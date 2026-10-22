אחרי הניצחון הגדול בשבוע שעבר על פנאתינייקוס, הפועל ת"א נאלצה לעבוד קשה מאוד אתמול (רביעי) כדי להמשיך את המומנטום המרשים ביורוליג. האדומים ירדו למחצית בפיגור 12 מול וירטוס בולוניה בסופיה, אבל התעוררות במחצית השנייה סידרה להם ניצחון 81:90, מאזן 2:5 אחרי חמישה משחקים בזירה האירופית - ובעיקר מקום בטופ 4 בטבלה אחרי שבעה משחקים.

בזמן שדן אוטורו מתקשה (אליו נגיע בהמשך), זאק לידיי הופך לאחת הכתובות המרכזיות של הפועל ת"א. הוא ירד להפסקה עם ארבע נקודות בלבד אבל את הערב הוא סיים עם 22 נקודות, 10 ריבאונדים ו-4 אסיסטים. הוא סיפק נקודות מבפנים ומבחוץ וכשהאדומים היו צריכים לצאת מהבור הוא ידע לקחת אחריות. ההופעה שלו היא המשך ישיר ליכולת הטובה שהציג מול פנאתינייקוס כשגם הפעם הוא הראה שיש לדימיטריס איטודיס על מי לסמוך ברגעים שבהם המשחק מסתבך.

גלריה האס של איטודיס. לידיי ( צילום: הפועל "IBI" תל אביב )

לגבי אוטורו, אחרי שפתח את העונה עם יכולת מגומגמת, גם הפעם הוא התקשה להיכנס למשחק. כבר במחצית הראשונה הוא צבר שלוש עבירות ובזמן שחבריו לקבוצה מחקו את הפיגור ברבע השלישי הוא נשאר על הספסל. ברבע האחרון הוא חזר לפרקט עם ארבע נקודות, הוסיף שני סלים וחסימה - ועזר לקבוצתו לברוח. אבל דווקא כשהתחיל להשפיע בשני צידי הפרקט, הגיעה העבירה הרביעית ולאחריה הצטרפה גם טכנית והוא ירד לספסל.

"אני חושב שהמילה המושלמת לסכם את המשחק הזה היא הגנה", אמר אוטורו בסיום. "במחצית השנייה עלינו לפרקט הרבה יותר ממוקדים מבחינה הגנתית וניסינו להגביל את הדברים שהם הצליחו לעשות במחצית הראשונה - וזה מה שהחזיר אותנו למשחק. אנחנו תמיד יכולים להשתפר, תמיד יש מקום לצמוח ולהתקדם. לא הייתי מסתכל על זה כעל משהו מיוחד. אני חושב שזה פשוט עוד משחק שניצחנו ועכשיו אנחנו צריכים להתרכז כבר ביריבה הבאה שלנו".

גם בזכות העומק. ספסל הפועל ת"א מול וירטוס בולוניה ( צילום: הפועל "IBI" תל אביב )

גם אנטוניו בלייקני סיפק ערב מאכזב. הקלעי נותר ללא נקודות בשבע דקות ולא שיחק כלל במחצית השנייה, אבל לאיטודיס היו שחקנים אחרים שידעו למלא את החלל – ג'ייקוב רופין שאומנם סיים בלי נקודות אבל הציג יכולת הגנתית טובה עם שלוש חסימות ו-2 חטיפות, אמיר קופי שהוסיף תשע נקודות, חמישה ריבאונדים ו-2 חטיפות, גם טאי אודיאסי ניצל את הדקות בצבע בדרך ל-13 נקודות ושישה ריבאונדים, ותומאס סאטורנסקי שהביא הרבה מהניסיון שלו בדקות מסוימות במחצית השנייה. אל אלה הצטרפו גם אלייז'ה בראיינט ו-ואסיליה מ'יציץ׳ שסיפקו את הסלים שהקבוצה הייתה צריכה.

"ראינו משחק עם שני פנים שלנו במחצית הראשונה והשנייה", סיכם איטודיס בסיום. "אמרתי לשחקנים במחצית הראשונה שזה נראה שבאנו לשחק בצורה נינוחה ולא כדי להתחרות. דיברנו על הדברים ואמרנו שהגיע הזמן לשחק נכון, אני שמח שהראנו שזה חשוב שיש לנו עומק על הספסל, הניצחון היום הושג גם בזכות מה שטופין נתן לנו מהספסל".