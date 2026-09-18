הפועל ת״א קיוותה לפתוח את העונה עם תואר, אבל הבוקר שאחרי הדרבי התל-אביבי ייפתח באווירה אחרת לגמרי, בעקבות התבוסה אמש (חמישי) למכבי ת"א 101:83 במסגרת משחק הסופרקאפ החברתי.
את עיקר תשומת הלב תפסה החלטתו של אלייז'ה בראיינט, שלא להגיע לאולם ולשבת לצד חבריו גם אם אינו ישותף במשחק. השחקן נעדר מהאימונים ביומיים האחרונים משום שלא חש בטוב, ולדברי אנשים בקבוצה, שלשום אף נזקק לטיפול בבית החולים בשל קלקול קיבה. כבר אתמול בבוקר נודע ל-ynet כי בראיינט אינו משתתף באימון הבוקר לקראת המשחק, אך בקבוצה הכחישו זאת וטענו שכל השחקנים התאמנו.
רק בשעות הערב, עם פרסום הסגל הסופי למשחק, התברר כי בראיינט אכן אינו נכלל בו. במועדון פרסמו הודעה רשמית שבה ציינו כי הוא נעדר מהאימונים בימים האחרונים בשל מחלה ואף נזקק לטיפול בבית החולים, זאת בניגוד לגרסה שנמסרה בבוקר.
לקראת סיום המשחק, החלו אוהדים להפיץ ברשתות החברתיות תמונות שבהן נראה לכאורה בראיינט במספרה. לפי הטענות שנלוו לתמונות, הוא נצפה בשעה 22:18, אך מועד צילום התמונות והנסיבות שבהן צולמו טרם אומתו על ידי אנשי המועדון. בהפועל ת"א מתכוונים לבדוק את אמינות התמונות ואם הן אכן צולמו אתמול, וכן לשוחח עם השחקן ולשמוע את גרסתו.
גורמים במועדון טענו כי בשיחה עם המלון שבו שוהה בראיינט נאמר להם שהשחקן ירד לאכול ארוחת ערב וחזר לחדרו בשעה מוקדמת. גורם במועדון הגיב לאירוע: "זה ממש לא בסדר. נבדוק אם באמת השחקן יצא להסתפר בזמן המשחק, נבדוק את המקרה ונגיב בהתאם".
בקבוצה נשמעה ביקורת חריפה על רמת הכדורסל שהציגה הקבוצה, בטח כשבחמישי הבא היא אמורה לפתוח את העונה האירופית שלה ביורוליג עם משחק ביתי בסופיה מול באיירן מינכן, כשהציפייה הייתה ליכולת טובה יותר בשלב הזה. בסיום המשחק מי שנכנס לחדר ההלבשה הוא הבעלים עופר ינאי, ששוחח עם דימטריס איטודיס והשחקנים. לאחר מכן המאמן היווני הודיע לשחקנים על אימון ואסיפת וידיאו כבר בשעה 8:00 בבוקר.
"נתחיל בהתנצלות לאוהדים ולכל מי שקשור לקבוצה הזאת", אמר הקפטן בר טימור בסיום. "זו לא הדרך שלנו להיראות כקבוצה. אנחנו לוקחים אחריות מלאה. אנחנו לא יכולים להיראות ככה, אם זה ברמת האנרגיות והלחימה או בדברים הפשוטים והבסיסיים ביותר. אנחנו יכולים לבחור להתפרק ולהתחיל להאשים אחד את השני, או לבחור לקחת אחריות, לקחת את הדבר הזה וללמוד ממנו. זה כמו סטירה שיכולה להעיר אותנו. קיבלנו בוקס, צריך לקום ולהילחם בחזרה. זה לא יפיל אותנו. צריך להתלכד ולשנות את איך שנראינו היום, ומהר".
יש לציין שגם ביציעים התמונה הייתה עגומה לחלוטין. רק כ-1,500 אוהדי הפועל ת"א הגיעו למשחק, והיציעים הריקים הוסיפו לתחושות הקשות סביב ההפסד. לקראת הסיום התסכול כבר נשמע היטב גם ביציעים, כשחלק מהאוהדים קראו לאיטודיס להתפטר וחלק כבר עשו את דרכם החוצה עוד לפני שריקת הסיום.