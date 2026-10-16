"אף אחד לא מושלם", צייצו בעמוד הרשמי של הפועל ת"א אחרי הניצחון היוקרתי הלילה (שישי)

"אף אחד לא מושלם", צייצו בעמוד הרשמי של הפועל ת"א אחרי הניצחון היוקרתי הלילה (שישי)

"היו לנו הרבה נקודות מפתח לניצחון הזה", אמר המאמן היווני בסיום. "אני רוצה לברך את השחקנים שלי ששמרו על קור רוח והמשיכו להאמין. דברים טובים קורים כשאתה עקבי במה שאתה עושה".

"היו לנו הרבה נקודות מפתח לניצחון הזה", אמר המאמן היווני בסיום. "אני רוצה לברך את השחקנים שלי ששמרו על קור רוח והמשיכו להאמין. דברים טובים קורים כשאתה עקבי במה שאתה עושה".

"היו לנו הרבה נקודות מפתח לניצחון הזה", אמר המאמן היווני בסיום. "אני רוצה לברך את השחקנים שלי ששמרו על קור רוח והמשיכו להאמין. דברים טובים קורים כשאתה עקבי במה שאתה עושה".