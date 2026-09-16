בין שמעון מזרחי ומשפחת רקנאטי לבין ריצ'רד דיץ, שופט בית המשפט המחוזי, אריאל צימרמן, יהיה זה שיכריע בשאלה האם לוין יקח חלק בבוררות, ורק לאחר שימסור את החטתו ההליך ייצא לדרך.

בין שמעון מזרחי ומשפחת רקנאטי לבין ריצ'רד דיץ, שופט בית המשפט המחוזי, אריאל צימרמן, יהיה זה שיכריע בשאלה האם לוין יקח חלק בבוררות, ורק לאחר שימסור את החטתו ההליך ייצא לדרך.

אתמול (שלישי) ריצ'רד דיץ תקף את משפחת רקנאטי ואת שמעון מזרחי בעקבות הצהרתם בנוגע למעמדו של לוין ולדרישה לצרפו להליך הבוררות. בעוד השניים האשימו את דיץ ב"משחק כפול", הוא טען כי הם מערבבים בין שני הליכים משפטיים נפרדים ומציגים תמונה מטעה.

אתמול (שלישי) ריצ'רד דיץ תקף את משפחת רקנאטי ואת שמעון מזרחי בעקבות הצהרתם בנוגע למעמדו של לוין ולדרישה לצרפו להליך הבוררות. בעוד השניים האשימו את דיץ ב"משחק כפול", הוא טען כי הם מערבבים בין שני הליכים משפטיים נפרדים ומציגים תמונה מטעה.

אתמול (שלישי) ריצ'רד דיץ תקף את משפחת רקנאטי ואת שמעון מזרחי בעקבות הצהרתם בנוגע למעמדו של לוין ולדרישה לצרפו להליך הבוררות. בעוד השניים האשימו את דיץ ב"משחק כפול", הוא טען כי הם מערבבים בין שני הליכים משפטיים נפרדים ומציגים תמונה מטעה.

"ג'ייסון לוין הוא בעל מניות במכבי ת"א, ודיץ עצמו צירף אותו להליך המשפטי שפתח. הדרישה שיהיה צד גם לבוררות – מתבקשת", מסרו משפחת רקנאטי ומזרחי בהצהרה משותפת. "אי אפשר לצרף אדם להליך בבית המשפט ואז לטעון שהוא בכלל אינו צד לסכסוך כשמגיעים לבוררות".

"ג'ייסון לוין הוא בעל מניות במכבי ת"א, ודיץ עצמו צירף אותו להליך המשפטי שפתח. הדרישה שיהיה צד גם לבוררות – מתבקשת", מסרו משפחת רקנאטי ומזרחי בהצהרה משותפת. "אי אפשר לצרף אדם להליך בבית המשפט ואז לטעון שהוא בכלל אינו צד לסכסוך כשמגיעים לבוררות".

"ג'ייסון לוין הוא בעל מניות במכבי ת"א, ודיץ עצמו צירף אותו להליך המשפטי שפתח. הדרישה שיהיה צד גם לבוררות – מתבקשת", מסרו משפחת רקנאטי ומזרחי בהצהרה משותפת. "אי אפשר לצרף אדם להליך בבית המשפט ואז לטעון שהוא בכלל אינו צד לסכסוך כשמגיעים לבוררות".