איגוד הכדורסל החליט היום (ראשון) להעמיד את טי.ג'יי ליף לדין משמעתי בעקבות סירובו להתייצב לזימון נבחרת ישראל לחלון מוקדמות גביע העולם הנוכחי. בהחלטה שהועברה לבית הדין המשמעתי דורש האיגוד להטיל על שחקן מכבי ת"א קנס כספי כבד, הרחקה משני משחקים בפועל וכן עונש הרחקה על תנאי שיופעל במקרה של עבירה דומה בשנתיים הקרובות.
בכתב התביעה נטען כי ליף זומן לנבחרת ב-18 באוקטובר 2026, אך סירב להתייצב. באיגוד הדגישו כי על פי תקנון היסוד, כל שחקן הרשום באיגוד מחויב להיענות לזימון לנבחרת. "התעלמות מזימון או סירוב לו הם פגיעה באיגוד ובמדינת ישראל, שאותה מייצגת הנבחרת", נכתב בהחלטה.
במקביל לפרשה, הנבחרת נערכת למשחק מחר (שני, 19:30) נגד לטביה בריגה. אחרי הניצחון בהולנד, הכחולים-לבנים רוצים לסיים את החלון עם ניצחון שני ברציפות. איתן בורג, שנפצע בקרסול, ויותם חנוכי לא נרשמו למשחק. רני בלגה עשוי לערוך הופעת בכורה בנבחרת הבוגרת, בעוד תומר גינת, שהצטרף לסגל, יירשם לראשונה מאז המשחק מול גרמניה ביולי.
איתי שגב אמר לקראת ההתמודדות: "לטביה קבוצה מאוד מגובשת, אין לה כוכב אחד נוצץ, אבל היא אגרסיבית. אנחנו מגיעים עם רוח גבית מהניצחון על הולנד. אנחנו רוצים לסיים את החלון בטעם מתוק. יש חשיבות גם לדירוג פיב"א, אם אנחנו רוצים להשיג יעדים גדולים יותר בעתיד".
שגב הוסיף: "אנחנו זוכרים את המשחק הקודם כאן בקיץ, שבו הובלנו ובסוף הפסדנו. נרצה לשחק טוב לאורך כל 40 הדקות כדי להביא את הניצחון ולשמח את הקהל בבית".