ואפילו ניצוצות של הגנה. הניצחון על הפועל ירושלים בחצי גמר גביע ווינר העניק לשחקניו של עודד קטש לא מעט ביטחון, ומול האיטלקים כבר נראו סימנים ראשונים לשיפור במשחק הקבוצתי.