על מה צפויה להתנהל הבוררות? דיץ מתכוון להעלות ארבע טענות מרכזיות. הראשונה נוגעת לזכותו לממש את זכות הסירוב ביחס ל־6.5% שמזרחי ביקש למכור ללוין, השנייה עוסקת בזכותו לעשות זאת גם ביחס ל־7.5% שמשפחת רקנאטי העבירה ללוין.

על מה צפויה להתנהל הבוררות? דיץ מתכוון להעלות ארבע טענות מרכזיות. הראשונה נוגעת לזכותו לממש את זכות הסירוב ביחס ל־6.5% שמזרחי ביקש למכור ללוין, השנייה עוסקת בזכותו לעשות זאת גם ביחס ל־7.5% שמשפחת רקנאטי העבירה ללוין.

על מה צפויה להתנהל הבוררות? דיץ מתכוון להעלות ארבע טענות מרכזיות. הראשונה נוגעת לזכותו לממש את זכות הסירוב ביחס ל־6.5% שמזרחי ביקש למכור ללוין, השנייה עוסקת בזכותו לעשות זאת גם ביחס ל־7.5% שמשפחת רקנאטי העבירה ללוין.