מכבי ת"א תמשיך מחר (חמישי, 19:15) את השבוע הכפול שלה כשתארח את דובאי באולם ספירוס קיפריאנו בלימסול, בתקווה להתאושש מההפסד הצורב אמש לאולימפיאקוס – ולהשיג ניצחון רביעי העונה אחרי 13 משחקים.
כזכור, שחקניו של עודד קטש שמטו ניצחון בהארכה אחרי שחזרו מפיגור דו ספרתי. "אנחנו לפני משחק קשה נוסף בשבוע כפול", אמר המאמן לקראת המשחק מחר. "דובאי כבר הוכיחה שהיא קבוצה עמוקה. למרות ההפסד אתמול אנחנו מרימים את הראש ומאמינים בעצמנו".
"ברור שההפסד אתמול היה שובר לב", המשיך בונזי קולסון. "אבל יש הרבה דברים שאנחנו יכולים ללמוד ממנו. הראינו הרבה אופי ונחישות. אבל עכשיו הגיע הזמן להמשיך הלאה. דובאי היא קבוצה מאוד מוכשרת, עם הרבה שחקנים איכותיים בסגל שלה. היא משחקת בסגנון שונה ובקצב אחר מאולימפיאקוס, כך שמדובר באתגר נוסף עבורנו. אנחנו צריכים להמשיך לדבוק בסגנון המשחק שלנו, לשחק חזק - ופשוט להמשיך לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות".
דובאי מגיעה למשחק עם מאזן 4:8. במשחק האחרון ניצחה הקבוצה 75:80 את אנאדולו אפס. בליגה האדריאטית דובאי מובילה את בית 2 עם שבעה ניצחונות ללא הפסד.