הדרמה סביב השליטה במכבי תל אביב נמשכת, והערב (שבת) שמעון מזרחי התייחס לראשונה בהרחבה למאבק המתנהל במועדון. יו"ר הצהובים הודיע כי בכוונתו לממש את זכות הסירוב ולרכוש מניות נוספות, הביע תמיכה בצירופו של ג'ייסון לוין כבעל מניות ותקף בחריפות את מי שלדבריו מנסה לבצע "השתלטות עוינת" על הקבוצה.

דבריו של מזרחי מגיעים לאחר שחזר בו מכוונתו למכור חלק ממניותיו ללוין. בשלב זה צפוי רק אודי רקנאטי למכור לאיש העסקים האמריקאי 7.5% ממניות המועדון, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות. מזרחי עשוי כעת לממש את זכות הסירוב שלו על מניות משפחת רקנאטי, להגדיל את אחזקותיו מ-14.5% לכ-40.5% ולהפוך לבעל המניות הגדול ביותר במכבי ת"א.

גלריה שמעון מזרחי ( צילום: מוטי קמחי )

ברקע עומדת גם הודעתו של ריצ'רד דיץ, המחזיק ב-17.5% מהמניות, כי יממש את זכות הסירוב שלו. דיץ טען כי המהלך עשוי להגדיל את אחזקותיו ליותר מ-55%, אולם הסעיף המיוחד שממנו נהנה מזרחי בהסכם בעלי המניות עשוי לשנות לחלוטין את חלוקת הכוחות.

משמעות ההודעה היא שמזרחי מבקש לבלום את האפשרות שדיץ יהפוך לבעל השליטה במכבי ת"א. מכוח הסעיף המיוחד בהסכם בעלי המניות, מזרחי יכול לרכוש מעט יותר מ־26% מתוך 29% המניות שמשפחת רקנאטי ביקשה למכור ללוין. אם יממש את הזכות במלואה, הוא יגדיל את אחזקותיו מ־14.5% לכ־40.5% ויהפוך לבעל המניות הגדול במועדון.

"איני יכול להחריש עוד נוכח ההכפשות הבלתי פוסקות נגד שותפיי" ( צילום: יאיר שגיא )

זו תגובתו המלאה של שמעון מזרחי: "58 שנים אני חי את מכבי תל אביב. כמעט שני שלישים מחיי. לאורך כל השנים, לא החמצתי אימון ומקומי לא נפקד משום משחק, הן בישראל והן מחוצה לה.

"זכיתי להיות שותף לשישה גביעי אירופה, לעשרות אליפויות וגביעים ולרגעי אושר שאי אפשר לתאר במילים. שום דבר מזה לא עשיתי לבד. ההישגים האלה שייכים לשחקנים, למאמנים, לעובדי המועדון, לחבריי לדרך, ובהם אנשים יקרים שכבר אינם איתנו, ולכם – האוהדים. תמיד לכם.

"מכיר אנוכי היטב את המתח של משחק שמוכרע בכדור האחרון, את ההתרגשות לפני העלייה לפרקט, את הלילות שאחרי ניצחון גדול ואת אלה שבהם הכאב אחרי הפסד אינו נותן מנוח. גם אחרי כל השנים האלה, דבר לא נעשה אצלי מובן מאליו. הזכות להיות חלק ממכבי, והאחריות הכרוכה בה, מלוות אותי בכל יום מחדש. אהבתי לקבוצה והדאגה לעתידה הביאו אותי להחלטה לממש את זכות הסירוב ולרכוש מניות נוספות במועדון. זו מחויבות שאני מקבל על עצמי בלב שלם. מכבי היא מרכז חיי, וכל עוד יש בכוחי לתרום לה ולשמור עליה, אעשה זאת".

אודי רקנאטי ושמעון מזרחי ( צילום: עוז מועלם )

"עד היום לא אמרתי את דבריי על מנת שלא להגביה את גובה הלהבות. אולם איני יכול להחריש עוד נוכח ההכפשות הבלתי פוסקות נגד שותפיי, נגד המועדון ונגד העומדים בראשו באמצעות מצגי שווא חסרי שחר. בראש מעייניי עומדים השחקנים, המאמנים, הצוות, האוהדים והמיקוד בהצלחת הקבוצה.

"למעשה, ההליכים שבהם מצויים אנו כיום מקורם בצעד שביצעה משפחת פדרמן, באמצעות חברת פדנקו, כאשר העמידה 50% ממניות מכבי שבחזקת פדנקו למכירה. בעקבות זאת, בהתאם להסכם בעלי המניות, הופעלה זכות הסירוב הראשונה של חברת נפתלי שבבעלות משפחת רקנאטי, וזאת מתוך אחריות ודאגה להמשך דרכו של המועדון הן בטווח הקרוב והן בעתיד. זה המקום לומר כי לדיוויד פדרמן ז"ל זכויות רבות במכבי ובהישגיה. צעדנו יחד לאורך השנים בשותפות מלאה.

