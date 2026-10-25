למרות זאת, בהנהלה יש מי שמסתייגים מהחתמה מהירה תחת לחץ, ולא משוכנעים שצירוף שחקן כעת הוא הצעד הנכון. גם על זהות המחליף אין הסכמה.

כפי שפורסם לראשונה ב-ynet