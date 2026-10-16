אנחנו אמנם רק אחרי שישה משחקים, אבל ה ניצחון 88:91 אמש (חמישי) על ולנסיה יכול להיכנס בקלות לרשימת הניצחונות הגדולים והדרמטיים ביותר שהיו למכבי ת"א בשנים האחרונות ביורוליג.

אחרי ההפסד הכואב לברצלונה ופתיחת העונה המגומגמת, ההופעה של הצהובים אתמול, שהעלתה את המאזן שלהם ל-4:2 יכולה לתת לעודד קטש הרבה סיבות לאופטימיות לגבי העתיד של העונה האירופית.

גלריה המשיך את המומנטום האישי. מדר ( צילום: Miguel Ángel Polo )

מכבי ת"א כבר הובילה ב-12 הפרש בתחילת הרבע השני אבל אז ולנסיה, שנחשבת לאחת מהקבוצות החזקות במפעל, החלה לנגוס בפער ואפילו לעלות ליתרון מזערי. אולם בניגוד להופעות אחרות של הצהובים העונה, הם לא נבהלו מהקאמבק של המארחת, התגברו על הנפילה המנטלית - ובעיקר מצאו תשובות ברגעי ההכרעה.

ג'ימי קלארק, שהתקשה עד כה למצוא את מקומו בהתקפה של קטש - וסיים את המשחק מול ברצלונה עם 9 נקודות, 2 אסיסטים וחמש עבירות - סיפק הפעם הופעה שהאוהדים בצהוב רק חיכו לה. הרכז סיים את הלילה בוולנסיה עם 17 נקודות ו-4 אסיסטים ב-21 דקות. החשיבות שלו על הפרקט הייתה גם בכך שידע לקחת אחריות ברגעי ההכרעה עם חמש נקודות רצופות במהלך הדקה האחרונה של המשחק.

ים מדר התייצב למשחק למרות כאבים בגבו, זכר למכה שחטף במשחק נגד ברצלונה. הרכז פתח בחמישייה למרות שהיה בספק למשחק, וכבר בדקות הראשונות המשיך את המומנטום מהיכולת שלו מול ברצלונה (22 נקודות) - וסיים את הערב עם 11 נקודות ו-3 ריבאונדים ב-20 דקות.

"זה היה ניצחון חשוב מאוד עבורנו", אמר קלארק בסיום. "אחרי ההפסד הקשה במשחק הקודם מול ברצלונה היה חשוב לנו לנצח גם כי ידענו שבחצות יש לשמעון מזרחי יום הולדת. אנחנו שמחים שהצלחנו להשיג את הניצחון הזה בשביל המועדון וגם בשבילו".

מחכים שיחזור. לונדברג ( צילום: Miguel Ángel Polo )

קטש הוסיף: "נלחמנו חזק, שיחקנו נכון בהתקפה, שיחקנו עם ביטחון. זה ניצחון גדול עבורנו, עבורי, בטח אחרי ההפסד לברצלונה. כולנו הרגשנו רע עם זה והראינו הרבה אופי. זה ניצחון שנותן לנו הרבה ביטחון".

שחקן נוסף שפתח את העונה עם יכולת מגומגמת - ובלט אתמול, הוא בונזי קולסון, שסיים עם 11 נקודות ו-5 ריבאונדים ב-17 דקות - והיה חתום על שתי שלשות של מומנטום - בסיום המחצית הראשונה, וכשנותרה כדקה וחצי לסיום בדרך ליתרון 85:86.

לצד האסים של קטש, איפה לונדברג ממשיך לאכזב ורחוק מלהזכיר את השחקן מהעונה שעברה כשבששת המשחקים האחרונים הוא עומד על ממוצעים של 7.7 נקודות, 2.5 ריבאונדים ו-3 אסיסטים בלבד ב-23 דקות. אתמול הוא אומנם דייק שתי שלשות שעזרו לניצחון, אבל ביתר דקות המשחק הוא הציג יכולת פושרת במיוחד וסיים עם 6 נקודות (אותן שתי שלשות), 3 ריבאונדים, 4 אסיסטים כולל 4 איבודים.