הפועל ת"א הודיעה היום (חמישי) כי אורן חסון סיים את תפקידו כמנכ"ל, תשעה ימים בלבד לאחר שמונה אליו . בהודעה לא פורטה הסיבה לפרידה המהירה, ועד למציאת מנכ"ל קבוע ינהל את המועדון היו"ר סתיו שחם.

"מועדון הכדורסל הפועל ת"א מודיע כי מנכ"ל המועדון, אורן חסון, סיים את תפקידו. המועדון מודה לאורן על עבודתו ומאחל לו הצלחה רבה בהמשך דרכו. עד למינוי מנכ״ל קבוע, ינוהל המועדון על ידי יו״ר המועדון, סתיו שחם", נמסר מהפועל ת"א.

גלריה זה היה מהיר. חסון ( צילום: עוז מועלם )

חסון, שכיהן בעבר כיו"ר ההתאחדות לכדורגל וכיו"ר מנהלת הליגות, מונה רק בחודש יוני ליו"ר הפועל ת"א. כעבור כחודשיים החליף אותו בתפקיד שחם, כשעל פי הודעת המועדון המהלך נועד בין היתר לחזק מחדש את הקשר עם האוהדים והקהילה. יום לאחר מכן סיים המנכ"ל צחי רייכנשטיין את תפקידו וחסון מונה במקומו, אולם גם הקדנציה הזאת הסתיימה במהירות יוצאת דופן.

ל-ynet נודע כי חסון חזר הבוקר מבולגריה, שם שהה עם הקבוצה, ולאחר שובו נפגש עם שחם. במהלך הפגישה התפתח עימות בין השניים, כשהטונים עלו, ובשלב מסוים שחם אף עזב את החדר. זמן קצר לאחר מכן התקבלה ההחלטה על סיום דרכו של חסון במועדון, והפועל ת"א פרסמה את ההודעה הרשמית על כך.

טלטלה בהפועל ת"א. שחם ( צילום: פרטי )

מאחורי הקלעים, מערכת היחסים בין השניים התערערה בימים האחרונים. לפי גורמים המעורים בפרטים, ביממה האחרונה פוטר אחד העובדים שהגיעו למועדון יחד עם חסון בתקופתו כיו"ר. ערן עטיה, על פי אותם גורמים, פוטר בשיחת טלפון, בעוד שקובי גולן התפטר. המהלכים הללו, לצד חילוקי הדעות בין חסון לשחם, החריפו את המתיחות במועדון.

גורם בסביבת המועדון מתח ביקורת חריפה על התנהלותו של שחם ואמר: "מאז שסתיו הגיע הוא מנחית עובדים במועדון שקשורים אליו. אלה עובדים בלי כישורים, העיקר שהם אנשים שהוא מכיר ושיהיו בצד שלו. הוא גם כבר כמה ימים מתדרך נגד עופר ינאי, וטוען שעופר כבר לא מחליט כלום במועדון. זה לא מתקבל בעין יפה, גם לא אצל חסון, שלא אהב את הדיבורים האלה".