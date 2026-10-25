מאמנה של מכבי ת"א, עודד קטש מתבטא פעם אחר פעם בימים האחרונים על הצורך בהחתמת שחקן נוסף, ועושה זאת ביתר שאת אחרי שני ההפסדים האחרונים לריאל מדריד ומכבי ראשל"צ. הגארדים של הצהובים סוחבים עומס במיוחד בעקבות הפציעה של איפה לונדברג, אז מה מעכב את הגעת החיזוק? מתברר שבהנהלה עדיין לא מסכימים על הצורך בהחתמה ומתלבטים אם לפעול עכשיו, האם מדובר בצעד פזיז ואם כבר מצרפים שחקן, אז מי יהיה זה שיגיע?
יש לציין שהצורך בחיזוק בקו האחורי לא נולד עם הפציעה של לונדברג. בצוות המקצועי חשבו שצריך להביא גארד נוסף עוד קודם לכן, אחרי שראו שקיטון וואלאס מתקשה להסתגל ליורוליג ולא מצליח לתת את התרומה שציפו ממנו. הפציעה של לונדברג רק החריפה בעיה שכבר הייתה קיימת ובינתיים קטש נאלץ להתמודד עם רוטציה מוגבלת ועם עומס על השחקנים הקיימים.
למרות זאת, בהנהלה יש מי שמסתייגים מהחתמה מהירה תחת לחץ, ולא משוכנעים שצירוף שחקן כעת הוא הצעד הנכון. גם על זהות המחליף אין הסכמה. כפי שפורסם לראשונה ב-ynet, בין המועמדים נמצא הגארד האמריקאי, ג'מיר יאנג, ושם נוסף שעלה על הפרק הוא זה של נמניה נדוביץ' בן ה-35, ששיחק בעונה החולפת במונאקו וכעת הוא שחקן חופשי.
במקביל לכל ההחלטה האם לצרף שחקן ואיזה, במועדון יש חוסר שביעות רצון מוואלאס וארמנדו בייקוט, מה שנוגע גם לבחירה בהם בקיץ. הצהובים הגדילו את תקציב השחקנים לכ-18 מיליון דולר ובמועדון יש מי שסבורים שבמסגרת התקציב הזה אפשר היה למצוא שחקנים טובים יותר. בייקוט שמשתכר כ-500 אלף דולר לעונה עוד נחשב לשחקן זול יחסית במונחים של השוק כיום, אבל סביב החתמתו של וואלאס, ששכרו עומד על כ-1.2 מיליון דולר לעונה, הביקורת חריפה יותר. במכבי ציפו ממנו לתרומה משמעותית יותר בקו האחורי ובפועל כבר בתחילת העונה נוצר צורך בחיזוק נוסף בעמדה שלו. במועדון עלתה הטענה שבשכר שלו היה אפשר למצוא שחקן מתאים יותר שייתן מענה מיידי לדרישות היורוליג.