ריצ'רד דיץ, מבעלי מכבי ת"א, פנה במכתב לשמעון מזרחי לקראת ראש השנה וקרא לו לנסות להגיע לפתרון במאבק השליטה במועדון. דיץ הזהיר כי הליך הבוררות שאליו מתקדמים הצדדים עלול להימשך לאורך חלק ניכר מהעונה ולפגוע באווירה סביב הקבוצה.

"אני כותב לך ערב ראש השנה כדי לומר שמבחינתי הדלת תמיד פתוחה לשיחה רצינית ובתום לב בניסיון למצוא דרך לצאת מהמצב שבו אנחנו נמצאים כיום", כתב דיץ. "אני באמת מאמין שאפשר להגיע לפתרון שייתן מענה לדאגות של שנינו, יבטיח את המורשת שלך וישמור על מכבי ועל הקשר שלה עם אוהדיה חזקים ובטוחים".

דיץ ומזרחי ( צילום: יאיר שגיא ומכבי ת"א )

לצד הקריאה להידברות, דיץ הפנה ביקורת חריפה כלפי מזרחי ואודי רקנאטי על התנהלותם בניסיון להעביר את השליטה לג'ייסון לוין. "ההחלטה שלך ושל אודי להוציא מהדיונים על עתיד המועדון את השותף שלכם במשך 13 שנה הייתה שגויה", טען.

עוד כתב כי הניסיון להביא את לווין כבעל שליטה חדש נעשה, לטענתו, "תוך שימוש בדרכים עקיפות ובניסיונות לעקוף את הסכם בעלי המניות", וכלל התנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם ההסכמות החוזיות. דיץ טען גם כי האוהדים אינם תומכים בהעברת השליטה "לידיו של גורם חיצוני שאינו מחובר" למועדון.

את המכתב פתח דווקא בנימה אישית, כשהזכיר את שיחות הטלפון שהוא מקבל ממזרחי לפני ראש השנה מאז הצטרפותו למכבי ב-2013. "בכל שנה אני אומר לאשתי איזה ג'נטלמן אתה", כתב, לפני שעבר לתיאור הסכסוך, שלדבריו הפך ל"מופע תקשורתי" והסיט את תשומת הלב מהסגל שנבנה אל המאבקים בין הבעלים.

דיץ סיפר כי חברים משותפים הציעו לשניים לנסות ליישב את המחלוקות מחוץ להליך המשפטי, למען מכבי. "אני לא יודע אם הדבר אפשרי או לא", הודה, אך הזכיר את יכולתו של מזרחי להביא לפתרונות ברגעי משבר. בין היתר ציין את מעורבותו בהסדרת קיום המשחק ההיסטורי בבלגיה ב-1977, ואת מאמציו להשאיר את הפיינל פור בתל אביב ב-2004, במהלך האינתיפאדה השנייה.