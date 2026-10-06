(שלישי) להתקדם מצד אחד עם רעיון הגדלת המפעל ל-24 קבוצות, אבל עדיין לא להכריז על הזוכות ברישיון הנכסף, היא לא רעה להפועל ת"א ומצוינת להפועל ירושלים. כבר אסביר למה, אבל קודם כל צריך להבין מה בדיוק קרה, ומדוע ביורוליג בחרו להשהות את ההחלטה.

(שלישי) להתקדם מצד אחד עם רעיון הגדלת המפעל ל-24 קבוצות, אבל עדיין לא להכריז על הזוכות ברישיון הנכסף, היא לא רעה להפועל ת"א ומצוינת להפועל ירושלים. כבר אסביר למה, אבל קודם כל צריך להבין מה בדיוק קרה, ומדוע ביורוליג בחרו להשהות את ההחלטה.

התזמון של ההצעה לא מקרי, כשהיא מגיעה זמן יחסית קצר לפני כינוס הישיבה הקריטית של הנהלת היורוליג היום באיטליה, בה היא הייתה צריכה להחליט באופן רשמי על הגדלת המפעל ועל הקבוצות שיקבלו את הרישיונות. ב-NBA רצו ללחוץ את היורוליג, ולקבל תשובה סופית: האם אנחנו בדרך למיזוג, או שהעסק מתפוצץ והחל מהעונה הבאה יהיו שני מפעלים גדולים ביבשת שיתחרו אחד בשני, כפי שהיה בסוף שנות ה-90 ותחילת המילניום עם היורוליג והסופרוליג.

התזמון של ההצעה לא מקרי, כשהיא מגיעה זמן יחסית קצר לפני כינוס הישיבה הקריטית של הנהלת היורוליג היום באיטליה, בה היא הייתה צריכה להחליט באופן רשמי על הגדלת המפעל ועל הקבוצות שיקבלו את הרישיונות. ב-NBA רצו ללחוץ את היורוליג, ולקבל תשובה סופית: האם אנחנו בדרך למיזוג, או שהעסק מתפוצץ והחל מהעונה הבאה יהיו שני מפעלים גדולים ביבשת שיתחרו אחד בשני, כפי שהיה בסוף שנות ה-90 ותחילת המילניום עם היורוליג והסופרוליג.

התזמון של ההצעה לא מקרי, כשהיא מגיעה זמן יחסית קצר לפני כינוס הישיבה הקריטית של הנהלת היורוליג היום באיטליה, בה היא הייתה צריכה להחליט באופן רשמי על הגדלת המפעל ועל הקבוצות שיקבלו את הרישיונות. ב-NBA רצו ללחוץ את היורוליג, ולקבל תשובה סופית: האם אנחנו בדרך למיזוג, או שהעסק מתפוצץ והחל מהעונה הבאה יהיו שני מפעלים גדולים ביבשת שיתחרו אחד בשני, כפי שהיה בסוף שנות ה-90 ותחילת המילניום עם היורוליג והסופרוליג.

ביורוליג קראו את המפה והבינו שאין שום סיבה להילחץ או להיכנס לפאניקה. ראשית, הצעת ה-NBA נדחתה, אבל לא על הסף. ביורוליג השאירו מקום לדיאלוג. יתרה מכך, אנחנו רק בתחילת עונת המשחקים, אין סיבה לקבל החלטה כבר בשלב הזה של העונה לכאן או לכאן, ולסגור את הגולל על צד אחד במשוואה.

ביורוליג קראו את המפה והבינו שאין שום סיבה להילחץ או להיכנס לפאניקה. ראשית, הצעת ה-NBA נדחתה, אבל לא על הסף. ביורוליג השאירו מקום לדיאלוג. יתרה מכך, אנחנו רק בתחילת עונת המשחקים, אין סיבה לקבל החלטה כבר בשלב הזה של העונה לכאן או לכאן, ולסגור את הגולל על צד אחד במשוואה.

ביורוליג קראו את המפה והבינו שאין שום סיבה להילחץ או להיכנס לפאניקה. ראשית, הצעת ה-NBA נדחתה, אבל לא על הסף. ביורוליג השאירו מקום לדיאלוג. יתרה מכך, אנחנו רק בתחילת עונת המשחקים, אין סיבה לקבל החלטה כבר בשלב הזה של העונה לכאן או לכאן, ולסגור את הגולל על צד אחד במשוואה.