אתמול (שני) אחרי ניצחון גדול בגמר על הפועל ת"א בתום קאמבק מטורף, וכעת נראה שבמועדון מצאו את החיזוק שאותו חיפשו בשבועות האחרונים. קמאר בולדווין, רכזה של באיירן מינכן, צפוי לחזק את הקו האחורי של עודד קטש ולחתום בשורות אלופת ישראל עד לסיום העונה.

אתמול (שני) אחרי ניצחון גדול בגמר על הפועל ת"א בתום קאמבק מטורף, וכעת נראה שבמועדון מצאו את החיזוק שאותו חיפשו בשבועות האחרונים. קמאר בולדווין, רכזה של באיירן מינכן, צפוי לחזק את הקו האחורי של עודד קטש ולחתום בשורות אלופת ישראל עד לסיום העונה.