"משפחת רקנאטי ואני פועלים יחדיו, כאשר המטרה היחידה המוצבת לנגד עינינו היא טובת המועדון. תמכתי באופן מלא בהחלטת משפחת רקנאטי לממש את זכות הסירוב. חשוב לי שתדעו: אין במהלך הזה כל רווח כספי למשפחת רקנאטי.

"מתוך דאגה למועדון ולעתידו מצאנו לנכון לצרף את ג'ייסון לוין כבעל מניות. אני מכיר את ג'ייסון כעשרים שנה. הוא יהודי וציוני חם, בעל אמצעים, ניסיון רב ביזמות של מועדוני ספורט בכלל וכדורסל בפרט, קשרים ענפים ב-NBA וכן היכרות עם היורוליג. אלה עובדות חשובות ביותר לנוכח השינויים באירופה והאתגרים שעוד צפויים לנו מול היורוליג".

"מצאנו לנכון לצרף אותו כבעל מניות". ג'ייסון לוין ( צילום: AP Photo/Lance Murphey )

"זה המקום לציין כי בקרוב ימלאו יובל שנים לזכייה בגביע אירופה הראשון ב-1977. מכבי ת"א איננה עוד מועדון. מכבי ת"א היא מועדון מהמובילים באירופה, וראוי יהיה שכל בעלי מניותיו יהיו בעלי דנ"א שמתאים לרוח המועדון ולמסורת שמובילה אותו עשרות בשנים. הדנ"א הזה נבחן במסירות לאורך זמן, בנכונות להעמיד את המועדון לפני עצמך ובדרך שבה אתה נוהג בו גם כשאינך מקבל את מבוקשך. מכבי גדולה מכל אחד מאיתנו. מי שמבקש להוביל אותה צריך לזכור שהוא בא לשרת את המועדון, ולא שהמועדון נועד לשרת אותו. גם שאיפות גדולות מחייבות את הענווה להבין זאת. לצערי, לא הבחנתי כי מי שמבקש להשתלט על הקבוצה מבין שהמועדון קודם לכל אדם, כולל לבעלים.

"מי שמבקש להיות חלק ממכבי צריך לשמור על יציבותה ולא לערער אותה, לאפשר לה להתרכז בכדורסל ולא לגרור אותה שוב ושוב למאבקים. לא נאפשר השתלטות עוינת על המועדון מצד מי שבעינינו טובת מכבי אינה לנגד עיניו.

"מכבי היא לב ונשמה. היא זיכרונות שעוברים מהורים לילדים, היא געגוע לאנשים שישבו לידנו ביציע ואינם עוד, והיא ילדים שלובשים לראשונה חולצה צהובה וחולמים לעלות לפרקט. המשמעות הזאת של מכבי בחייהם של כל כך הרבה אנשים – אינה למכירה. כדי להמשיך את המסורת, לשמור על הרוח של מכבי ולהעביר אותה לדורות הבאים. כדי שהילדים שיושבים היום ביציע יוכלו להביא אליו יום אחד את ילדיהם, ולהרגיש את אותה אהבה ואת אותה גאווה שמלוות אותנו כל חיינו".

"למעלה מן הנדרש אציין כי לקראת העונה הקרובה החלטנו להעמיד את התקציב הגדול ביותר לרכש שחקנים וצוות מקצועי שהיה אי פעם במכבי תל אביב. תקציב זה לבדו עומד על 32 מיליון דולר, ורק הוא זה שאפשר החתמת שחקנים וצוות מקצועי בעלי שיעור קומה, תרתי משמע, ובכללם ים מדר ואחרים וכן החזרתו של בונזי קולסון. זוהי רק דוגמה נוספת למחויבות שלנו למועדון. עשינו זאת מתוך אמונה בקבוצה ומתוך רצון להעמיד לרשותה את כל הכלים להצליח ולשמח את כולנו. ההשקעה הזאת מבטאת את המחויבות שלנו במעשים, ולא בדיבורים.

"כעת, אני מקווה שיבוא גם השקט למכבי. לפנינו אתגרים גדולים בעונה הקרובה, והקבוצה זקוקה ליכולת להתרכז בהם. הרעש סביבה מסיט אותה מהמיקוד שהיא צריכה וגובה ממנה מחיר. הגיע הזמן להחזיר את מרכז הבמה לשחקנים, לצוות המקצועי ולכם, האוהדים שנותנים לנו את הרוח הגבית.