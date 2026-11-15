דווקא אחרי שבוע שבו היה נדמה שמכבי ת"א הצליחה להחזיר לעצמה את הביטחון, הגיע אמש (שבת) ה הפסד 82:77 להפועל ירושלים בהיכל מנורה מבטחים , שהחזיר את הצהובים למציאות המורכבת שלהם העונה.

שני הניצחונות על הפועל ת"א בגמר גביע ווינר ובדרבי היורוליג בקפריסין, יצרו תחושה של שינוי כיוון, אבל ההפסד לירושלים שיבש את המומנטום. עד כמה? לאחר חמישה משחקים מכבי ת"א ירדה למאזן שלילי בליגת העל (3:2) – דבר שלא קרה זה 13 שנה. מדובר בהפסד הליגה השלישי ברציפות של הקבוצה. מנגד, בקבוצה מהבירה חגגו ניצחון יוקרתי, כשהם שומרים על מאזן מושלם בליגה (0:6) ו-13 ניצחונות רצופים בכל המסגרות.

גלריה המומנטום נעצר. קטש ושחקני מכבי ת"א בסיום ההפסד להפועל ירושלים ( צילום: מיקי שמידט )

במכבי התקשו בעיקר לקבל את הדרך שבה המשחק ברח להם מהידיים. הצהובים כבר הובילו בשבע נקודות בסיום הרבע השלישי, אבל ברבע האחרון נעלמו התקפית. ירושלים הידקה את ההגנה, יצאה לריצת 4:19 והפכה את התוצאה, בזמן ששחקני מכבי החטיאו פעם אחר פעם ולא הצליחו למצוא פתרונות.

במועדון דיברו על עייפות מצטברת בעקבות לוח המשחקים הצפוף ושני הדרבים האינטנסיביים בשבוע האחרון, אבל גם על חוסר היכולת לשמור על ריכוז לאורך 40 דקות. לצד זאת, נשמעה ביקורת נגד עודד קטש ועל החמישייה שהשאיר על הפרקט בזמן הריצה של ירושלים. דווקא ברגעים שבהם מכבי הייתה זקוקה לשינוי, המאמן לא הצליח לעצור את המומנטום של היריבה. גם שחקני המפתח לא סיפקו את הסחורה: בונזי קולסון הסתפק בשבע נקודות, ג'יילן הורד בשש ודניאל תייס, שנרשם לראשונה העונה לליגה, סיים עם ארבע נקודות בלבד.

נקודת אור. מדר ( צילום: מיקי שמידט )

קטש עצמו לא ניסה להסתיר את האכזבה. "אנחנו מאוד מאוכזבים מההפסד, תוצאה לא טובה עבורנו. הפסדנו את המשחק התקפית. צריך לתת קרדיט לירושלים, אבל אנחנו צריכים לדרוש יותר מעצמנו", אמר המאמן. "התקפית איבדנו את הראש, והיו כמה דקות בריצה האחרונה שלהם שהיינו חסרי אנרגיה. יש לנו נסיבות מקלות, אבל זה מאוד מאכזב".

קטש התייחס גם למצב הקבוצה בליגה: "המצב לא טוב מבחינתנו, לא רצינו להיות במצב הזה. בשנתיים האחרונות הצלחנו לשמור על העונה הסדירה כמעט ללא טעויות ונפילות. הדברים פחות הסתדרו לנו". על העומס שמוטל על ים מדר, שהוביל את מכבי עם 25 נקודות למרות ששיחק עם מסיכה בעקבות שבר באף, אמר: "ים לוקח על עצמו הרבה, הוא עובר תקופה מאוד אינטנסיבית. אנחנו חסרים הרבה מאוד גארדים". קטש גם לקח אחריות על היכולת ההתקפית: "מצאנו את הדרך להיראות יותר טוב ממה שאנחנו עושים עכשיו. זה עלינו, המאמנים".

אוברדוביץ': "נהנה לאמן אותם"

בצד השני, בהפועל ירושלים התקשו להסתיר את שביעות הרצון. החבורה של סשה אוברדוביץ' המשיכה את פתיחת העונה המרשימה שלה, עם שישה ניצחונות בשישה משחקי ליגה ושבעה ניצחונות נוספים ביורוקאפ. גם הפעם ירושלים הוכיחה שהיא יודעת לנצח משחקים דרך ההגנה, אפילו אחרי שלושה רבעים שבהם התקשתה להציג את האינטנסיביות שמאפיינת אותה. מבחינה התקפית הפועל ירושלים נהנתה משייק מילטון שהוביל עם 17 נקודות, דבונטה קייקוק הוסיף 14, ולורנזו בראון, שחזר להיכל לפגישה עם האקסית, תרם שמונה נקודות, חמישה ריבאונדים ושבעה אסיסטים. מחמאות מיוחדות ניתנו גם ליותם חנוכי, שסיים עם 11 נקודות והיה מהגורמים המרכזיים לכך שירושלים נשארה במשחק גם בדקות הפחות טובות שלה.

שחקני הפועל ירושלים חוגגים בסיום ( צילום: מיקי שמידט )

אוברדוביץ' נשמע מרוצה במיוחד מהאופי שהפגינו שחקניו. "אני לא יודע כבר איזה ניצחון זה שלנו ברבע הרביעי, זה מראה על האופי של השחקנים, והכימיה שבינינו - והיא נהדרת. זו קבוצה מצוינת של אנשים שיודעת איך לעבוד ביחד. אני נהנה מאוד לאמן אותם", אמר המאמן. על חנוכי הוסיף: "הוא עשה עבודה גדולה. אני לא חושב שהוא עשה איזושהי טעות. הוא היה בכל מקום במגרש, ואני שמח בשבילו. אני אסמוך עליו יותר בעתיד". המאמן התייחס גם לבראון, שממשיך להיכנס לקצב אחרי תקופה ארוכה ללא דקות משחק משמעותיות: "לא ידעתי באיזה כושר לורנזו יגיע לכאן. הוא לא שיחק כמעט בשנה וחצי האחרונות. רואים אותו משתפר בכל אימון. הניסיון שלו והאיכות שלו כשחקן, עם הזמן יראו את מה שהוא הראה בעבר".