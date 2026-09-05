החזרה של מזרחי מהעסקה עשויה להיות קשורה לאסטרטגיה שלו במאבק על השליטה במועדון. על פי התרחיש שמסתמן, מזרחי לא מכר בסופו של דבר את המניות ללוין, בין היתר כדי לשמור בידיו כוח ואחוזי אחזקה משמעותיים יותר, ולאחר מכן לממש את זכות הסירוב שלו על המניות של רקנאטי. כך, במקום להקטין את אחזקותיו, הוא יוכל להגדיל אותן באופן משמעותי ולהגיע להחזקה של כ-40.5% במועדון. במילים אחרות, גוברות ההערכות כי מזרחי עשוי להעדיף בשלב הזה לשמור את המניות בידיו, ובמקביל לנצל את מעמדו ואת זכות הסירוב כדי להגדיל את כוחו במועדון.