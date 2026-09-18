מכבי ת״א פתחה את העונה עם תואר ראשון וניצחון משכנע בדרבי, כשהביסה אמש (חמישי) את הפועל ת"א 83:101 וזכתה בסופרקאפ החברתי. הצהובים נהנו ממשחק קבוצתי ונראו נינוחים מאוד על הפרקט, אבל מעל כולם היה זה הערב של ים מדר, שפגש לראשונה את האקסית.

הרכז הישראלי הגיע למשחק הזה אחרי קיץ מתוח במיוחד, ורצה הגורל שדווקא במשחק הרשמי הראשון שלו במדים הצהובים הוא נאלץ לפגוש את קבוצתו הקודמת, הפועל ת"א. מדר לא נתן ללחץ ולאמוציות להשתלט עליו וסיים את הערב עם 13 נקודות, שבעה אסיסטים ותואר המצטיין, במה שכלל גם שלשה כמעט ממגרש שלם עם הבאזר לסיום המחצית הראשונה.

גלריה מדר וגביע ה-MVP של המשחק ( צילום: ליאור שרון )

האוהדים הצהובים קיבלו אותו בחום עוד לפני הפתיחה, ובסיום קראו לו להגיע אליהם ושרו לו את שיר השחקן שלו, כשגם חבריו החדשים הצטרפו לשירה על הפרקט. אלא שלצד החגיגות, בסיום נרשם גם רגע שהמחיש את המתיחות שנותרה מהקיץ. מדר ניגש ללחוץ את ידיהם של אנשי הפועל ת"א והתקבל בחום ובאהבה מצד השחקנים, אולם כשפנה למנהל המקצועי, ג׳ורג׳ הינאס, והושיט לעברו את ידו, הינאס התעלם ממנו.

"שמחים על התוצאה ועל החוויה מול הקהל שלנו", אמר עודד קטש בסיום. "זה תואר ראשון שהגיע מוקדם, אבל בתהליך שאנחנו עושים יש הרבה דברים שאפשר לקחת מזה, ויש לנו עוד הרבה עבודה. יש הרבה דברים שאנחנו עושים טוב ביחס לשנים עברו, וגם דיברנו על זה. הרבה מאוד שחקנים היו כאן בשנה שעברה, וגם אם יש מצטרפים חדשים, הרבה יותר קל להגיע לדרך שבה אתה רוצה לשחק מהר יותר. היו שנים מאז שאני כאן שבהן בנינו קבוצות מאפס ולקח לנו הרבה זמן. השנה גם למצטרפים יהיה קל מאוד, אבל עדיין יש לנו לאן להשתפר".

שחקני מכבי ת"א והגביע ( צילום: ליאור שרון )

בונזי קולסון, שחזר לקדנציה שנייה במועדון הצהוב, הוסיף: "חיכיתי לשחק מול האוהדים כבר הרבה זמן. מאז שעזבתי, האוהדים העניקו לי ולמשפחה שלי כל כך הרבה אהבה, תמיד שלחו לי הודעות פרטיות ועודדו אותי, אז אני שמח לחזור ומרגיש טוב. אני שמח שהשגנו את הניצחון הזה. זו פתיחה טובה לעונה, אבל יש עוד הרבה דברים שאנחנו צריכים ללמוד מהם ולהשתפר בהם״.

על מדר אמר קולסון: "אני שמח שהוא שיחק כל כך טוב. מגיעה לו כל האהבה הזאת ומגיע לו שיהיה לו משחק נהדר, במיוחד כשהוא שיחק מול הקבוצה הקודמת שלו. השלשה שלו? זו הייתה זריקה מדהימה, לא ראיתי משהו כזה כבר הרבה זמן".