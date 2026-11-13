ההפסד הדרמטי של הפועל בגמר גביע ווינר אחרי שכבר הובילה ב-23 הפרש, וזה הנוסף אמש בקפריסין הותירו את הקבוצה של דימיטריס איטודיס מתוסכלת ומלאת שאלות. האדומים כבר סופרים שלושה הפסדים רצופים ביורוליג, הידרדרו למקום העשירי בטבלה ובעיקר מתקשים לשחזר את האנרגיות והרעב שאפיינו אותם עד לפני כשבועיים, וכמובן גם בעונה שעברה.

ההפסד הדרמטי של הפועל בגמר גביע ווינר אחרי שכבר הובילה ב-23 הפרש, וזה הנוסף אמש בקפריסין הותירו את הקבוצה של דימיטריס איטודיס מתוסכלת ומלאת שאלות. האדומים כבר סופרים שלושה הפסדים רצופים ביורוליג, הידרדרו למקום העשירי בטבלה ובעיקר מתקשים לשחזר את האנרגיות והרעב שאפיינו אותם עד לפני כשבועיים, וכמובן גם בעונה שעברה.

ההפסד הדרמטי של הפועל בגמר גביע ווינר אחרי שכבר הובילה ב-23 הפרש, וזה הנוסף אמש בקפריסין הותירו את הקבוצה של דימיטריס איטודיס מתוסכלת ומלאת שאלות. האדומים כבר סופרים שלושה הפסדים רצופים ביורוליג, הידרדרו למקום העשירי בטבלה ובעיקר מתקשים לשחזר את האנרגיות והרעב שאפיינו אותם עד לפני כשבועיים, וכמובן גם בעונה שעברה.

18 איבודי כדור וערב קליעה חלש מחוץ לקשת, עם שש שלשות בלבד מ-24 ניסיונות (25 אחוז), הפכו את המשימה לקשה במיוחד. ואסיליה מיציץ' אמנם סיים עם 14 נקודות, אבל דייק רק פעם אחת מתשעה ניסיונות לשלוש ואיבד שישה כדורים. גם 13 הנקודות של דן אוטורו ואמיר קופי לא הספיקו.

18 איבודי כדור וערב קליעה חלש מחוץ לקשת, עם שש שלשות בלבד מ-24 ניסיונות (25 אחוז), הפכו את המשימה לקשה במיוחד. ואסיליה מיציץ' אמנם סיים עם 14 נקודות, אבל דייק רק פעם אחת מתשעה ניסיונות לשלוש ואיבד שישה כדורים. גם 13 הנקודות של דן אוטורו ואמיר קופי לא הספיקו.

18 איבודי כדור וערב קליעה חלש מחוץ לקשת, עם שש שלשות בלבד מ-24 ניסיונות (25 אחוז), הפכו את המשימה לקשה במיוחד. ואסיליה מיציץ' אמנם סיים עם 14 נקודות, אבל דייק רק פעם אחת מתשעה ניסיונות לשלוש ואיבד שישה כדורים. גם 13 הנקודות של דן אוטורו ואמיר קופי לא הספיקו.