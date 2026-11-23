סערה בנבחרת ישראל בעקבות החלטתו של טי.ג'יי ליף שלא להתייצב לחלון המשחקים הקרוב. שחקנה של מכבי ת"א הודיע רק הבוקר (שני) לאיגוד הכדורסל כי לא יגיע לנבחרת, זאת למרות שמחר הוא צפוי לקחת חלק במשחקה של קבוצתו מול באיירן מינכן במסגרת היורוליג. באיגוד זועמים על התנהלותו של השחקן, שכבר הוחלט להעמידו לדין בעקבות ההיעדרות.
עיקר הכעס בנבחרת נובע מהעיתוי שבו בחר ליף להודיע על החלטתו. בניגוד לשחקנים אחרים שביקשו להשתחרר מהחלון הקרוב לפני הזימון הראשוני, ליף לא עדכן מראש את אנשי הנבחרת על כוונתו שלא להגיע, והעמיד אותם בפני עובדה מוגמרת רק הבוקר. גורמים בנבחרת מבהירים כי אילו היו יודעים מראש שליף לא מתכוון להתייצב, ההחלטות בנוגע לשחרור שחקנים אחרים היו שונות. "אם ליף היה מודיע לנו מראש שהוא לא מגיע, לא היינו משחררים את סורקין", הבהירו בנבחרת, שם רואים בהתנהלותו של שחקן מכבי ת"א פגיעה בהיערכות המקצועית לחלון המשחקים.
הפרשה מגיעה לאחר שבימים האחרונים התעוררה סערה סביב היעדרותם של מספר שחקנים מרכזיים מהסגל. רומן סורקין, ים מדר, קאדין קרינגטון וגם בר טימור פנו לאנשי הנבחרת עוד לפני פרסום הזימונים וביקשו שלא לקחת חלק בחלון הקרוב. בנבחרת בחנו את הבקשות והחליטו להיענות להן, ולכן הארבעה כלל לא נכללו בסגל.
אלא שבסוף השבוע התעוררה מחלוקת סביב ההודעה הרשמית של איגוד הכדורסל, שבה נכתב כי השחקנים ביקשו להשתחרר. סורקין הבהיר כי לא היה מודע לנוסח ההודעה, והעריך כי לנוכח אובדן הסיכוי להעפיל הוחלט בנבחרת לפנות לכיוון של הצערת הסגל.
בנבחרת מציגים תמונה שונה. לטענת גורמים בנבחרת, סורקין חשש שהפרסום יציג אותו כמי שמתחמק מייצוג הנבחרת, ולכן ביקש להבהיר את עמדתו בפומבי. עם זאת, אותם גורמים מדגישים כי הבקשה שלא להגיע לחלון הקרוב הגיעה מהשחקן עצמו, וכי בנבחרת בסך הכול נענו לה.
יו"ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, התייחס בחריפות להתנהלותו של ליף, ואמר כי מבחינתו שהשחקן לא יחזור בעתיד. במקביל באיגוד מתכוונים לנקוט נגדו צעדים משמעתיים.