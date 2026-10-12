אחרי הניצחון השלישי ברציפות של הפועל ראשל"צ, גם אליצור רמלה, מכבי אשדוד והפועל לב ירושלים שמרו היום (שני) על מאזן מושלם בליגת העל לנשים.
אליצור רמלה הביסה בחוץ 59:81 את מכבי כרמיאל. לרמלה: תומאס 24, קראקר 16, רינת 13, רבר 12, אייזנר 8, תירוש 6, פנחסוב 2. לכרמיאל: ביינס 26, לואיס 18, ווטסון 8, יאסו 4, נשר 2, דוס סנטוס 1.
מכבי אשדוד שרדה דרמה גדולה ב-69:76 בחוץ על מכבי חיפה. לאשדוד: דניאלס 21, מאיירס 20, ג'ונס 12, פוקס-רובטין 7, אסטבס ארמס ו-וטורי 6 כ"א, ווקוביץ' 3, סער 1. לחיפה: הירן 29, כיוף וארצ'ר 9 כ"א, וולקר 8, גורסיץ' ואלבז 5 כ"א, עבוד 4.
גם הפועל לב ירושלים עם מאזן מושלם אחרי 60:77 בחוץ על בני יהודה. לירושלים: קוקהרן 25, דייויס 23, מגד 10, וויליאמס ומור יוסף 5 כ"א, ברקני 4, כהן 3, עמאר 2. לבני יהודה: רדמונד 20, ורסטיג 12, סואול 11, איזה 8, אודום 7, ביתן 2.
אליצור חולון גברה 56:74 על מכבי ר"ג, כשטנאיה אטקינסון חוגגת עם טריפל-דאבל של 10 נקודות, 12 ריבאונדים ו-11 אסיסטים. עוד קלעו לחולון: לב 14, רוטברג 12, קניץ 11, אלמליח 3, שאלו 2. לר"ג: וויליאמס 16, וולפנברגר 9, ראנג' וכהן מינץ 8 כ"א, קארש 6, פרסלי 3, קסנטיני, מרקוביץ' וסמרו 2 כ"א.