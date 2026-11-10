במכבי ת"א עוד לא ניערו את הקונפטי מהזכייה הסופר דרמטית בגביע ווינר אתמול (שני) אחרי ניצחון גדול בגמר על הפועל ת"א בתום קאמבק מטורף, וכעת נראה שבמועדון מצאו את החיזוק שאותו חיפשו בשבועות האחרונים. קמאר בולדווין, רכזה של באיירן מינכן, צפוי לחזק את הקו האחורי של עודד קטש ולחתום בשורות אלופת ישראל עד לסיום העונה.
בולדווין (29, 1.85) הצטרף לבאיירן בעונה שעברה, אך ממעט לקבל דקות בשורותיה. ממוצע הדקות שלו העונה עומד על 13 למשחק, במהלכן קלע 5.6 נקודות ומסר 1.6 אסיסטים. משחק השיא שלו העונה ביורוליג היה במחזור השישי מול בשיקטאש, אז קלע 14 נקודות, להן הוסיף 3 אסיסטים ו-3 ריבאונדים ב-22 דקות.
לפני שחתם בבאיירן, בולדווין שיחק ביורוליג גם במדי באסקוניה בעונת 2024/25, אז פתח בחמישייה ב-13 משחקים והעמיד ממוצעים של 7.1 נקודות ו-3.7 אסיסטים ב-25 משחקים. החל מנובמבר 2024, בולדווין משחק כמתאזרח בנבחרת גאורגיה ואף ייצג אותה ביורובאסקט האחרון.
במכבי ת"א מקווים לזרז את הליך החתמתו כדי שיספיק אפילו לשחק בדרבי ביום חמישי הקרוב במסגרת היורוליג, על אף שהסיכויים לכך נמוכים.