"אף אחד לא מושלם", צייצו בעמוד הרשמי של הפועל ת"א אחרי הניצחון היוקרתי הלילה (שישי) 81:91 על פנאתינייקוס, שרשמה הפסד בכורה העונה ביורוליג. עבור החבורה של דימיטריס איטודיס, שהעלתה את מאזנה ל-2:4, מדובר בהצהרת כוונות משמעותית.
"היו לנו הרבה נקודות מפתח לניצחון הזה", אמר המאמן היווני בסיום. "אני רוצה לברך את השחקנים שלי ששמרו על קור רוח והמשיכו להאמין. דברים טובים קורים כשאתה עקבי במה שאתה עושה".
"נשארנו ביחד", המשיך איטודיס. "סולידריות זה דבר משמעותי שיהיה לקבוצה. הביחד זה משהו שהופך קבוצה לבלתי ניתנת לעצירה. אבל הזיכרון שלי לא קצר - אנחנו אותה קבוצה שהפסידה לבאיירן בתחילת העונה. ניצחנו הפעם בצורה שונה מהדרך שבה ניצחנו את בשיקטאש באמצע השבוע. להשיג ארבעה ניצחונות משני השבועות הכפולים מעיד על הפוטנציאל שלנו. אני רוצה שנממש את הפוטנציאל הזה".
זאק לידיי הוסיף: "המשחק הזה הוא הסיבה שהגעתי להפועל ת"א. קבוצה עם אנשים טובים, שחקנים טובים, מהטובים באירופה - והכי חשוב זה לנצח במשחקים כאלה. זה שלב מוקדם של העונה, אבל זה צעד גדול קדימה עבורנו. נשארנו ביחד, לא התייאשנו גם כשהם חזרו".