מאחורי הגעתו של תמיר בלאט לאימון הפועל ת"א אתמול (שישי) עמדה התערבותו האישית של הבעלים עופר ינאי. אחרי שגורמים במועדון ניסו לקדם את שילובו של הרכז בפעילות הקבוצה, למרות ההסתייגות המקצועית של דימטריס איטודיס, ינאי הגיע להיכל קבוצת שלמה כשעה לפני תחילת האימון כדי לשוחח עם השניים.

בלאט הבהיר בשיחה כי הוא מעוניין לצאת בהשאלה לקבוצה באירופה. מבחינתו, העומס בעמדה שלו בהפועל ת"א עלול להקשות עליו לקבל דקות, והוא רוצה לשחק ביורוליג ולא רק בזירה המקומית. ינאי, מצדו, אמר לרכז שבמועדון רוצים מאוד לראות אותו משחק במדי הפועל.

👋🏻👀 https://t.co/kgOVieqbna — Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) September 25, 2026

לצד השיחה עם בלאט, ינאי שוחח גם בנפרד עם איטודיס. הבעלים ביקש מהמאמן להכניס את הרכז לסגל, אף שלא היה בתוכניות המקצועיות שלו מלכתחילה, והדגיש כי הנושא חשוב לו. בסופו של דבר איטודיס התרצה והסכים לשלב את בלאט בסגל.

כפי שפורסם אתמול , על רקע שני ההפסדים בפתיחת העונה - למכבי ת"א בסופרקאפ ולבאיירן מינכן ביורוליג - גורמים בהפועל ת"א ניסו לקדם את צירופו של בלאט לאימונים. הרכז, שעדיין פצוע, זומן להגיע אחרי שלא לקח חלק באימונים האחרונים ואף לא הוזמן ליום הצילומים הרשמי של הקבוצה.

שוחחו ביניהם. איטודיס וינאי ( צילום: עוז מועלם )