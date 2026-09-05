הדרמה סביב השליטה במכבי ת"א נמשכת: אחרי ששמעון מזרחי הודיע השבוע כי גם הוא ימכור חלק ממניותיו לג'ייסון לוין, ביממה האחרונה חל שינוי בתמונה: מזרחי חזר בו מהכוונה למכור את מניותיו, וכעת רק אודי רקנאטי צפוי למכור ללוין 7.5% ממניות המועדון.
כדי שהעסקה תושלם ולוין יחזיק באופן סופי ב-7.5% מהמניות, היא עדיין זקוקה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות, שצפויה להתכנס מחר (ראשון). אישור ראשוני לעסקה כבר ניתן אתמול בישיבת הדירקטוריון, שבה היה רוב לכניסתו של לוין למועדון.
בישיבה הצביעו בעד העסקה אודי אשכנזי, אודי רקנאטי ושמעון מזרחי, בעוד ריצ'רד דיץ' הצביע נגד. כך, אם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון, גם בישיבה הנוספת צפוי להינתן האישור לכניסתו של לוין כבעל מניות במכבי ת"א.
החזרה של מזרחי מהעסקה עשויה להיות קשורה לאסטרטגיה שלו במאבק על השליטה במועדון. על פי התרחיש שמסתמן, מזרחי לא מכר בסופו של דבר את המניות ללוין, בין היתר כדי לשמור בידיו כוח ואחוזי אחזקה משמעותיים יותר, ולאחר מכן לממש את זכות הסירוב שלו על המניות של רקנאטי. כך, במקום להקטין את אחזקותיו, הוא יוכל להגדיל אותן באופן משמעותי ולהגיע להחזקה של כ-40.5% במועדון. במילים אחרות, גוברות ההערכות כי מזרחי עשוי להעדיף בשלב הזה לשמור את המניות בידיו, ובמקביל לנצל את מעמדו ואת זכות הסירוב כדי להגדיל את כוחו במועדון.
כזכור, דיץ', המחזיק ב-17.5% ממניות המועדון, הודיע אתמול כי הוא מממש את זכות הסירוב שלו על עסקת מכירת המניות של משפחת רקנאטי. לטענת דיץ', המהלך יגדיל את אחזקותיו במועדון מ-17.5% ל-55.5%, ואולי אפילו ל-62%.
אלא שמזרחי מחזיק בסעיף מיוחד בהסכם בעלי המניות, מתוקף מעמדו כדירקטור במועדון, שמעניק לו עדיפות במסגרת עסקה כזאת ומאפשר לו לרכוש מעט יותר מ-26% מתוך 29% המניות שמשפחת רקנאטי ביקשה למכור ללוין.
אם מזרחי אכן יממש את הזכות בהתאם לסעיף, חלקו בעסקה יעמוד על מעט יותר מ-26%, והוא יגדיל את אחזקותיו במכבי ת"א מ-14.5% לכ-40.5%. בכך יהפוך לבעל המניות הגדול ביותר במועדון.
מנגד, דיץ' יישאר עם כ-2% בלבד מתוך 29% המניות של רקנאטי. יחד עם 17.5% שבהם החזיק מלכתחילה ותשעת האחוזים של בן אשכנזי, שעליהם כבר הודיע כי הוא מממש את זכות הסירוב, הוא צפוי להגיע בשלב זה להחזקה של כ-28.5%.
אלא שגם הנתון הזה עדיין אינו סופי. אם אחד מבעלי המניות האחרים יממש אף הוא את זכות הסירוב ביחס לתשעת האחוזים שאשכנזי ביקש למכור ללוין, החבילה תחולק בין המממשים וחלקו של דיץ' ידולל פעם נוספת.
בכל מקרה, אם התרחיש שבו בעלי המניות יממשו את זכויות הסירוב שלהם יתממש, הוא צפוי ככל הנראה לשלוח את הצדדים ישירות לערכאות משפטיות ולעורר שאלות בנוגע לתכלית המהלך. רקנאטי, מזרחי ואשכנזי, שהודיעו אך לאחרונה על מכירת חלק מאחזקותיהם, עשויים באותה נשימה להשתתף במימוש זכות הסירוב ולרכוש מניות מחדש.
מהלך כזה עלול לעורר טענה שלפיה מטרתו אינה להגדיל את אחזקותיהם, אלא למנוע מדיץ' להפוך לבעל השליטה - לאחר שהם עצמם קידמו עסקה דומה, שהייתה עשויה להעניק ללוין את רוב מניות המועדון.
כעת, כאמור, הכדור עובר לאסיפה הכללית. לאחר שהדירקטוריון כבר נתן את האישור הראשוני לעסקה, כאשר שלושה דירקטורים הצביעו בעד ורק דיץ' התנגד, ההערכה היא כי גם באסיפה הצפויה מחר תאושר כניסתו של לוין כבעל מניות במכבי ת"א.