תסכול גדול בהפועל ת"א. רק לפני פחות משבוע האדומים הגיעו לגמר גביע ווינר עם תחושת עליונות אחרי הניצחון המשכנע בדרבי הליגה, אלא שמאז משהו השתבש, ואתמול (חמישי) הם נוצחו בפעם השנייה בתוך שלושה ימים בידי היריבה העירונית, 80:73 במסגרת היורוליג.
ההפסד הדרמטי של הפועל בגמר גביע ווינר אחרי שכבר הובילה ב-23 הפרש, וזה הנוסף אמש בקפריסין הותירו את הקבוצה של דימיטריס איטודיס מתוסכלת ומלאת שאלות. האדומים כבר סופרים שלושה הפסדים רצופים ביורוליג, הידרדרו למקום העשירי בטבלה ובעיקר מתקשים לשחזר את האנרגיות והרעב שאפיינו אותם עד לפני כשבועיים, וכמובן גם בעונה שעברה.
"משחק שני שאנחנו מפסידים לעצמנו", אמרו במועדון בסיום, בהתייחסות לשני ההפסדים האחרונים למכבי. התחושה בקרב האדומים היא שהקבוצה פשוט לא מגיעה מספיק רעבה למשחקים. גם הפעם הפועל התקשתה להיכנס לעניינים, נראתה חסרת אנרגיות במחצית הראשונה ורק ברבע השלישי הצליחה להתעורר ולהפוך זמנית את התוצאה. אלא שבדקות ההכרעה שוב התקשתה לייצר את הפעולות הנכונות.
18 איבודי כדור וערב קליעה חלש מחוץ לקשת, עם שש שלשות בלבד מ-24 ניסיונות (25 אחוז), הפכו את המשימה לקשה במיוחד. ואסיליה מיציץ' אמנם סיים עם 14 נקודות, אבל דייק רק פעם אחת מתשעה ניסיונות לשלוש ואיבד שישה כדורים. גם 13 הנקודות של דן אוטורו ואמיר קופי לא הספיקו.
איטודיס לא הסתיר את אכזבתו מהגישה של שחקניו. "היינו קצת בלי אנרגיה, בלי שום סיבה, בפתיחת המשחק", אמר המאמן היווני. "זה השתנה דרסטית ברבע השלישי. שיחקנו הגנה טובה מאוד, אבל 18 איבודי הכדור שלנו עלו לנו במשחק. רמת האנרגיה לא הייתה מספיקה, לא כמו זו שהייתה לנו כל העונה". המאמן, שאיבד את שלוותו במהלך הרבע האחרון ואף שבר את לוח השרטוטים באחד מפסקי הזמן, יודע שהקבוצה שלו נמצאת בתקופה שבה היא צריכה למצוא תשובות במהירות. אחרי פתיחת עונה מבטיחה, הפועל כבר לא נראית כמו אותה קבוצה דומיננטית, ושני ההפסדים הרצופים ליריבה העירונית רק העמיקו את תחושת ההחמצה.
להפועל ת"א אין הרבה זמן להתאושש. האדומים יחזרו לארץ היום בשעות הצהריים ומיד עם חזרתם יקיימו אימון כדי להתכונן למשחק מול בני הרצליה במוצאי שבת (18:30).