בהפועל ירושלים מביעים מחאה על היחס ה"מביש" לדבריהם בו זכו האוהדים בכניסה למשחק אמש (שבת) מול מכבי ת"א בהיכל מנורה מבטחים.
"נדהמנו והתאכזבנו עמוקות מהיחס מצד המשטרה", אמרו בקבוצה מהבירה. "הדברים החלו בבידוק ביטחוני אגרסיבי וחריג בהיקפו, שכלל חיפוש גופני פרטני של כל אחד ואחת מהאוהדים - צעד מוגזם כלפי אוהדים שכל רצונם היה להגיע ולתמוך בקבוצתם".
בהפועל ירושלים טוענים כי הוקמה רשת סביב היציע בו מוקמו האוהדים האדומים: "כל זאת נעשה ללא ידיעתנו מראש וללא כל תיאום עמנו".
"אנחנו לא נקבל מציאות שבה אוהדים זוכים ליחס בלתי הולם ומופרז רק משום שבחרו להגיע למשחק חוץ ולעודד את קבוצתם", ציינו בהפועל ירושלים. "נעמוד על זכותם של אוהדינו להגיע לכל מגרש, לעודד את הקבוצה וליהנות מחוויית ספורט ראויה. נפעל בכל האמצעים העומדים לרשותנו ונפנה לגורמים הרלוונטיים כדי להבטיח שמקרים מסוג זה לא יישנו".
במכבי ת"א, שאירחו את המשחק, בחרו שלא להגיב לדברים. יש לציין כי הסדרי האבטחה לקראת משחקים בליגת העל נקבעים על ידי המשטרה.