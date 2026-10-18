פיטוריו של שרון אברהמי אתמול (שבת) תפסו את שחקני הפועל העמק בהפתעה מוחלטת, בטח על רקע האמון המלא ששרר בינם לבין המאמן. העובדה שרק בפברואר אשתקד - לאחר שהעפילה לחצי גמר גביע המדינה (ואף דורגה בטופ 3 עד המלחמה) - חתם אברהמי על הארכת חוזה לשלוש שנים, רק חיזקה את התחושה כי הדרך והחזון שלו במועדון יימשכו עוד זמן רב.

הגעתו של יונתן אלון לתפקיד המנהל המקצועי ביוני האחרון, מיד עם סיום החוזה שלו כמאמן הפועל ירושלים, הייתה ביוזמת הבעלים גדעון ידין ונולדה מתוך מטרה ברורה: לבנות מבנה ארגוני חדש ולהתאים את המועדון לסטנדרטים של קבוצת צמרת. כלפי חוץ, המינוי הזה נראה מיד כצעד חריג כלפי אברהמי, וגורם המעורה בפרטים אף כינה את השניים "שמן ומים". עם זאת, אברהמי סיפר בהרחבה על שיתוף הפעולה החיובי ביניהם במהלך בניית הקבוצה בפגרה, כאשר אלון היה זה שנסע לליגת הקיץ בלאס וגאס כדי לחפש שחקנים המתאימים למועדון.

גלריה חילוקי דעות בלתי ניתנים לגישור. אברהמי ( צילום: עוז מועלם )

אברהמי ידע להצביע במדויק על השחקנים שמתאימים לשיטה שלו. כדוגמה לכך מהעבר הלא רחוק אפשר לציין את אמין סטיבנס ואת ג'יי ג'יי קפלן - כשהאחרון אף בחר להמשיך ללכת איתו להפועל העמק, לאחר התקופה המשותפת שלהם בעירוני קריית אתא. מתאזרח נוסף שאברהמי בחר להשאיר בסגל שלו הוא לוקאס גולדנברג. במקביל, אברהמי לא ראה ברפי מנקו כמי שמתאים לתוכניות שלו. מנקו, כזכור, קיבל כבר הודעה לחפש קבוצה אחרת. אבל בשבועות האחרונים דברים התהפכו, חלקם קשורים בפתיחת העונה ובגביע ווינר, וגולדנברג היה זה ששוחרר, למרות רצונו של אברהמי. מנקו נשאר, וחילוקי הדעות המקצועיים בין אברהמי לאלון הלכו והעמיקו.

מחפש את המאמן הבא. אלון ( צילום: עוז מועלם )

כחלק מתפקידו כמנהל מקצועי, אלון מלווה מקרוב את האימונים והמשחקים, מנתח את הביצועים ומספק את דגשיו המקצועיים בזמן אמת. אלא שהמעורבות ההדוקה הזו, שנכנסה ישירות לטריטוריה של אברהמי, יצרה תחושה של צמצום מרחב התמרון של המאמן על הקווים. בשבוע האחרון, סביב ההפסד של הפועל העמק לעירוני קריית אתא במחזור הפתיחה, המתיחות הזו אף הקצינה לכדי מה שכינו בהודעת המועדון - בציטוט ישיר של אלון, "פערים מקצועיים שאינם ניתנים לגישור".

במהלך הלילה העידו גורמים במועדון ובסביבתו על תחושת אכזבה אל מול אנשי המערכת שאיתם עבד אברהמי בצמידות. לצד השאיפה להציג מועדון מקצועני במתכונת חדשה, יש מי שמרגיש כי "התהליך לווה בוויתור מסוים על הערכים והחיבור האנושי שאפיינו את הקבוצה".

ומה לגבי הימים הקרובים? גם אם אלון היה מעוניין בתפקיד, הוא אינו יכול לרדת לקווים ולהתמנות למאמן בשל סעיף בחוזהו. מתוקף תפקידו, הוא זה שאמור להחליט על זהות המאמן הבא, ופנייה כבר נעשתה לשמוליק ברנר - שסיים ביוני האחרון פרק זמן משמעותי של שש שנים במכבי רמת גן.