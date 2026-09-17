מכבי השתלטה על המשחק לקראת סיום הרבע השני, ומאותו רגע לא אפשרה להפועל לחזור להתמודדות. הדאבליסטית הגדילה את הפער במחצית השנייה, שלטה בקצב המשחק ושמרה על יתרון משמעותי עד הסיום בדרך לניצחון משכנע על היריבה העירונית.

מכבי השתלטה על המשחק לקראת סיום הרבע השני, ומאותו רגע לא אפשרה להפועל לחזור להתמודדות. הדאבליסטית הגדילה את הפער במחצית השנייה, שלטה בקצב המשחק ושמרה על יתרון משמעותי עד הסיום בדרך לניצחון משכנע על היריבה העירונית.

מכבי השתלטה על המשחק לקראת סיום הרבע השני, ומאותו רגע לא אפשרה להפועל לחזור להתמודדות. הדאבליסטית הגדילה את הפער במחצית השנייה, שלטה בקצב המשחק ושמרה על יתרון משמעותי עד הסיום בדרך לניצחון משכנע על היריבה העירונית.