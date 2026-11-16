במסגרת ההסכם להעברת משחקי הבית ללימסול, מכבי התחייבה להקצות 1,500 כרטיסים לקהל המקומי בכל משחק, לצד 3,000 כרטיסים לאוהדיה. נכון לאתמול, רק כ-200 כרטיסים נמכרו לאוהדי מכבי. ההסכם כבר עורר ביקורת מצד ארגון האוהדים "הגייט", שטען כי במפגשים מול הקבוצות היווניות ההקצאה מעניקה ליריבה יתרון ביציעים.

במסגרת ההסכם להעברת משחקי הבית ללימסול, מכבי התחייבה להקצות 1,500 כרטיסים לקהל המקומי בכל משחק, לצד 3,000 כרטיסים לאוהדיה. נכון לאתמול, רק כ-200 כרטיסים נמכרו לאוהדי מכבי. ההסכם כבר עורר ביקורת מצד ארגון האוהדים "הגייט", שטען כי במפגשים מול הקבוצות היווניות ההקצאה מעניקה ליריבה יתרון ביציעים.

במסגרת ההסכם להעברת משחקי הבית ללימסול, מכבי התחייבה להקצות 1,500 כרטיסים לקהל המקומי בכל משחק, לצד 3,000 כרטיסים לאוהדיה. נכון לאתמול, רק כ-200 כרטיסים נמכרו לאוהדי מכבי. ההסכם כבר עורר ביקורת מצד ארגון האוהדים "הגייט", שטען כי במפגשים מול הקבוצות היווניות ההקצאה מעניקה ליריבה יתרון ביציעים.