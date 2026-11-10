בצד אחד היו חיוכים מאוזן לאוזן, תחושת הקלה עצומה ובעיקר שחקנים ואנשי צוות שהתקשו להאמין למה שהתרחש על הפרקט. בצד השני, פנים נפולות, מבטים המומים ואכזבה שקשה לתאר במילים. מכבי ת"א חגגה אתמול (שני) זכייה בגביע ווינר, ה-12 בתולדותיה , אחרי ניצחון 75:86 בגמר על הפועל ת"א, אבל גם שעות אחרי שריקת הסיום היה קשה לעכל את הדרך שבה הושג התואר. הצהובים מחקו פיגור של 23 נקודות והשלימו את אחד הקאמבקים הגדולים שנראו בדרבי התל-אביבי, בעוד האדומים שמטו הזדמנות פז לזכות בתואר מקומי ראשון מאז 1993.

במכבי היו צריכים את הניצחון הזה אולי יותר מאי פעם. שישה הפסדים רצופים בכל המסגרות, ביקורות הולכות וגוברות על היכולת המקצועית, חוסר ביטחון אצל השחקנים ולא מעט סימני שאלה סביב הסגל והיכולות של עודד קטש להוציא את הקבוצה מהמשבר. בתוך כל חוסר הוודאות הזה, דווקא דרבי על תואר, מול היריבה העירונית שהביסה אותם רק שמונה ימים קודם לכן, סיפק לצהובים את מה שהיו זקוקים לו, קצת אוויר לנשימה ובעיקר אמונה מחודשת.

גלריה היו צריכים את התואר הזה יותר מאי פעם. שחקני מכבי ת"א חוגגים ( צילום: עוז מועלם )

אלא שגם הפעם, במשך דקות ארוכות, נדמה היה שהמשבר רק הולך ומעמיק. מכבי לא הצליחה לקלוע במשך 7 דקות ברבע השלישי, נקלעה לפיגור של 23 נקודות ונראתה בדרך להפסד שביעי ברציפות כולל איבוד תואר. ואז הגיע השינוי. ריצת 7:42 הפכה את התמונה לחלוטין, כשג'ימי קלארק, קיטון וואלאס ודניאל תייס לקחו אחריות והובילו את הצהובים למהפך בלתי נתפס. מנגד, הפועל, שכבר הייתה בדרך הבטוחה לגביע, פשוט נעלמה מהמשחק ולא הצליחה למצוא תשובות לאינטנסיביות ההגנתית של מכבי.

מי שהפך לגיבור הגדול של הערב היה קלארק, שסיים עם 24 נקודות - כולל ארבע שלשות ברבע האחרון. הגארד, שלא הצליח לעמוד בציפיות בפתיחת העונה והציג יכולת מאכזבת בשבועות האחרונים, סיפק דווקא ברגעי הלחץ את המשחק שהיה כל כך זקוק לו. גם וואלאס, שספג אינספור ביקורות על יכולתו מאז הצטרפותו, התעלה עם 16 נקודות ושלשות חשובות. אליהם הצטרף תייס שגם הוא סיים עם 16 נקודות, אחרי שבשני משחקים נמחק לגמרי מהרוטציה של קטש.

קטש עצמו התקשה להסתיר את ההתרגשות בסיום: "קשה לסכם משחק כזה רק מקצועית. זה היה יוצא דופן, קיצוני, דרמטי. תסכול של תקופה ארוכה התפרץ, היינו צריכים את זה, אני מאוד שמח וגאה שלא ויתרנו. אי אפשר להסביר את זה רק במונחים של כדורסל". לצד השמחה, קטש ביקש גם לשמור על פרופורציות: "גם אחרי הניצחון הזה זה לא אומר שכל הבעיות שלנו נפתרו".

המושמצים שהפכו לגיבורים של מכבי. קלארק עם גביע ה-MVP, וואלאס עם גביע ווינר ( צילום: עוז מועלם )

על המחשבות שעברו לקטש בראש בתקופה האחרונה אמר: "עוברים דברים בראש, השאיפה היא להתמקד במה שיש לך השפעה עליו. להמשיך להאמין בעצמך, לשחק בדרך הנכונה, ולעשות את הדברים הנכונים. יש הרבה רגעים תוך כדי משחק שחושבים על הרבה דברים. זה מה שאנחנו עושים כל החיים. הייתי בהרבה סיטואציות, הדרך היחידה זה לקחת אחריות ולהסתכל על המציאות כמו שהיא ולעשות את הכי טוב שלך. הרבה יותר קל לי להסתכל תוך כדי המשחק, יש טכניקות לחזור להתרכז במה שאתה יכול לעזור".

וואלאס הוסיף: "אני חושב ששיחקתי די טוב במשחק הזה, תמיד היה לי ביטחון בעצמי. אני לא מקשיב לתגובות שליליות ולכל הדברים שאומרים על המשחק שלי. אני משחק כדורסל כבר הרבה מאוד זמן, ועשיתי הרבה דברים טובים לאורך הקריירה שלי, לכן אני פשוט צריך להמשיך לעבוד, להשתפר ולהתקדם. התואר הזה אומר הרבה. עברנו תקופה קשה בשבועות האחרונים, לכן הניצחון הזה מאוד משמעותי עבורנו ועבור המועדון. זה יכול להיות צעד בכיוון הנכון".

בסיום המשחק במסדרונות האולם נרשמו רגעים משעשעים. בעלי הפועל ת"א, עופר ינאי, פגש את מנהל הקבוצה של מכבי ת"א, עמי ביטון ואמר לו בחיוך: "ניצחתם וחסרים לכם שני שחקנים". ביטון לא נשאר חייב והשיב בעקיצה מלווה בצחוק: "יש לנו לב ונשמה".

הפועל בהלם: "זה רגע קשה"

מנגד, בהפועל ת"א נותרו עם תחושת החמצה עצומה. האדומים נראו כבר בדרך לתואר היסטורי, גם ללא ואסיליה מיציץ' הפצוע. מי שלקח אחריות והוביל את הקבוצה ליתרון מבטיח היה יוג'ין ג'רמן, שהתפוצץ עם 26 נקודות, אבל דווקא כשהגביע כבר היה נראה בהישג יד, הכל קרס. האדומים התקשו להתמודד עם הלחץ, איבדו כדורים, החטיאו זריקות נוחות ובעיקר לא הצליחו לעצור את המומנטום הצהוב.

תחושת החמצה עצומה. בראיינט וג'רמן ( צילום: עוז מועלם )

דימטריס איטודיס לא ניסה להסתיר את האכזבה: "לרוע מזלנו לא הצלחנו להביא את השמחה לאוהדים שלנו. קרה משהו בלתי ייאמן. אני נותן קרדיט למכבי, הם רצו על המגרש, עשו לחץ ואנחנו לא הצלחנו לקלוע ואפשרנו להם 31 נקודות מאיבודים. זה רגע קשה, אבל בחיים שום דבר לא קל, זה מה שגם אמרתי לשחקנים. אנחנו צריכים לכפר על זה במשחק הבא, אני מצפה לתגובה מיידית".