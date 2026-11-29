בכתב התביעה נטען כי ליף זומן לנבחרת ב-18 באוקטובר 2026, אך סירב להתייצב. באיגוד הדגישו כי על פי תקנון היסוד, כל שחקן הרשום באיגוד מחויב להיענות לזימון לנבחרת. "התעלמות מזימון או סירוב לו הם פגיעה באיגוד ובמדינת ישראל, שאותה מייצגת הנבחרת", נכתב בהחלטה.

בכתב התביעה נטען כי ליף זומן לנבחרת ב-18 באוקטובר 2026, אך סירב להתייצב. באיגוד הדגישו כי על פי תקנון היסוד, כל שחקן הרשום באיגוד מחויב להיענות לזימון לנבחרת. "התעלמות מזימון או סירוב לו הם פגיעה באיגוד ובמדינת ישראל, שאותה מייצגת הנבחרת", נכתב בהחלטה.

בכתב התביעה נטען כי ליף זומן לנבחרת ב-18 באוקטובר 2026, אך סירב להתייצב. באיגוד הדגישו כי על פי תקנון היסוד, כל שחקן הרשום באיגוד מחויב להיענות לזימון לנבחרת. "התעלמות מזימון או סירוב לו הם פגיעה באיגוד ובמדינת ישראל, שאותה מייצגת הנבחרת", נכתב בהחלטה.

במקביל לפרשה, הנבחרת נערכת למשחק מחר (שני, 19:30) נגד לטביה בריגה. אחרי הניצחון בהולנד, הכחולים-לבנים רוצים לסיים את החלון עם ניצחון שני ברציפות. איתן בורג, שנפצע בקרסול, ויותם חנוכי לא נרשמו למשחק. רני בלגה עשוי לערוך הופעת בכורה בנבחרת הבוגרת, בעוד תומר גינת, שהצטרף לסגל, יירשם לראשונה מאז המשחק מול גרמניה ביולי.

במקביל לפרשה, הנבחרת נערכת למשחק מחר (שני, 19:30) נגד לטביה בריגה. אחרי הניצחון בהולנד, הכחולים-לבנים רוצים לסיים את החלון עם ניצחון שני ברציפות. איתן בורג, שנפצע בקרסול, ויותם חנוכי לא נרשמו למשחק. רני בלגה עשוי לערוך הופעת בכורה בנבחרת הבוגרת, בעוד תומר גינת, שהצטרף לסגל, יירשם לראשונה מאז המשחק מול גרמניה ביולי.

במקביל לפרשה, הנבחרת נערכת למשחק מחר (שני, 19:30) נגד לטביה בריגה. אחרי הניצחון בהולנד, הכחולים-לבנים רוצים לסיים את החלון עם ניצחון שני ברציפות. איתן בורג, שנפצע בקרסול, ויותם חנוכי לא נרשמו למשחק. רני בלגה עשוי לערוך הופעת בכורה בנבחרת הבוגרת, בעוד תומר גינת, שהצטרף לסגל, יירשם לראשונה מאז המשחק מול גרמניה ביולי.