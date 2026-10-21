לאחר שבועות של מחלוקות משפטיות וחילופי האשמות בין בעלי המניות במכבי ת"א, נקבע מועד רשמי לפתיחת הליך הבוררות: 29 באוקטובר. את ההליך ינהל עו"ד ד"ר ישראל (רלי) לשם, שעל מינויו פורסם לראשונה ב-ynet.
מצד אחד של הבוררות יעמדו יו"ר המועדון שמעון מזרחי ואודי רקנאטי, ומהצד השני ריצ’רד דיץ. בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי, ג'ייסון לוין יוכל להצטרף להליך רק כאשר תידון סוגיית 7.5% מהמניות שרכש ממשפחת רקנאטי. עוד הובהר כי השתתפותו אינה מהווה הכרה בו כבעל מניות.
כזכור, במהלך הדיון האחרון הציע השופט אריאל צימרמן לצדדים לנסות להגיע להסכמות באמצעות הליך גישור בהובלת עו"ד מורן מאירי, אך הניסיון לא יצא לפועל והצדדים עברו ישירות לבוררות.
במוקד הסכסוך עומדת חבילת 29% ממניות המועדון, שנרכשה ממשפחת פדרמן על ידי משפחת רקנאטי ובהמשך הייתה אמורה לעבור למכירה ללוין תמורת 50 מיליון דולר. דיץ טוען כי נעשו מהלכים שנועדו לעקוף את זכות הסירוב שלו ולכן הצדדים עברו לבוררות כדי להכריע בשאלת האחוזים ואיזה מהבעלים מחזיק בכמה אחוזים.
בנוסף, הבורר ייאלץ להכריע במחלוקת סביב 9% ממניות המועדון שביקש למכור בן אשכנזי. בהתאם להחלטת בית המשפט, המניות יישארו בינתיים בנאמנות עד להכרעה.