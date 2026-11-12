הדרבי שוב צהוב: אחרי המהפך הדרמטי בגמר גביע ווינר, מכבי ת"א השלימה ניצחון נוסף על היריבה העירונית, הפעם 73:80 בדרבי הראשון העונה ביורוליג - שנערך בלימסול.

הפעם לא היה מדובר בכדורסל גדול או במשחק שוטף, אלא במאבק עיקש ורווי קשיים, שבמהלכו איבדו הצהובים שחקנים בגלל פציעות ובעיית עבירות. אבל גם בערב שבו התנאים היו רחוקים מלהיות אידיאליים, עודד קטש ושחקניו מצאו את הדרך לניצחון שהעניק להם מעט אוויר וקטע את רצף ההפסדים ביורוליג.

סורקין מטביע את הפועל ת"א בדרבי ( צילום: ספי מגריזו, האתר הרשמי של מכבי תל אביב )

"התחלנו טוב הגנתית. היו לנו החטאות אבל הגנתית היינו שם עם אנרגיה", אמר קטש בסיום. "הפציעה של ים (מדר) והעבירות של קיטון (וואלאס) שמו אותנו במצב מיוחד, חסרנו גארדים והם הפעילו המון לחץ על ג'ימי (קלארק)".

"זה לא היה יפה מבחינת הכדורסל, לא יכולנו לפתח משחק שוטף - אבל הצלחנו לנצח עם הרבה אופי. המשחק האחרון נתן הרבה ביטחון. אושיי (בריסט) נפצע וגם ים, איכשהו עם הרבה לב הצלחנו לנצח את המשחק".

ים מדר, אחד המצטיינים של מכבי במשחק, הוסיף: "שני ניצחונות מאוד חשובים בשבילנו כקבוצה, בטח אחרי התקופה הקשה שעברנו. היום שיחקנו הרבה יותר טוב, אז לנצח אותם בסגל אחר שלהם - זה מראה הרבה עלינו. מקווה שנדע לקחת את זה מפה. זה צעד בכיוון נכון, מקווה שנמשיך".