, גם אליצור רמלה, מכבי אשדוד והפועל לב ירושלים שמרו היום (שני) על מאזן מושלם בליגת העל לנשים.

, גם אליצור רמלה, מכבי אשדוד והפועל לב ירושלים שמרו היום (שני) על מאזן מושלם בליגת העל לנשים.