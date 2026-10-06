החלטת היורוליג אחר הצהריים (שלישי) להתקדם מצד אחד עם רעיון הגדלת המפעל ל-24 קבוצות, אבל עדיין לא להכריז על הזוכות ברישיון הנכסף, היא לא רעה להפועל ת"א ומצוינת להפועל ירושלים. כבר אסביר למה, אבל קודם כל צריך להבין מה בדיוק קרה, ומדוע ביורוליג בחרו להשהות את ההחלטה.
לאחרונה הנהלת היורוליג קיבלה הצעה רשמית מה-NBA למיזוג עם המיזם החדש של הליגה בטובה בעולם – NBA אירופה, החל מהעונה הבאה. לפי פרסומים, היו למיזוג הזה שני תנאים מרכזיים מצדם של האמריקנים: עצירת הליך הרחבת היורוליג, וביטול מתן רישיונות (כלומר זיכיון לשנים רבות) לקבוצות נוספות, כמו י-ם והפועל ת"א.
התזמון של ההצעה לא מקרי, כשהיא מגיעה זמן יחסית קצר לפני כינוס הישיבה הקריטית של הנהלת היורוליג היום באיטליה, בה היא הייתה צריכה להחליט באופן רשמי על הגדלת המפעל ועל הקבוצות שיקבלו את הרישיונות. ב-NBA רצו ללחוץ את היורוליג, ולקבל תשובה סופית: האם אנחנו בדרך למיזוג, או שהעסק מתפוצץ והחל מהעונה הבאה יהיו שני מפעלים גדולים ביבשת שיתחרו אחד בשני, כפי שהיה בסוף שנות ה-90 ותחילת המילניום עם היורוליג והסופרוליג.
ביורוליג קראו את המפה והבינו שאין שום סיבה להילחץ או להיכנס לפאניקה. ראשית, הצעת ה-NBA נדחתה, אבל לא על הסף. ביורוליג השאירו מקום לדיאלוג. יתרה מכך, אנחנו רק בתחילת עונת המשחקים, אין סיבה לקבל החלטה כבר בשלב הזה של העונה לכאן או לכאן, ולסגור את הגולל על צד אחד במשוואה.
אז ביורוליג הלכו חכם. הם, כאמור דחו את הצעת ה-NBA, ובמקביל הכריזו באופן רשמי על הגדלת המפעל, אבל מבלי להחליט כמה קבוצות יתווספו, כלומר אם הליגה לצורך העניין תגדל ל-22 או 24 קבוצות, וגם לא על המועדונים שמקבלים את הרישיון. אגב, לא נכתבה בהודעה מילה אחת על ההצעה שהתקבלה מה-NBA. ככה ביורוליג הורידו קודם כל את הלחץ שאדם סילבר ואנשיו שמו עליהם, הראו למועמדות לקבל את הרישיון כי "ממשיכים בתוכנית הרגילה" להגדלת המפעל, אבל לא יקרה כלום אם ההחלטה הסופית תתקבל בעוד חודש, חודשיים או אפילו קצת יותר, כי אנחנו רק בתחילת העונה.
ככה גם ביורוליג יכולים לשוב לשולחן המשא ומתן עם ה-NBA, כשכלל בסיס אחד כבר מונח על השולחן, ובניגוד לרצון של האמריקנים, הגדלת המפעל היא אירוע מוגמר, לכאורה. שוב, הכל כמובן יכול להשתנות, אבל זו נקודת המוצא של המו"מ.
המשמעות מבחינת הפועל ת"א והפועל ירושלים היא שהן יצטרכו לחכות עוד קצת כדי לדעת מה יהיה עתידן באירופה. אבל זה מחיר סביר, ואולי אפילו עדיף להן. אם אכן יגיעו אנשי היורוליג, המנכ"ל היורוליג צ'וס בואנו ומנהל התחרויות דייגו גיאן לביקור בישראל בתחילת השבוע הבא, כפי שהודיעה מכבי ת"א, ויראו שהחיים בארץ מתנהלים כסדרם, ובעקבות כך המשחקים ישובו לישראל בעתיד הקרוב, זה ישפר את סיכוייהן של השתיים לקבל רישיון.
הדברים עוד יותר נכונים בטח לגבי הסיכויים של הקבוצה מהבירה, כי לטעמי במצב הנוכחי, כלומר אם המשחקים לא חוזרים לישראל, סיכוייה קטנים דרמטית מאלה של הפועל ת"א לקבל את הרישיון, מכיוון שזו כבר שנה שנייה של האדומים ביורוליג, הם בנו סוג של מוניטין והוכיחו את עצמם כלכלית ומקצועית (כולל הזכייה ביורוקאפ וכמובן ההעפלה לפלייאוף היורוליג), לעומת ירושלים, שבשלב הזה למעט בעלים עשיר, שאומר שהוא מוכן להשקיע לטווח ארוך, ומאמן מוערך, מביאה הרבה פחות לשולחן.