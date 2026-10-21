לאחר שבועות של מחלוקות משפטיות וחילופי האשמות בין בעלי המניות במכבי ת"א, נקבע מועד רשמי לפתיחת הליך הבוררות: 29 באוקטובר. את ההליך ינהל עו"ד ד"ר ישראל (רלי) לשם,

לאחר שבועות של מחלוקות משפטיות וחילופי האשמות בין בעלי המניות במכבי ת"א, נקבע מועד רשמי לפתיחת הליך הבוררות: 29 באוקטובר. את ההליך ינהל עו"ד ד"ר ישראל (רלי) לשם,