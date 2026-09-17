פחות משלושה חודשים אחרי שהניפה מולה את צלחת האליפות, מכבי ת"א פתחה את עונת 2026/27 עם הצהרת כוונות גדולה. הצהובים גברו הערב (חמישי) 83:101 על הפועל ת"א בהיכל מנורה מבטחים וזכו בסופרקאפ לראשונה בתולדות המועדון.
מכבי השתלטה על המשחק לקראת סיום הרבע השני, ומאותו רגע לא אפשרה להפועל לחזור להתמודדות. הדאבליסטית הגדילה את הפער במחצית השנייה, שלטה בקצב המשחק ושמרה על יתרון משמעותי עד הסיום בדרך לניצחון משכנע על היריבה העירונית.
כעת, הצהובים יפנו לאתגר הבא. בעוד שבוע בדיוק יפתחו חניכיו של עודד קטש את עונת היורוליג במשחק חוץ מול וילרבאן, ויקוו להמשיך את המומנטום החיובי גם בזירה האירופית.
מי שעמד במוקד העניינים היה ים מדר, שעבר בקיץ מהפועל למכבי ת"א. הגארד סיפק 13 נקודות ו-7 אסיסטים (וגם סל מטורף כמעט ממגרש שלם), נבחר ל-MVP של המשחק וחגג את התואר הראשון שלו במדי קבוצתו החדשה. "ממש ממש כיף, שיחקנו טוב יחסית לשלב הזה של העונה. אני שמח על הניצחון, בטח בשביל האוהדים", סיפר מדר. "הייתי בצד השני ואני יודע את המשמעות של המשחק הזה. היה קיץ ארוך ואני מאושר על ההחלטה שקיבלתי. התמיכה של האוהדים לא מובנת מאליה, אני מעריך את זה ואעבוד הכי קשה כדי להחזיר על המגרש".