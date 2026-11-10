במכבי ת"א עוד לא ניערו את הקונפטי מהזכייה הסופר דרמטית בגביע ווינר אתמול (שני) אחרי ניצחון גדול בגמר על הפועל ת"א בתום קאמבק מטורף, וכעת נראה שבמועדון מצאו את החיזוק שאותו חיפשו בשבועות האחרונים. קמאר בולדווין, רכזה של באיירן מינכן, השלים הערב את המעבר למדים הצהובים בחוזה עד סוף העונה - ויחזק את הקו האחורי של עודד קטש.
"קמאר הוא שחקן קשוח עם ניסיון ביורוליג ובכדורסל האירופי", הדגיש המאמן עודד קטש. "הוא יכול לשחק בשתי עמדות הגארד וזה יוסיף לנו עומק ואיכות. אני שמח להיות חלק ממשפחת מכבי, נרגש להצטרף ומההזדמנות לעשות צעד קדימה", אמר קמאר בולדווין לאתר הרשמי של המועדון. "אני כבר לא יכול לחכות להתחיל".
"בעקבות פציעתו של איפה לונדברג, שלצערנו מחייבת היעדרות ממושכת, פעלנו במלוא האינטנסיביות בניסיון לאיתורו של שחקן שיוכל למלא את מקומו בסגל", הוסיף היו"ר שמעון מזרחי. "זאת חרף העובדה שבשלב זה של עונת הכדורסל מדובר במשימה לא קלה. המנהל המקצועי קלאודיו קולדבלה וצוות המאמנים התמקדו בשחקנה של באיירן מינכן קמאר בולדווין, בעל ותק וניסיון ביורוליג וממלא תפקיד של רכז. לאחר מו"מ שעלה יפה מול באיירן על שחרורו, נראה את השחקן עמנו בימים הקרובים. נאחל לו הצלחה רבה".
בולדווין (29, 1.85) הצטרף לבאיירן בעונה שעברה, אך ממעט לקבל דקות בשורותיה. ממוצע הדקות שלו העונה עומד על 13 למשחק, במהלכן קלע 5.6 נקודות ומסר 1.6 אסיסטים. משחק השיא שלו העונה ביורוליג היה במחזור השישי מול בשיקטאש, אז קלע 14 נקודות, להן הוסיף 3 אסיסטים ו-3 ריבאונדים ב-22 דקות.
לפני שחתם בבאיירן, בולדווין שיחק ביורוליג גם במדי באסקוניה בעונת 2024/25, אז פתח בחמישייה ב-13 משחקים והעמיד ממוצעים של 7.1 נקודות ו-3.7 אסיסטים ב-25 משחקים. החל מנובמבר 2024, בולדווין משחק כמתאזרח בנבחרת גאורגיה ואף ייצג אותה ביורובאסקט האחרון.
במכבי ת"א מקווים לזרז את הליך החתמתו כדי שיספיק אפילו לשחק בדרבי ביום חמישי הקרוב במסגרת היורוליג, על אף שהסיכויים לכך נמוכים.
פורסם לראשונה: 17:35, 10.11.26