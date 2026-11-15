"נדהמנו והתאכזבנו עמוקות מהיחס מצד המשטרה", אמרו בקבוצה מהבירה. "הדברים החלו בבידוק ביטחוני אגרסיבי וחריג בהיקפו, שכלל חיפוש גופני פרטני של כל אחד ואחת מהאוהדים - צעד מוגזם כלפי אוהדים שכל רצונם היה להגיע ולתמוך בקבוצתם".

"נדהמנו והתאכזבנו עמוקות מהיחס מצד המשטרה", אמרו בקבוצה מהבירה. "הדברים החלו בבידוק ביטחוני אגרסיבי וחריג בהיקפו, שכלל חיפוש גופני פרטני של כל אחד ואחת מהאוהדים - צעד מוגזם כלפי אוהדים שכל רצונם היה להגיע ולתמוך בקבוצתם".

"נדהמנו והתאכזבנו עמוקות מהיחס מצד המשטרה", אמרו בקבוצה מהבירה. "הדברים החלו בבידוק ביטחוני אגרסיבי וחריג בהיקפו, שכלל חיפוש גופני פרטני של כל אחד ואחת מהאוהדים - צעד מוגזם כלפי אוהדים שכל רצונם היה להגיע ולתמוך בקבוצתם".

בהפועל ירושלים טוענים כי הוקמה רשת סביב היציע בו מוקמו האוהדים האדומים: "כל זאת נעשה ללא ידיעתנו מראש וללא כל תיאום עמנו".

בהפועל ירושלים טוענים כי הוקמה רשת סביב היציע בו מוקמו האוהדים האדומים: "כל זאת נעשה ללא ידיעתנו מראש וללא כל תיאום עמנו".

בהפועל ירושלים טוענים כי הוקמה רשת סביב היציע בו מוקמו האוהדים האדומים: "כל זאת נעשה ללא ידיעתנו מראש וללא כל תיאום עמנו".