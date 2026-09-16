המחלוקת בין בעלי מכבי ת"א נמשכת, במיוחד בנוגע לשאלה האם ג'ייסון לוין אמור לקחת חלק בבוררות לגבי אחוזי השליטה במועדון. לאחר חילופי ההאשמות בין שמעון מזרחי ומשפחת רקנאטי לבין ריצ'רד דיץ, שופט בית המשפט המחוזי, אריאל צימרמן, יהיה זה שיכריע בשאלה האם לוין יקח חלק בבוררות, ורק לאחר שימסור את החטתו ההליך ייצא לדרך.
אתמול (שלישי) ריצ'רד דיץ תקף את משפחת רקנאטי ואת שמעון מזרחי בעקבות הצהרתם בנוגע למעמדו של לוין ולדרישה לצרפו להליך הבוררות. בעוד השניים האשימו את דיץ ב"משחק כפול", הוא טען כי הם מערבבים בין שני הליכים משפטיים נפרדים ומציגים תמונה מטעה.
"ג'ייסון לוין הוא בעל מניות במכבי ת"א, ודיץ עצמו צירף אותו להליך המשפטי שפתח. הדרישה שיהיה צד גם לבוררות – מתבקשת", מסרו משפחת רקנאטי ומזרחי בהצהרה משותפת. "אי אפשר לצרף אדם להליך בבית המשפט ואז לטעון שהוא בכלל אינו צד לסכסוך כשמגיעים לבוררות".
דיץ לא נשאר חייב. "בסיכון שאשעמם עד דמעות את כל קהל האוהדים שלנו, אגיב להצהרה של משפחת רקנאטי ושמעון מזרחי", פתח את תגובתו. "או שמשפחת רקנאטי ושמעון אינם עוקבים מקרוב אחר המסמכים המשפטיים שהוגשו, או שהם פשוט מטשטשים את האמת. אף אחד משני ההסברים הללו אינו מציג אותם באור חיובי".
לטענתו, לוין נכלל בבקשתו לצו מניעה משום שזו נועדה לעצור את העברת המניות אליו, שאותה, לדבריו, משפחת רקנאטי "התיימרה להשלים באישון לילה וללא כינוס אסיפת בעלי המניות הנדרשת". דיץ טען כי בית המשפט קבע שלעת עתה יש להתייחס להעברה כאל מהלך שעדיין אינו סופי.