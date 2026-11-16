מכבי ת"א תארח מחר (שלישי, 19:00) את אולימפיאקוס בלימסול במסגרת היורוליג, והיוונים צפויים ליהנות מרוב גדול ביציעים. אחרי שכל 1,500 הכרטיסים שהוקצו לקהל המקומי נמכרו, הצהובים יעמידו למכירה 200 כרטיסים נוספים לקהל הקפריסאי. אולימפיאקוס נהנית מתמיכה רחבה באי, ורוב הרוכשים צפויים לעודד אותה.
במסגרת ההסכם להעברת משחקי הבית ללימסול, מכבי התחייבה להקצות 1,500 כרטיסים לקהל המקומי בכל משחק, לצד 3,000 כרטיסים לאוהדיה. נכון לאתמול, רק כ-200 כרטיסים נמכרו לאוהדי מכבי. ההסכם כבר עורר ביקורת מצד ארגון האוהדים "הגייט", שטען כי במפגשים מול הקבוצות היווניות ההקצאה מעניקה ליריבה יתרון ביציעים.
פאניקוס קונסטנטינו, שמרכז את התיאום בין מכבי לגורמים המקומיים, אמר בריאיון לרדיו SPOR FM כי הכרטיסים הנוספים הוקצו כמחווה לקפריסין על האירוח. הוא גם קרא לאוהדים להקדים את הגעתם לאולם ספירוס קיפריאנו בשל הבידוק בכניסות.