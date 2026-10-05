מכבי ת"א הגיעה לחצי גמר גביע ווינר עם קוף לא קטן על הגב אחרי שלושה הפסדים רצופים ביורוליג ופתיחת עונה שרחוקה מהציפיות. במחצית הראשונה אתמול (ראשון) מול הפועל ירושלים עוד היה נדמה שהצהובים ממשיכים במגמה השלילית, אבל במחצית השנייה משהו השתחרר בדרך ל ניצחון 71:88 שהבטיח מקום בגמר שייערך ב-9 בנובמבר. היריבה שמחכה לחבורה של עודד קטש: הפועל ת"א.

מי שמסמל במיוחד את התקופה שעוברת על האלופה הוא איפה לונדברג. במשחקים האחרונים הוא היה נראה כמו הצל של עצמו ביחס לציפיות שהביא איתו בעונה שעברה, וגם אל הרבע האחרון באולם בחולון הוא הגיע עם אפס בטור הנקודות, כשהוא הציג הופעה חסרת ביטחון ומהוססת. ברגע שהזריקות התחילו להיכנס, משהו השתחרר אצלו – וכך גם אצל הקבוצה כולה. לונדברג סיים את המשחק עם 14 נקודות, שסללו את הדרך לניצחון על האדומים מהבירה.

גלריה שחקני מכבי ת"א חוגגים בסיום ( צילום: עוז מועלם )

גם הציפיות מים מדר היו גבוהות, ואחרי הופעות מאכזבות ביורוליג הוא הסתפק אתמול ב-8 נקודות בלבד ב-1 מ-7 מהשדה לצד ארבעה אסיסטים.

לצד החשיבות של הניצחון אתמול והאוויר שהוא העניק לחבורה של קטש, הבעיות שנחשפו בשלושת ההפסדים ביורוליג עדיין שם. בקו האחורי עדיין מחכים לקבל הרבה יותר מקיטון וואלאס ובמועדון כבר בוחנים אפשרות לצרף שחקן נוסף שיוכל לקלוע יותר. סימן שאלה גדול מתגבש עוד יותר סביב דניאל תייס. הסנטר הגרמני הגיע מאוחר להכנות אחרי ששהה עם נבחרת גרמניה, נפצע בקרסול עוד במהלך החלון הבינלאומי - ומאז עדיין לא הצליח להשתלב כפי שציפו ממנו. כעת הוא שוב מושבת בשל רגישות באותו קרסול, כשבקבוצה מתקשים להסתיר את הביקורת על היכולת שלו בדקות שבהן כן שיחק בשבוע שעבר. הבעיה מבחינת מכבי היא שגם אם יגיעו למסקנה שהם רוצים לבצע שינוי בעמדה, זה יהיה מהלך מורכב שכן תייס הוא אחד המשתכרים הגבוהים בקבוצה עם שכר של כ-2.2 מיליון דולר לעונה בחוזה לשנתיים.

הגיע לרבע המכריע. לונדברג ( צילום: עוז מועלם )

יש עוד מה לתת. מדר ( צילום: עוז מועלם )

"זאת עונה חדשה עם קבוצה חדשה", מיהר להרגיע אתמול רומן סורקין. "אומנם יש המשכיות, אבל הגיעו שחקנים חדשים שהם מאוד מרכזיים, וזה לוקח זמן להכניס עוד אנשים לתוך הדבר הזה. זה חלק מהתהליך שלנו, זה טבעי. אומנם ברור שאנשים יחשבו על הדברים האלה כי הפסדנו שלושה משחקים, אבל אני חושב שהגבנו לזה הפעם. הראינו רצון ואופי, ויש גם את עניין של הביטחון והאגרסיביות. אנחנו לא שמחים ולא מרוצים אחרי שלושת ההפסדים האלו, אבל יש לנו עוד דרך ארוכה. אנחנו צריכים להסתכל קדימה ואני מאמין שהתוצאות יבואו עם הדרך, זה לא יכול להיראות הכי טוב כבר מהשנייה הראשונה".

אוברדוביץ': "יריבה רצינית ראשונה"

מהצד השני, בהפועל ירושלים מאוד התאכזבו מהדרך שבה המשחק התפתח. אחת הבעיות הבולטות של הפועל ירושלים הייתה התרומה הדלה של הישראלים בצד ההתקפי. יובל זוסמן, נועם לוי, איתי בורג וגבי צ'אצ'אשווילי קלעו יחד 12 נקודות בלבד, כשבורג לבדו אחראי על שמונה מהן. חלק כל כך משמעותי מהרוטציה כמעט ולא מהווה איום התקפי, כשירושלים הופכת תלויה מאוד בזרים שלה. בערב שבו מכבי ת"א העלתה את האינטנסיביות במחצית השנייה, זה כבר היה פער שקשה היה להסתיר. רועי הובר לא שיחק כלל, כאשר גם במשחק היורוקאפ האחרון הוא קיבל שלוש דקות בלבד. במועדון הסבירו שמדובר בהחלטת מאמן.

"במחצית השנייה איבדנו את המומנטום". אוברדוביץ' ( צילום: עוז מועלם )

"הגיע למכבי לנצח. שיחקנו טוב מאוד במחצית הראשונה, אבל האיכות האישית והקבוצתית של מכבי הביאה להם את הניצחון", אמר סשה אוברדוביץ‘ בסיום. "זאת הייתה היריבה הרצינית הראשונה שלנו, קבוצת יורוליג ברמה אחרת ממה ששיחקנו נגדה. העובדה שחסר לנו רכז מוביל היא סוג של תירוץ, אבל אנחנו צריכים להעביר שחקנים מעמדה לעמדה. במחצית הראשונה עשינו עבודה טובה בהגנה, אבל איבדנו את המומנטום, ונגד קבוצה כמו מכבי מענישים אותך מהר".