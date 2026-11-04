מכבי ת"א תעמוד לדין בעקבות אירועי הדרבי שנערך ביום ראשון האחרון בהיכל מנורה מבטחים, לאחר שתובע איגוד הכדורסל, עו"ד איתמר ליפנר, הגיש היום (רביעי) את כתב האישום נגד הקבוצה. במרכז התלונה: השלכת גלילי קונפטי על ידי אוהדי הצהובים פעם אחר פעם במהלך המשחק ( 87:105 לאדומים ), שהובילה לעצירות ממושכות ואף לפגיעה בשופט צחי הבדלי.

ליפנר התלבט אם לדרוש עונש רדיוס בפועל, כפי שמתחייב לכאורה מעונש המינימום הקבוע בנספח העונשים, אך החליט לבסוף לבקש משחק רדיוס אחד על תנאי, לצד קנס כספי כבד בפועל.

אוהדי מכבי ת"א ( צילום: עוז מועלם )

"מהדו"חות עולה כי כשלוש דקות לפני שעת פתיחת המשחק הושלכו ניירות קונפטי רבים על ידי אוהדי מכבי ת"א", כתב ליפנר בכתב האישום. "הדבר גרם לעיכוב של כשש דקות בפתיחת המשחק. בנוסף, מספר רב של פעמים במהלך המשחק הושלכו ניירות קונפטי על ידי אוהדי מכבי תל אביב ברבע השני, לפני פתיחת המחצית השנייה וברבע השלישי. יצוין כי באירוע השלכת הקונפטי בדקה 6:44 ברבע השלישי, הושלכו גלילים רבים ואחד מהם פגע בעורפו של השופט צחי הבדלי".

תובע האיגוד פירט גם אירוע נוסף, שהתרחש לקראת סיום הרבע השלישי: "עוד עולה כי כ-40 שניות לסיום הרבע השלישי אירע מקרה נוסף שבו הושלך גליל נוסף למגרש בזמן שהמשחק משוחק, באופן שסיכן את השחקנים. שופטי המשחק עצרו את המשחק בשלב זה, פנו לבקר המשחק על מנת להבין אילו פעולות מבוצעות כדי לעצור את התופעה. כלל האירוע גרם לעצירה של כ-3 דקות למהלך המשחק. מדו"ח המשקיף עולה כי בשלב זה ניתנה הוראה לקהל על ידי הכרוז כי אוהד שייתפס משליך קונפטי, יורחק לצמיתות".

בהמשך כתב האישום ציין ליפנר את סעיפי האישום: "לאור האמור אני מחליט להעמיד לדין את מכבי תל אביב בגין עבירות לכאורה על סעיף 22(יד) לתקנון המשמעת (התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים) ו/או סעיף 22(טו) לתקנון המשמעת (פגיעה על ידי אוהדים) ו/או סעיף 22(טז) לתקנון המשמעת (התפרעות אוהדים)".

"באשר לעונש, נספח עונשי מינימום קובע עונש מינימאלי של משחק רדיוס וקנס בגובה 60,000 ש"ח במקרה של אלימות אוהדים כלפי שופט במשחק בית. במקרה זה, לאור העובדה כי במקרה של הפגיעה בשופט הושלכו גלילים רבים, ספק אם ניתן לקרוא לדבר אלימות אוהדים כלפי שופט אשר תחייב בגזירת עונש המינימום, אולם אין חולק כי הייתה פגיעה בשופט, דבר חמור כשלעצמו (וזאת עוד לפני שלוקחים בחשבון השלכות החפצים המרובות ועצירות המשחק). לשם השוואה, בהחלטה 234/23 הטיל בית הדין קנס כספי בגובה 60,000 ש"ח וכן שני משחקי רדיוס על תנאי, בגין מקרה של פגיעה בשופט עמית בלק ופציעתו. אמנם, בענייננו לא אירעה פציעה של שופט (למרבה השמחה), אולם על בית הדין להתחשב גם במספר רב של אירועי השלכת קונפטי אשר עצרו את המשחק לפחות פעמיים".