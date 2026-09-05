מאבק השליטה במועדון עובר לזירה המשפטית: לאחר ששמעון מזרחי הודיע כי יממש את זכות הסירוב וירכוש מניות נוספות במועדון, המהלך הבא של ריצ'רד דיץ צפוי להיות הגשת בקשה לצו מניעה שיעצור את העסקה כולה, לצד פנייה לבוררות בהתאם להסכם בעלי המניות.
על מה צפויה להתנהל הבוררות? דיץ מתכוון להעלות ארבע טענות מרכזיות. הראשונה נוגעת לזכותו לממש את זכות הסירוב ביחס ל־6.5% שמזרחי ביקש למכור ללוין, השנייה עוסקת בזכותו לעשות זאת גם ביחס ל־7.5% שמשפחת רקנאטי העבירה ללוין.
המחלוקת השלישית נוגעת לטענה לחוסר תום לב מצדו של מזרחי, שבתחילה ביקש למכור חלק מאחזקותיו ללוין, אך לאחר שדיץ מימש את זכות הסירוב הודיע כי ירכוש בעצמו מניות נוספות — מהלך שצפוי למנוע מדיץ להפוך לבעל השליטה. הסוגיה הרביעית תהיה יכולתו הכלכלית של מזרחי להשלים את הרכישה: דיץ צפוי לדרוש שיוצגו המקורות הכספיים שבאמצעותם הוא מתכוון לממש את זכות הסירוב ולממן את העסקה.
על פי הסכם בעלי המניות, מחלוקות מסוג זה צריכות להתברר במסגרת הליך בוררות, שעשוי להימשך יותר מחצי שנה. כדי למנוע שינוי במבנה הבעלות בזמן שההליך מתנהל, דיץ צפוי לבקש צו מניעה מיידי שיעצור את השלמת כל העסקאות ויקפיא את המצב הקיים עד להכרעת הבורר.
אם הבקשה תתקבל, מפת האחזקות תחזור למעשה לנקודה שבה הייתה לאחר רכישת מניות משפחת פדרמן: משפחת רקנאטי תחזיק ב־58% ממניות המועדון, שמעון מזרחי ב־14.5%, דיץ ב־17.5% ובן אשכנזי ב־10%. במצב כזה, אף אחת ממכירות המניות ללוין ואף אחד ממימושי זכות הסירוב לא יושלמו עד להכרעה.