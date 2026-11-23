. שחקנה של מכבי ת"א הודיע רק הבוקר (שני) לאיגוד הכדורסל כי לא יגיע לנבחרת, זאת למרות שמחר הוא צפוי לקחת חלק במשחקה של קבוצתו מול באיירן מינכן במסגרת היורוליג. באיגוד זועמים על התנהלותו של השחקן, שכבר הוחלט להעמידו לדין בעקבות ההיעדרות.

. שחקנה של מכבי ת"א הודיע רק הבוקר (שני) לאיגוד הכדורסל כי לא יגיע לנבחרת, זאת למרות שמחר הוא צפוי לקחת חלק במשחקה של קבוצתו מול באיירן מינכן במסגרת היורוליג. באיגוד זועמים על התנהלותו של השחקן, שכבר הוחלט להעמידו לדין בעקבות ההיעדרות.