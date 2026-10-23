מכבי ת"א שוב מאבדת שליטה והלחץ במועדון כבר הופך לפאניקה ולחיפוש אחר מחליף לאיפה לונדברג הפצוע. הצהובים הפסידו אתמול (חמישי) 113:99 לריאל מדריד בבלגרד וירדו למאזן של 5:2 ביורוליג אחרי ששוב שמטו משחק שכבר היה בידיים שלהם. יתרון של 15 נקודות ברבע השני הצטמק לנקודה עד להפסקה ובמחצית השנייה הקבוצה של עודד קטש כבר נפלה מהרגליים ונשארה ללא תשובות.

אין כמעט אף אחד בצהוב שלא ספג אתמול ביקורת נוקבת, זה מתחיל מההנהלה והצוות המקצועי שהתמהמהו בהוספת גארד לסגל עוד לפני הפציעה של איפה לונדברג. המשיך לעודד קטש בביקורת על משחק ההגנה מאחר ובכל הפסד הצהובים מקבלים מעל ל-90 נקודות והסתיים בשחקנים ובעיקר במצטרפים של הקיץ האחרון - קיטון וואלאס, ארמנדו בייקוט, דניאל תייס וגם שניים ותיקים - רומן סורקין וג'יילן הורד - שפתחו את העונה עם יכולת מגומגמת ולא יציבה.

גלריה אין כמעט אף אחד בצהוב שלא ספג אתמול ביקורת נוקבת. קלארק ( צילום: Luka Pedjin )

"בסך הכל חצי ראשון טוב שלנו", אמר קטש בסיום. "בחצי השני היה חסר לנו קצת רגליים, הייתה לנו קצת עייפות בעיקר אצל הגארדים שלנו. לשחק מול מכונה כזאת כמו ריאל - לפעמים צריך לבחור את הרעל שלך, אבל ביום כזה שכולם קולעים, הגארדים שלהם קלעו באחוזים גבוהים, זה לא היה פשוט עבורנו. לא הצלחנו להאט אותם, הרבה עייפות גם הייתה, אבל אפשר לקחת הרבה דברים טובים מהמשחק".

הורד הוסיף: "אני חושב שהפסקנו להניע את הכדור במחצית השנייה. בכל פעם שזה קורה אנחנו מכניסים את עצמנו לבור, וזו לא הפעם הראשונה שזה קורה לנו. אני לא בטוח מה אנחנו יכולים לעשות כדי לתקן את זה, אבל זה חייב להיפסק, אנחנו חייבים להניע את הכדור, חייבים לשחק כקבוצה, בדיוק כמו שעשינו מול ולנסיה וכמו שעשינו במשחקים שניצחנו בעבר. אני מסכים עם זה שלונדברג היה חסר. כשיש לך עוד שחקן שיכול לקבל החלטות עם הכדור, להניע אותו ולייצר תנועה זה משמעותי, אבל אנחנו לא יכולים להשתמש בזה כתירוץ, אנחנו חייבים למצוא דרכים לנצח משחקים. אני חושב שאנחנו חייבים להישאר מאוחדים בצד ההגנתי של המגרש ובהתקפה לחלוק את הכדור יותר".

מכבי ת"א כבר במאזן 5:2 ביורוליג. מדר ( צילום: Luka Pedjin )

אחרי הפציעה של לונדברג, בקבוצה ציפו שמי שיתפוס את המושכות וייקח את ההזדמנות בשתי הידיים הוא וואלאס, אבל הגארד לא מצליח לבוא לידי ביטוי כבר מתחילת העונה כשעד כה העמיד ממוצעים של 4.9 נקודות, 1.9 ריבאונדים ו-1.9 אסיסטים. יש לציין שגם בזירה המקומית הוא לא כל כך הרשים עד עכשיו עם ממוצעים של 10 נקודות, 4 ריבאונדים ו-4 אסיסטים בשני משחקים האחרונים מול גליל עליון וקריית אתא. "הוא אולי יכול להיות טוב כרגע לליגה, אבל לרמת היורוליג זה עדיין לא זה. זה לא אומר שהוא לא יכול להיות טוב בעתיד, אבל נראה שיש לו חבלי קליטה ליורוליג וזה דברים שבדרך כלל לוקחים זמן, וכמו שאפשר להבין אין הרבה זמן, כל הפסד כזה 'קובר' אותנו עוד ועוד", אמר גורם במועדון.