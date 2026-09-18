את עיקר תשומת הלב תפסה החלטתו של אלייז'ה בראיינט, שלא להגיע לאולם ולשבת לצד חבריו גם אם אינו ישותף במשחק. השחקן נעדר מהאימונים ביומיים האחרונים משום שלא חש בטוב, ולדברי אנשים בקבוצה, שלשום אף נזקק לטיפול בבית החולים בשל קלקול קיבה. כבר אתמול בבוקר נודע ל-ynet כי בראיינט אינו משתתף באימון הבוקר לקראת המשחק, אך בקבוצה הכחישו זאת וטענו שכל השחקנים התאמנו.

את עיקר תשומת הלב תפסה החלטתו של אלייז'ה בראיינט, שלא להגיע לאולם ולשבת לצד חבריו גם אם אינו ישותף במשחק. השחקן נעדר מהאימונים ביומיים האחרונים משום שלא חש בטוב, ולדברי אנשים בקבוצה, שלשום אף נזקק לטיפול בבית החולים בשל קלקול קיבה. כבר אתמול בבוקר נודע ל-ynet כי בראיינט אינו משתתף באימון הבוקר לקראת המשחק, אך בקבוצה הכחישו זאת וטענו שכל השחקנים התאמנו.

את עיקר תשומת הלב תפסה החלטתו של אלייז'ה בראיינט, שלא להגיע לאולם ולשבת לצד חבריו גם אם אינו ישותף במשחק. השחקן נעדר מהאימונים ביומיים האחרונים משום שלא חש בטוב, ולדברי אנשים בקבוצה, שלשום אף נזקק לטיפול בבית החולים בשל קלקול קיבה. כבר אתמול בבוקר נודע ל-ynet כי בראיינט אינו משתתף באימון הבוקר לקראת המשחק, אך בקבוצה הכחישו זאת וטענו שכל השחקנים התאמנו.

בקבוצה נשמעה ביקורת חריפה על רמת הכדורסל שהציגה הקבוצה, בטח כשבחמישי הבא היא אמורה לפתוח את העונה האירופית שלה ביורוליג עם משחק ביתי בסופיה מול באיירן מינכן, כשהציפייה הייתה ליכולת טובה יותר בשלב הזה. בסיום המשחק מי שנכנס לחדר ההלבשה הוא הבעלים עופר ינאי, ששוחח עם דימטריס איטודיס והשחקנים. לאחר מכן המאמן היווני הודיע לשחקנים על אימון ואסיפת וידיאו כבר בשעה 8:00 בבוקר.

בקבוצה נשמעה ביקורת חריפה על רמת הכדורסל שהציגה הקבוצה, בטח כשבחמישי הבא היא אמורה לפתוח את העונה האירופית שלה ביורוליג עם משחק ביתי בסופיה מול באיירן מינכן, כשהציפייה הייתה ליכולת טובה יותר בשלב הזה. בסיום המשחק מי שנכנס לחדר ההלבשה הוא הבעלים עופר ינאי, ששוחח עם דימטריס איטודיס והשחקנים. לאחר מכן המאמן היווני הודיע לשחקנים על אימון ואסיפת וידיאו כבר בשעה 8:00 בבוקר.

בקבוצה נשמעה ביקורת חריפה על רמת הכדורסל שהציגה הקבוצה, בטח כשבחמישי הבא היא אמורה לפתוח את העונה האירופית שלה ביורוליג עם משחק ביתי בסופיה מול באיירן מינכן, כשהציפייה הייתה ליכולת טובה יותר בשלב הזה. בסיום המשחק מי שנכנס לחדר ההלבשה הוא הבעלים עופר ינאי, ששוחח עם דימטריס איטודיס והשחקנים. לאחר מכן המאמן היווני הודיע לשחקנים על אימון ואסיפת וידיאו כבר בשעה 8:00 בבוקר.