בצד אחד חגיגה אדומה, בצד השני משבר שרק הולך ומעמיק. הפועל ת"א הביסה הערב (ראשון) את מכבי ת"א 87:105 בהיכל מנורה מבטחים , בדרבי הראשון העונה בליגת העל, והנחילה לצהובים הפסד חמישי ברציפות בכל המסגרות. ואסיליה מיציץ' סיפק תצוגה אדירה עם 31 נקודות, תשע שלשות מ-13 ניסיונות וחמישה אסיסטים, והותיר גם את מאמנו דימיטריס איטודיס נלהב.

מנגד, עודד קטש התייצב בסיום ולקח אחריות על עוד ערב קשה של קבוצתו, שבמהלכו נשמעו שריקות בוז מהיציעים. "זו סיטואציה לא נעימה, המשחק לא היה נעים. מול הקהל שכל כך התגעגענו אליו", אמר מאמן מכבי ת"א. "אנחנו יודעים כמה איכזבנו אותו ומאכזבים אותו. אני הראשון שאחראי. אני די בטוח שאני מדבר גם בשם השחקנים והצוות. יש אכזבה גדולה ותסכול גדול. אני מכיר את השחקנים - זה קיפאון וחוסר ביטחון. האוהדים? זה בסדר שהם מביעים את דעתם. צריכים להישאר רגועים. אנחנו מאוד מנסים להביא חיזוק, אנחנו צריכים חיזוק. תוך כדי תנועה אנחנו ננסה לתקן".

גלריה שחקני הפועל ת"א חוגגים ( צילום: עוז מועלם )

המנהל המקצועי של מכבי ת"א, קלאודיו קולדבלה, התנצל אחריות: "אנחנו מצטערים מאוד בשביל המועדון והאוהדים. הייתה אווירה נהדרת ואכזבנו הרבה אנשים. אנחנו משחקים רע, וזה רגע קשה בשבילנו. יש רק דרך אחת לפתור דברים – להישאר ביחד. אני לוקח אחריות מלאה על ההפסד ועל הצעדים הבאים. אני לא מצביע על אף אחד, אלא שם את הפנים שלי מלפנים".

קולדבלה התייחס לחסרונו של איפה לונדברג ואישר שהקבוצה מחפשת חיזוק לקו האחורי: "אנחנו מושפעים מזה שהוא לא משחק, ושחקנים מסוימים צריכים לשחק טוב יותר. האסטרטגיה הייתה להוסיף שחקן בינואר, אבל הפציעה של איפה הובילה אותנו להאיץ את הדברים. אנחנו מדברים עם שחקנים, ואני מקווה שמשהו יקרה בימים הבאים. אנחנו מחפשים את השחקן הנכון, שישפיע במהרה".

בנוגע למעמדו של עודד קטש, הבהיר: "עודד המאמן שלנו, ופיטורים שלו הם לא משהו מציאותי. יש לו את האיכויות כמאמן, והתפקיד שלי הוא לעזור לו. ברגעים קשים אני מרגיש קרוב יותר לאנשים שעובדים לצידי. אני לא אוהב אנשים שהם חברים ברגעים טובים ואז שולפים את הסכין". עוד הוסיף: "אני רואה את המאמץ מאחורי הקלעים, וזה לא מתורגם לתוצאה. אני בטוח שנשתפר, וזה צריך לקרות כמה שיותר מהר".

עודד קטש ( צילום: עוז מועלם )

אצל המנצחת, איטודיס שיבח את ההופעה של שחקניו ובראשם הגארד הסרבי. "אני מרוצה מהמשחק והרבה דברים ממנו היו טובים. היינו מוכנים והובלנו את הטון. קלענו באחוזים מדהימים, מיציץ' היה בפלנטה משלו", אמר. "היינו מאוד טובים היום גם בהגנה וגם בהתקפה. זה כיף לנצח בדרבי. הייתה אווירה נהד

האדומים סיימו את המחצית הראשונה עם 12 שלשות מ-15 ניסיונות, בדרך לניצחון שהגיע אחרי ההפסדים להפועל ירושלים בליגה ולדובאי ביורוליג. איטודיס הסביר: "אין לנו טריקים, יש אסטרטגיה. השחקנים נענו לאתגר ועמדו בכל הציפיות". בנוגע לסגל, הוסיף: "יהיו לנו חדשות טובות בקרוב".

מיציץ', האיש שההגנה הצהובה לא הצליחה לעצור, ביקש לראות המשכיות: "זה היה משחק חשוב לנו והצלחנו לנצח. אנחנו נרצה לתת הופעות כאלה כל שבוע. דרבי זה דבר גדול, וזה היה מאוד חשוב לנצח כאן מול הקהל שלנו. אני ממש שמח מהאווירה שהייתה פה. הדרבי שלנו, אבל כל דרבי הוא שונה".

הסרבי התייחס גם ליחסיו עם מאמנו והבהיר: "אין לי שום בעיה עם המאמן איטודיס. אני רוצה להשתפר בכל משחק". על תמיר בלאט, שערך בכורה באדום מול האקסית וסיים עם תשע נקודות ושלוש שלשות ללא החטאה, אמר: "תמיר בלאט שחקן מאוד מוכשר שיעזור לנו מאוד". כשנשאל על ים מדר, ששיחק הפעם בצד הצהוב, השיב: "אני מאחל לו את כל הטוב שבעולם".