אתמול (שני) אחרי ניצחון גדול בגמר על הפועל ת"א בתום קאמבק מטורף, וכעת נראה שבמועדון מצאו את החיזוק שאותו חיפשו בשבועות האחרונים. קמאר בולדווין, רכזה של באיירן מינכן, השלים הערב את המעבר למדים הצהובים בחוזה עד סוף העונה - ויחזק את הקו האחורי של עודד קטש.

אתמול (שני) אחרי ניצחון גדול בגמר על הפועל ת"א בתום קאמבק מטורף, וכעת נראה שבמועדון מצאו את החיזוק שאותו חיפשו בשבועות האחרונים. קמאר בולדווין, רכזה של באיירן מינכן, השלים הערב את המעבר למדים הצהובים בחוזה עד סוף העונה - ויחזק את הקו האחורי של עודד קטש.

"קמאר הוא שחקן קשוח עם ניסיון ביורוליג ובכדורסל האירופי", הדגיש המאמן עודד קטש. "הוא יכול לשחק בשתי עמדות הגארד וזה יוסיף לנו עומק ואיכות. אני שמח להיות חלק ממשפחת מכבי, נרגש להצטרף ומההזדמנות לעשות צעד קדימה", אמר קמאר בולדווין לאתר הרשמי של המועדון. "אני כבר לא יכול לחכות להתחיל".

"קמאר הוא שחקן קשוח עם ניסיון ביורוליג ובכדורסל האירופי", הדגיש המאמן עודד קטש. "הוא יכול לשחק בשתי עמדות הגארד וזה יוסיף לנו עומק ואיכות. אני שמח להיות חלק ממשפחת מכבי, נרגש להצטרף ומההזדמנות לעשות צעד קדימה", אמר קמאר בולדווין לאתר הרשמי של המועדון. "אני כבר לא יכול לחכות להתחיל".

"קמאר הוא שחקן קשוח עם ניסיון ביורוליג ובכדורסל האירופי", הדגיש המאמן עודד קטש. "הוא יכול לשחק בשתי עמדות הגארד וזה יוסיף לנו עומק ואיכות. אני שמח להיות חלק ממשפחת מכבי, נרגש להצטרף ומההזדמנות לעשות צעד קדימה", אמר קמאר בולדווין לאתר הרשמי של המועדון. "אני כבר לא יכול לחכות להתחיל".