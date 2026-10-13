החלטה חריגה בהפועל ירושלים: המועדון אישר ללורנזו בראון להתגורר בת"א, זאת בניגוד למדיניות הנהוגה אצל האדומים. האישור ניתן לאחר שהרכז, שהגיע לישראל יחד עם אשתו ובנו, התקשה למצוא בירושלים דירה שתתאים לדרישותיו.

בראון חתם בהפועל ירושלים בסוף חודש שעבר במסגרת עסקת השאלה ממילאנו אחרי פציעתו של גארד הארפר. הוא שותף עד כה בשני משחקים: מול צדביטה אולימפיה ביורוקאפ אותו סיים עם 4 נקודות, 2 ריבאונדים ו-4 אסיסטים ב-15 דקות, וביום ראשון האחרון מול הפועל חולון שם קלע חמש נקודות ומסר חמישה אסיסיטים ב-27 דקות.

סידור מיוחד. בראון ( צילום: עידו ארז )

כאמור, הרכז הגיע לישראל יחד עם אשתו ובנו, אך לאחר שלא אהב את הדירה שבמועדון הציעו לו ולא הצליח למצוא דירה מתאימה בעצמו בשל מצוקת הדיור שפוקדת את העיר, הוא פנה לראשי המועדון וביקש להתגורר בת"א. בירושלים החליטו להיענות לבקשה, מתוך רצון לאפשר לשחקן ולמשפחתו להרגיש בנוח. במועדון מודעים לכך שקשה למצוא דירה למספר חודשים ספורים ובנוסף מודעים לכך שבראון מכיר היטב את ת"א מתקופתו במכבי ת"א - ולכן החליטו להיענות בחיוב, זאת למרות שאף שחקן זר לא קיבל עד כה אישור כזה.

עם כל הרצון להשיב למבוקשו, המעבר צפוי להציב בפניו קושי מסוים, שכן הוא יידרש לנסוע מדי בוקר לאימוני הקבוצה בירושלים, לעיתים בשעות העומס ובסך הכל להעביר כ-3 שעות בכבישים מדי יום. מעבר לכך, יש את נושא הנראות. כאמור, במועדון דוגלים במדיניות בה כל הצוות המקצועי והשחקנים מתגוררים בירושלים, כשבנוסף, שחקנים אחרים עלולים להעלות דרישה דומה בעתיד.

ההחלטה החריגה קשורה גם לחוסר הוודאות סביב עתידו של בראון בקבוצה. לירושלים יש סעיף יציאה מחוזהו בינואר, כך שלא מן הנמנע שהרכז לא ישלים עונה מלאה בבירה. אם יישאר עד סופה, ירושלים תשלם לו כ-600 אלף דולר, בעוד מילאנו תשלים את יתרת שכרו לסכום כולל של כ-1.3 מיליון דולר.