אחרי הזכייה הדרמטית בגביע ווינר, מכבי ת"א נערכת למפגש נוסף עם הפועל ת"א - הפעם מחר (חמישי) במסגרת היורוליג בקפריסין. הניצחון בגמר הגביר את ההתלהבות בקרב האוהדים הצהובים, ויותר מאלף מהם כבר הבטיחו את מקומם ביציעים. לפני ההמראה התייחסו המאמן עודד קטש והקפטן ג'ון דיברתולומיאו לדרבי המתקרב, למעבר לאולם החדש ולצירופו של קמאר בולדווין.

"הרבה דברים דומים, אין יותר מדי הפתעות. צריך להתכונן לסגלים אחרים, להרכבים אחרים, ומן הסתם יהיו גם דברים טקטיים אחרים", אמר קטש. "אני חושב שיש יותר יכולת לשנות להפועל תל אביב בגלל הסגל המאוד רחב שלהם".

גלריה עודד קטש ( צילום: עוז מועלם )

המאמן התייחס גם למעבר מבלגרד לקפריסין: "לא היו לנו תקופות טובות בבלגרד, אבל היה משהו בלחזור שוב פעם לאותו מקום. היה קצת קשה, במיוחד לאלה שחוו את זה כבר. אז אולי מקום חדש יהיה מרענן. זה מרגיש פה מעבר לפינה, אבל עדיין תמיד צריך להזכיר שאנחנו רוצים לשחק בבית, מול הקהל שלנו. פעמיים חזרנו מפיגורים השנה, ופעמיים זה היה ליד הקהל שלנו".

דיברתולומיאו מצפה לתגובה מצד היריבה העירונית: "אנחנו מתכוננים לכל המשחקים. ברור לנו שכל משחק הוא שונה ומקבל אופי משלו. אחרי המשחק המטורף שהיה לנו לפני כמה ימים, אנחנו כמובן מצפים מהם להגיב בצורה משמעותית, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לזה".

הקפטן סיפר על ההכנות בלוח הזמנים הצפוף: "אחרי המשחק בעיקר נחנו והתאוששנו. ברור שהיום תהיה לנו הרבה עבודת הכנה. אנחנו מגיעים לקפריסין בפעם הראשונה, צריכים להתרגל לאולם החדש ולמתקן החדש. שתי הקבוצות האלה מכירות אחת את השנייה היטב. אנחנו יודעים פחות או יותר למה לצפות. אני בטוח שיהיו התאמות קטנות פה ושם, אבל בסך הכול אנחנו יודעים מה אנחנו עומדים לפגוש".

על העומק של הפועל הוסיף: "זה אתגר שאנחנו מתמודדים איתו כל הזמן. להרבה קבוצות, במיוחד ביורוליג, יש סגלים עמוקים מאוד, והן יכולות לשחק בהרבה דרכים שונות. הפועל היא אחת הקבוצות עם הסגלים הרחבים ביותר, לדעתי. יש לה הרבה מאוד כלים התקפיים והרבה דרכים להשתמש בהם. אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה בצורה הטובה ביותר שאנחנו יכולים".

ג'ון דיברתולומאו ( צילום: מוטי קמחי )

אלפי אוהדים הורשו להגיע

זו תהיה הפעם הראשונה שבה מכבי ת"א תארח באולם ספירוס קיפריאנו בלימסול. נכון לאתמול, יותר מ-1,000 מאוהדי הקבוצה הבטיחו את מקומם ביציעים, וההערכה היא שהמספר יגדל עד למשחק. המועדון קיבל אישור מהרשויות ומהמשטרה המקומית להכניס 3,000 אוהדים מישראל, כ-200 מהם צפויים להיות אוהדי הפועל, לצד 1,500 קפריסאים.

במטרה להביא כמה שיותר אוהדים, מכבי הוציאה חבילה מיוחדת בעלות של 300 דולר, הכוללת טיסה וכרטיס למשחק, ללא מלון. בהפועל ת"א ארגנו טיסה מיוחדת שבה האוהדים ייצאו לקפריסין עם השחקנים, במחיר של 250 דולר לטיסה.

קטש על בולדווין: "רעב שרוצה להצליח"

במקביל להכנות לדרבי, מכבי השלימה את צירופו של קמאר בולדווין מבאיירן מינכן בחוזה עד סוף העונה. הגארד אמור להוסיף עומק לקו האחורי, וקטש הסביר מה הוא מצפה לקבל ממנו: "קשה להיות איפה לונדברג ולהשפיע כמו איפה, בטח במשמעות של שנה שעברה. אבל אנחנו מקבלים שחקן ורסטילי, שיכול לשחק בשתי עמדות, יכול לעשות את זה בשני צידי המגרש. רעב, שרוצה להצליח. ואנחנו באמת צמאים לדבר כזה. אני חושב שהגארדים שלנו צריכים את זה, לעזור בעומס שעומד לפנינו".