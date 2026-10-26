מכבי ת"א כבר סופרת שני הפסדים רצופים, האחרון במסגרת ליגת העל – 93:90 למכבי ראשל"צ . היום (שני) יוצאים הצהובים למשחק חוץ נגד הכוכב האדום בלגרד במסגרת היורוליג (מחר, שלישי, 21:00), בתקווה לחזור למסלול הניצחונות אחרי האכזבה במשחק האחרון מול ריאל מדריד. במסגרת השבוע הכפול, החבורה של עודד קטש תארח יומיים לאחר מכן את פריז באסקט (21:05).

הצהובים מדורגים אחרי שבעה משחקים בזירה האירופית במקום ה-15 (מאזן 5:2). מנגד, הכוכב האדום, שהפסידה בשבוע שעבר בדרבי לפרטיזן, מדורגת שמינית (3:4) עם ארבעה ניצחונות בחמשת המחזורים האחרונים.

מכבי ת"א עודד קטש הפועל ירושלים ( צילום: עוז מועלם )

"לא היה קל, מן הסתם", אומר קטש בעקבות ההפסד ב'בית מכבי' ורגע לפני ההמראה לבלגרד. "המשחק מול ראשון לא התפתח בדרך שבה רצינו. זה לא פשוט, ואנחנו לא רוצים להשתמש בתירוצים, אבל דברים כאלה יכולים לקרות. צריך ללמוד מזה ולהמשיך, כי בסופו של דבר זה לא כזה גרוע. העומס לא הולך להיות יותר קל, בטח עכשיו בשבוע כפול נגד שתי קבוצות שמעט שונות".

"אנחנו הולכים לפגוש שתי קבוצות שמובילות את היורוליג בריבאונד התקפה, שזה מפתח עבורנו, הזדמנות להראות אגרסיביות ומחויבות ועקביות. אנחנו עדיין בשלבים התחלתיים של העונה, אבל עדיין היו לנו משחקים יותר טובים. אני חושב שאחרי שני משחקי היורוליג הראשונים היו לנו דקות הרבה יותר טובות, כולל השבוע. אוקיי, היינו במינוס 20 מול ראשון והצלחנו לחזור למשחק. עשינו מחצית טובה נגד ריאל. שוב, זו רמה אחרת, לא הכול תלוי בנו".

"צריך להמשיך להתמקד, להישאר חיוביים. יש דבר אחד שמבחינתי יותר גרוע מההפסד עצמו - שפת גוף, האנרגיות. שוב, זה לא קל להביא מאה אחוז אנרגיות כל יומיים, אבל זו העבודה שלנו. זו הדרך היחידה שאנחנו צריכים לדאוג שלפחות נישאר חיוביים. זו עוד עונה ארוכה, יהיו לנו אתגרים, זה לא הולך להיות יותר קל".

על השאלה האם הוא רצה עוד גארד לפני הפציעה של לונדברג, אמר: "דווקא אחרי הפסדים אני אוהב להיכנס ולשמוע. שמעתי כל מיני רחשים בעניין. גם אנשים ניסו לדבר בשמי, או אולי לא הובנתי נכון, למרות שהייתי מאוד ברור ואני תמיד אמיתי. שמעתי שאני מנסה להעביר מסרים להנהלה. אני רוצה להיות מאוד ברור: לא העברתי. אמרתי שאני מאה אחוז סומך על ההנהלה ועל קלאודיו קולדבלה, שנעשים מאמצים בנושא".



