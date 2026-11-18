כזכור, שחקניו של עודד קטש שמטו ניצחון בהארכה אחרי שחזרו מפיגור דו ספרתי. "אנחנו לפני משחק קשה נוסף בשבוע כפול", אמר המאמן לקראת המשחק מחר. "דובאי כבר הוכיחה שהיא קבוצה עמוקה. למרות ההפסד אתמול אנחנו מרימים את הראש ומאמינים בעצמנו".

כזכור, שחקניו של עודד קטש שמטו ניצחון בהארכה אחרי שחזרו מפיגור דו ספרתי. "אנחנו לפני משחק קשה נוסף בשבוע כפול", אמר המאמן לקראת המשחק מחר. "דובאי כבר הוכיחה שהיא קבוצה עמוקה. למרות ההפסד אתמול אנחנו מרימים את הראש ומאמינים בעצמנו".

כזכור, שחקניו של עודד קטש שמטו ניצחון בהארכה אחרי שחזרו מפיגור דו ספרתי. "אנחנו לפני משחק קשה נוסף בשבוע כפול", אמר המאמן לקראת המשחק מחר. "דובאי כבר הוכיחה שהיא קבוצה עמוקה. למרות ההפסד אתמול אנחנו מרימים את הראש ומאמינים בעצמנו".